Введение ограничений на продажу бензина не помогло избиваться от очередей на юге России

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Новые ограничения на продажу бензина введены в Астраханской области. На фоне отчета властей Кубани об увеличении числа работающих заправок пользователи Telegram жалуются на длинные очереди, а жители Волгоградской области и Северной Осетии - на рост цен на топливо.

Как писал "Кавказский узел", автомобилисты Ставрополья, Ростовской и Волгоградской областей продолжают жаловаться на нехватку топлива и многочасовые очереди на заправках. Жители Северной Осетии, возмущенные ростом цен и дефицитом топлива, потребовали от властей провести масштабные проверки частных АЗС.

В Астраханской области ввели ограничения на продажу

В Астраханской области ввели систему заправки по четным и нечетным дням. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поручил ввести систему заправки по четным и нечетным дням для стабилизации топливной ситуации на заседании оперативного штаба по топливообеспечению региона. То есть в четные дни будут заправляться автомобили с четными номерами, в нечетные — с нечетными.

В Астрахани 13 заправок будут работать по определённому графику, бензин станут отпускать строго в указанные часы. С 6 до 13 мск будут работать пять из них, с 12 до 20 мск — три и еще пять с 17:00 до 23:55 мск, сообщила 8 июля пресс-служба губернатора Астраханской области.

Астраханцы продолжают вести себя так, будто новых правил не существует. Собираются на пустых заправках (которые ни сегодня, ни в ближайшие дни работать не будут), выстраиваются с шести утра на АЗС, которые по графику начнут заправлять только в 17 часов. В очередях немало «четных» – тех, кому сегодня заливаться не положено, пишет "Пункт А".

В Северной Осетии и Волгоградской области цены на бензин неприятно удивили водителей

Цены на частных АЗС Владикавказа резко выросли, пишет сегодня "Основа" За день стоимость бензина на заправке на ул. Барбашова подскочила на 4-7 пункта: Аи-92 накануне стоил 85 рублей, сегодня – 92, АИ-95 в четверг предлагают по 99 рублей вместо вчерашних 95. В качестве бонуса – отсутствие очереди.

На федеральных сетевых АЗС продолжают держать прежний ценник, который как минимум на 20 пунктов меньше, чем у частников. Однако в очереди за недорогим топливом на АЗС, расположенном на Красногвардейском мосту, приходится стоять в среднем 20 минут,. Здесь отпускают не более 30 л бензина и 60 л дизтоплива на руки. Тем, кто рассчитывает залить полный бак, предлагают повторно становиться в очередь. Рядом дежурит экипаж ДПС: усилия автоинспекторов направлены на то, чтобы не создавалась пробка на дороге, говорится в публикации.

На 24 АЗС Северной Осетии есть все марки бензина и дизельное топливо. 16 заправок закрыты. Остальные 46 заправок работают, но из четырёх марок бензина в наличии 2–3, сообщает оперштаб МинЖКХ республики.

Один из жителей Волгограда также пожаловался на резко подскочившие цены

В посёлке Средняя Ахтуба на региональной трассе 18Р1 очевидцы засняли обновлённые ценники на одной из АЗС, которые на 30 рублей выше опубликованных Росстатом расценок. "Это какой-то грабёж. Такого у нас ещё не видел — 95 рублей за литр АИ-92. Ну ладно было бы 65-70 рублей, но 95 — это же сумасшествие. Недалеко отстаёт и дизель. Здесь он стоит более 83 рублей за литр", - приводит "Высота 102" слова одного из автолюбителей.

По словам мужчины, долгое время заправка вообще стояла по техническим причинам закрытой, а когда возобновила работу, сразу же задрала цены. Он уверен, что УФАС должно проверить ценообразование.

При этом сегодня утром в Волгограде очередь за бензином перекрыла остановку. Бесконечная очередь из легковушек к АЗС на Горной поляне с утра перекрыла проезд к остановке «Энергетический колледж». Подъезд для автобусов, электробуса, маршруток заблокирован. Лишь один из водителей остановился и забрал людей прям на проезжей части, пишет "Блокнот Волгоград".

