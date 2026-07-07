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11:10, 7 июля 2026

Жители Северной Осетии потребовали проверок частных АЗС на фоне топливного ажиотажа

Заправка. Фото: https://max.ru/mingkh15

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Автомобилисты Ставрополья, Ростовской и Волгоградской областей продолжают жаловаться на нехватку топлива и многочасовые очереди на заправках. Жители Северной Осетии, возмущенные ростом цен и дефицитом топлива, потребовали от властей провести масштабные проверки частных АЗС.

Как информировал "Кавказский узел", 30 июня три крупнейшие сети АЗС в Волгограде повысили цены не только на бензин и дизельное топливо, но и на газ; при этом чиновники заявили, что  ситуация стабильна и запасы топлива в области достаточны. 6 июля в Волгограде было закрыто более половины заправок, а на всех открытых АЗС выстраивались очереди.

Проблема с топливом возникла на фоне атак на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе расположенные на юге России. Так, 10 июня произошел пожар на территории НПЗ в поселке Афипском. 5 июня загорелась нефтебаза в Усть-Лабинске, потребовалась эвакуация жителей ближайших домов. 2 июня в результате атаки БПЛА начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском Северского района. Пожар был потушен в тот же день.

В Ставрополе, Ростове-на-Дону и Волгограде сохраняются очереди на заправки

Проблемы с доступностью топлива сохраняются и в Ростовской области. Местные жители рассказывали о многочасовых ожиданиях на заправках: некоторые автомобилисты приезжали ночью, чтобы попасть в очередь, передал сегодня "Ростов-на-Дону Онлайн".

Жители Ростовской области на фоне проблемы с топливом обсуждают в соцсетях возможность перехода на общественный транспорт. Однако некоторые из них указали, что для жителей пригородов и сельских населенных пунктов такой вариант часто невозможен из-за слабого транспортного сообщения и необходимости добираться до работы в города, сообщило издание в другой публикации.

Одна из жительниц Ростова-на-Дону рассказала, что попыталась заправиться на АЗС, но не смогла.

"Я живу на Каменке, и мои окна выходят прямо на заправку "Лукойл". Как только очереди практически не стало, я села в машину, подъехала на АЗС, чтобы заправиться. А там работница начинает ставить шашечки. Я спрашиваю: "А что, бензина нет? Табло же горит у вас?" Сотрудница мне отвечает: "Бензин есть". "Ну, значит, можно заправиться", – говорю. Она мне в ответ: "Нет. Нельзя". Я, естественно, спрашиваю, мол, почему, и она мне отвечает, что есть приказ высшего руководства – открыться только в 07.00", – рассказала ростовчанка, слова которой привел "Ростов-на-Дону Онлайн".

В Ставрополе водители продолжают жаловаться на большие очереди на заправках. Очевидцы сообщили о скоплении машин у АЗС на проспекте Кулакова и улице Пирогова: автомобили выстраивались в несколько рядов, поскольку на одних станциях топливо еще оставалось, а на соседних его уже не было, отметил 6 июля "Блокнот Ставрополь".

В Ставропольский край направлены дополнительные объемы топлива – более 5 тысяч тонн бензина АИ-92, 6,5 тысячи тонн АИ-95 и 6 тысяч тонн дизтоплива. Введение дополнительных ограничений на продажу топлива на Ставрополье пока не требуется, отчитался 6 июля в своем телеграм-канале губернатор Владимир Владимиров.

В Волгограде 7 июля ситуация с топливом остается напряженной из-за высокого спроса. Накануне жители сообщали о длинных очередях: одна из них у заправки на севере города достигала нескольких сотен метров. При этом региональные власти ранее заявляли, что поставки топлива идут регулярно, а наличие бензина на АЗС меняется из-за скорости реализации партий, отметил "Блокнот Волгоград".

Жители Северной Осетии указали на повышение цен на топливо владельцами частных АЗС

В Северной Осетии дефицит топлива создан искусственно, заявил глава республики Сергей Меняйло. Он предупредил об ответственности тех, кто в нем виновен, передал "15-й регион".

Пост с заявлением Меняйло о том, что дефицит топлива в Северной Осетии создан искусственно, 7 июля опубликовал Instagram*-паблик chp___vladikavkaz, на который подписаны около 184 тысяч пользователей. На 11.00 мск эта запись набрала 39 отметок "Нравится" и 30 комментариев.

Некоторые пользователи связали рост цен на горючее с действиями владельцев частных заправок и заявили о необходимыми проверки работы этих АЗС. "Владельцы частных заправок точно в Осетии живут? На своих же наживаются. Сетевики цены не поднимают, а наши повышают. Не стыдно им?" – написал oleg.kanukov.

"Вместо того, чтобы помочь стране справиться с проблемами, которые возникли, они решили нажиться на этом" – заявил max_gogi.

"Дефицит есть, а совести у владельцев мелких заправок нет. Так получается. Уверена, что разберутся и приземлят их" – отметила abaeva.marina51.

Часть комментаторов призвала власти применить меры к тем, кого считают виновными в росте цен. "Надеюсь лишать лицензий всех спекулянтов. Это люди – враги народа" – написал ludamostieva.

"А нет какого-то черного списка?! Все, кто поднял цены на своих заправках или лицензии их лишать, или какие-то другие меры к ним применять. Чтобы остальные задумались" – указал anne4kazuim.

"Контролирующие органы должны проверять деятельность этих АЗС" – отметил a_777_2025_e.

Отчет ГИБДД об отсутствии пробок вызвал иронию у краснодарцев

На фоне проблемы с очередами на АЗС, Госавтоинспекция Краснодара отчиталась об отсутствии заторов на дорогах, отметила 6 июля "Живая Кубань".

Пост об отчете Госавтоинспекции об отсутствии пробок 6 июля опубликовал Instagram*-паблик typodar, на который подписаны около 252 тысяч пользователей. На 11.00 мск 7 июля эта запись набрала 172 отметки "Нравится" и 27 комментариев. Многие пользователи предположили, что свободные дороги стали следствием снижения количества машин из-за проблем с топливом.

"Пробка на заправках", – написал lana.svenson. "Они все в очереди на заправках" – отметил your_bro97.

"Хочу на море, а бензина нет" – указала lilya1love.

"Бензина нет, машин нет, пробок нет", – написал ftn281828. "Решение вопроса по пробкам в городе – бензина нет, пробок нет нигде", – заявила nataliakurilsk.

Некоторые участники обсуждения восприняли публикацию как попытку представить обычную ситуацию на дорогах как результат работы служб.

"Это они себе в зачёт записали? Может самое время дороги делать?" – спросила lyubov_m.

"Зачем делать такие сообщения? Пресс-службу можно оптимизировать, раз заняться нечем" – считает marinachitao25.

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