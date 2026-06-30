Военный из Карачаево-Черкесии убит на Украине

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Хасан Салпагаров из Малокарачаевского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 198 убитых там военных из Карачаево-Черкесии.

Как информировал "Кавказский узел", к 24 июня чиновники и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 4672 военных из ЮФО и 4628 из СКФО, в том числе 197 – из Карачаево-Черкесии.

Имя еще одного убитого на Украине военнослужащего из Карачаево-Черкесии назвал глава Малокарачаевского района республики Рамазан Байрамуков, отчитываясь о передаче посмертной награды его семье.

Убитый - Хасан Салпагаров, он посмертно награжден орденом Мужества, говорится в сообщении официального Telegram-канала муниципалитета. Возраст и детали биографии убитого в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 198 комбатантов из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ранее в июне стало известно, что на Украине убит Рамир Байкулов из аула Верхняя Мара, подписавший контракт с Минобороны сразу после окончания школы.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.