Почти пятая часть АЗС на Кубани закрыта

Оперштаб Краснодарского края рапортовал, что за последние сутки в крае возобновили работу еще 36 АЗС. Из более 1 тысячи автозаправочных станций в регионе остаются закрыты 192 (это около 19% от всех АЗС). Наиболее напряженная ситуация – в Анапе, Новороссийске, Геленджике и Крымском районе, говорится в сообщении.

На утро 9 июля в Краснодаре работали 63 АЗС. АИ-92 на это время был на 33 АЗС, АИ-95 — на таком же количестве, АИ-100 — на 11 АЗС, ДТ — на 59 АЗС. На ряде АЗС по решению собственников введены ограничения — топливо наливают только в баки, также на большинстве АЗС продолжает действовать ограничение на отпуск топлива 20–30 литров на один автомобиль. Ещё 40 АЗС временно не отпускают топливо, а 11 объектов закрыты на ремонт/ребрендинг, сообщил муниципальный центр управления Краснодара.

В Новороссийске по данным на утро работали 25 АЗС, три из них отпускали топливо только по топливным картам. 10 заправок были закрыты, проинформировала администрация города в своем Telegram-канале.

Анапчане пожаловались на длинные очереди

В Анапе сегодня на утро работали 26 АЗС. На 10 АЗС по решению собственников введены ограничения – топливо отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта. На 13 АЗС есть ограничения по отпуску топлива в баки по литражу, сообщила мэрия Анапы в своем Telegram-канале.

По данным сервиса "ГдеБЕНЗ" (Gdebenz.ru), на 20.49 мск сегодня, по части АЗС Анапы нет информации о наличии бензина (отмечены серыми метками), в большинстве бензина нет (красные метки) или стоят длинные очереди (оранжевые метки). Есть топливо на заправке Роснефти на улице Речной (зеленая метка), в наличии бензин АИ-92, АИ-95, и дизтопливо. Сервис Gdebenz.ru основан на сообщениях пользователей, поэтому отображаемая на карте информация не является официальной. "Кавказский узел" не имеет возможности оперативно проверить достоверность опубликованных пользователями сведений.

Сегодня на заправке в Рассвете простояла в очереди 4 часа 20 минут, но заправила 30 литров

Блогер Макс Анапский опубликовал в своем Telegram-канале сообщение от местной жительницы.

«Сегодня на заправке в Рассвете простояла в очереди 4 часа 20 минут, но заправила 30 литров. Был практически весь бензин, кроме 92. Казаки и полиция присутствовали», — написала она, отметив, что на заправке были люди, которые набирали бензин во множественные канистры. Они заявили, что они «из администрации», но не уточнили, из какой.

"Вчера стоял на Роснефти 3 часа, до 2 ночи. Проблем в очереди не было, но и казаков, и полиции вчера не было. Позавчера еще больше стоял, и они были… Но разницы никакой", - отметил Al.

Это же сообщение в Telegram-канале «Типичная Анапа» набрало 22 комментария.

«На каждой заправке должны дежурить сотрудники ДПС и штрафовать, вплоть до лишения водительских прав на полгода. А иначе этот беспредел так и останется. Умных водителей, которые лезут без очереди, тоже должно касаться», — считает Mariya Pichugina.

«Так а вы что думали!? Администрация будет в очереди за бензином стоять!? Вот приедет такой всей администрации, по частным машинам бензин распределит, и всё норм, у них проблем нет, а вы дальше стойте за свою краюху хлеба», — возмутился Александр Б.

«Убрать с заправок всех «помогаторов» и «контролеров» и оставить только представителей органов правопорядка, потому что у нас администрации два корпуса, в каждом корпусе сколько людей? И у каждого есть родня, друзья и т.д., и т.п. У контролеров тоже, и они законом и присягой при исполнении не обременены, поэтому вольны делать то, что им выгодно», — предложил SVB.

"На Астраханской с 4 утра до начало 8. Пересменка 1.15. Издевательство", - прокомментировал пользователь, ник которого скрыт.

Проблема с топливом возникла на фоне атак на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе расположенные на юге России. Так, 10 июня произошел пожар на территории НПЗ в поселке Афипском. 5 июня загорелась нефтебаза в Усть-Лабинске, потребовалась эвакуация жителей ближайших домов. 2 июня в результате атаки БПЛА начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском Северского района. Пожар был потушен в тот же день.