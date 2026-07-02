Проверка причин отсутствия топлива на дагестанских АЗС вызвала иронию пользователей

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Как информировал "Кавказский узел", отчет властей о мерах по стабилизации цен на топливо вызвал скепсис у жителей Дагестана. Вместо того чтобы отчитываться о комплексе мер по стабилизации цен на топливо, властям нужно продемонстрировать конкретные результаты, чтобы была решена проблема с нехваткой бензина в Дагестане, заявили в соцсети жители республики.

Управление ФАС России по Республике Дагестан инициировало проведение проверок АЗС региона из-за отсутствия топлива. По словам руководителя ведомства Каира Бабаева, ведомством запрошена для анализа информация об объемах поставки топлива в регион и объемах реализации бензина и дизельного топлива на АЗС.

«В случае выявления нарушений антимонопольный орган примет меры реагирования в соответствии с действующим законодательством», — цитировало 1 июня издание «РБК-Кавказ» слова Бабаева. Также, по словам руководителя УФАС, одной из причин топливного кризиса в регионе стало то, что заводы-изготовители из-за сбоев в работе не отгружают ранее оплаченное топливо.

25 июня ограничения на отпуск не более 20 литров бензина и 50 литров дизеля в одни руки введены в Дагестане.

Это сообщение вызвало иронические замечания пользователей телеграм-паблика «Кайф Дагестана», насчитывающего более 33 тысяч подписчиков. Сообщение паблика о проверке УФАС на 16 мск собрало 10 комментариев. «То есть цены их вполне устраивают? Проблема только в том, что бензина нет?», - написал пользователь с ником Mm. «То есть ведомство не знает, почему нет топлива? Запросило информацию, через неделю получит ответ, и через неделю будет уже другая ситуация. Да и забудут все, кто что-то запрашивал», - предположил Лаврентий Палыч. «Цирк, причём без коней», - отметил пользователь А.

«Если этот (чиновник) сможет построить подземный нефтеперегонный заводик, по которому не будет прилетать, то тогда ему честь и хвала», - резюмировал читатель с ником Рыцарь.

По данным сервиса "ГдеБЕНЗ" (Gdebenz.ru), на 15.55 мск данные по большинству АЗС Дагестана отсутствуют. Пользователи сервиса указали, что в Махачкале топливо есть как минимум на 9 АЗС “Роснефть”. Еще на трех заправках топливо отсутствует. Что касается АЗС в Дербенте, информация о наличии топлива есть только на одной из них. Сервис Gdebenz.ru основан на сообщениях пользователей, поэтому отображаемая на карте информация не является официальной. "Кавказский узел" не имеет возможности оперативно проверить достоверность опубликованных пользователями сведений.

Отметим, что 30 июня жители Дагестана сообщали об очередях и росте цен на бензин. "У нас, в Махачкале, на улице Магомедтагирова, бензин - 135-140 рублей”, - говорится в сообщении от читателя, опубликованном в Telegram-канале “Черновика”.

"Кавказский узел" также писал, что 18 июня махачкалинские автомобилисты рассказали, что не ощущают дефицита топлива, но вынуждены стоять в очередях за ним на фоне закрытия части заправочных станций. 19 июня махачкалинцы отметили, что рост цен на бензин в городе продолжается, при этом попытки запастись горючим впрок безуспешны, так как сотрудники АЗС заявляют об ограничениях на отпуск.