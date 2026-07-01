Боец из Дербента убит в СВО

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Мавлудин Хидирнабиев убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 2022 бойцов из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", на 26 июня властями и силовыми ведомствами были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 2021 бойца из Дагестана.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

В военной операции на Украине убит военнослужащий Мавлудин Хидирнабиев. В честь него в гимназии № 18 Дербента установлена мемориальная доска. Хидирнабиев является кавалером ордена Мужества, сообщила на своем сайте администрация города.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 2022 бойцов из Дагестана.

Напомним, среди регионов СКФО республика занимает первое место по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Возглавлявший в феврале 2022 года Дагестан Сергей Меликов первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".