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01:29, 7 июля 2026

Махачкалинские водители заметили сокращение дефицита топлива

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

 Ситуация с доступностью бензина в Махачкале улучшилась, хотя многие АЗС еще остаются закрытыми, но цены на топливо не снижаются, поэтому приходится ограничивать поездки, рассказали "Кавказскому узлу" махачкалинцы. 

Как информировал "Кавказский узел", 25 июня ограничения на отпуск не более 20 литров бензина и 50 литров дизеля в одни руки были введены в Дагестане. Отчет властей о мерах по стабилизации цен на топливо вызвал скепсис у жителей республики. В начале июля управление ФАС России по Дагестану инициировало проверки АЗС региона из-за отсутствия топлива.

30 июня жители Дагестана сообщали об очередях и росте цен на бензин. "У нас, в Махачкале, на улице Магомедтагирова, бензин - 135-140 рублей”, - говорится в сообщении от читателя, опубликованном в Telegram-канале “Черновика”.

На проспекте Шамиля в Махачкале на отрезке от «Троллейбусного кольца» до улицы Ташкентская расположены около шести АЗС. Днем 6 июня очередей там не наблюдалось, но все заправочные станции в этом месте ранее были закрыты. На АЗС в других локациях очередей, как ранее, практически не было,  максимум 3-4 машины. На некоторых висели объявления об ограничениях продажи топлива - не более 20 литров в одни руки, сообщил корреспондент «Кавказского узла». 

Ситуация с топливом на автозаправочных станциях Дагестана постепенно стабилизируется, очереди на большинстве АЗС исчезли, сообщил 6 июля Telegram-канал «Что там у дагестанцев?», который ведет руководитель Центра управления регионом Дагестана Исрафил Исрафилов.

При этом на ряде заправок по-прежнему действует ограничение на отпуск бензина - не более 20 литров в одни руки. Кроме того, стоимость топлива остается высокой, и снижения цен пока не наблюдается. 

Канал запустил опрос: Есть ли сейчас очереди на АЗС в вашем районе? По состоянию на 20.40 мск поступило 714 ответов: 14% - очереди сохраняются, 58% - очередей уже нет, 20% не заправлялся в последние дни.

Водитель из Махачкалы Рашид рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что 6 июня заправил на АЗС 95-й бензин по 115 рублей за литр.

«Несколько заправок не работали. Какую нашел, всего 2 машины в очереди было, заправил без проблем. По сравнению с тем, что было неделю-две назад, ситуация стала лучше. Но топливо очень дорогое, в этом проблема», - сообщил он.

Найти работающую АЗС в Дагестане все еще проблематично, указал Зелимхан.  «Многие АЗС закрыты, говорят из-за проверок и выявленных нарушений правил пожарной безопасности. Потратил на поиски работающей заправки около 40 минут, нашел на краю города. На световом табло ценники не работали, заправил полный бак по 120 рублей за литр, ограничений в одни руки не было», - сказал он.

«Хотя ситуация с наличием бензина стала чуть лучше, цена, выросшая почти в 2 раза, сильно бьет по карману. Вчера (5 июля) нашел работающую АЗС, там была очередь, примерно 10 машин, пришлось подождать. Стараюсь ограничивать поездки», - рассказал Шамиль. 

«Хотел в Махачкале заправить полный бак, надо было ехать в село, боялся, что по дороге работающих АЗС не будет. Больше 20 литров не дали залить. В чем смысл? Только в потере времени, заехал на другую АЗС, там тоже заправил 20 литров. Дальше может быть только хуже, нужно властям кардинально решать ситуацию», - считает Наби.

«В моем районе не было работающих АЗС, спешил на работу, времени искать другие не было. Запас топлива был, поэтому не стал искать. На онлайн-картах не очень корректная информация, не обновляется несколько дней, на них стараюсь не ориентироваться», - рассказал Иса.

Движение «ГородНаш» 29 июня запустило “народную карту” АЗС по адресу benz05.ru. «Как это работает: открываете карту, видите заправки Дагестана и отметки - где топливо есть, где нет, а где пока нет данных», - написал участник движения Арсен Магомедов в своем Telegram-канале. 

Дагестанская карта практически повторяет функционал общероссийского сервиса "ГдеБЕНЗ" (Gdebenz.ru). На нем на вечер 6 июля данные по большинству АЗС Дагестана отсутствуют. 

На дагестанской “народной карте” большинство данных по АЗС обновлялись от двух до пяти дней назад, хотя по отдельным заправкам есть относительно свежие обновления: так, на АЗС “Нефтянник” на улице Ирчи Казака днем 6 июля были в наличии АИ-95 и АИ-92 по одинаковой цене в 109 рублей за литр.

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Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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