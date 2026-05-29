Захарова обвинила Ереван в "прогибе перед ЕС" из-за недоверия российским наблюдателям

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ереване не пожелали видеть российских граждан в составе наблюдательской миссии СНГ на парламентских выборах в Армении, Москва учтет этот “антироссийский курс” в дальнейшей работе с Ереваном, заявила официальный представитель МИД РФ.

Россия планировала отправить троих депутатов Госдумы и представителя избиркома Карачаево-Черкесии в Армению для наблюдения за парламентскими выборами в составе миссии СНГ, но армянские партнеры “неформально уведомили” эту структуру, что включать в состав миссии россиян нежелательно.

О том, что “наблюдателям из России отказывают в наблюдении за выборами”, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге 28 мая. По словам Захаровой, официального ответа на запрос по этому поводу Ереван не дал и мотивов такой позиции не пояснил.

“Чем эти конкретные лица могли провиниться перед Арменией, мы понятия не имеем. Мы знаем, что есть ряд лиц, которые находятся в неких черных списках, стоп-листах – нет, это не те люди. У них никогда не было никаких проблем с посещением Армении”, – заявила она.

В то же время Захарова признала, что российские кандидаты в наблюдатели от СНГ “находятся в санкционных списках Европейского союза”.

“И это такая как бы поза прогиба официального Еревана перед ЕС-овскими старшими товарищами (...) Если это так, то получается, что армянская сторона в российском направлении в очередной раз демонстрирует, что выбирает антироссийский курс ЕС, Брюсселя, Запада. Как же тогда заверения в дружбе и в том, что сотрудничество будет продолжено?” – заявила она.

Выразив от лица российской стороны “глубокое сожаление и непонимание”, Захарова предупредила, что в Москве “не готовы принять эту логику”. “Будем вынуждены учитывать ее в нашей дальнейшей работе с Ереваном”, – добавила она.

Обвинения в "прогибе" последовали за угрозами перекрыть газ

Днем ранее, 27 мая официальный Мария Захарова рассказала, что Москва в официальном письме предупредила Ереван о готовности разорвать соглашение по поставкам газа, нефтепродуктов и алмазов в случае вступления Армении в Евросоюз, отмечает РБК.

Речь идет о бессрочном соглашении, заключенном в 2013 году, – согласно ему, РФ беспошлинно поставляет Армении газ и нефтепродукты для внутреннего потребления, без права продажи или передачи сырья третьим странам. В письме говорится, что шаги Армении по углублению взаимодействия с ЕС и готовность присоединиться к этому объединению “ставят под угрозу” сохранение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Арменией и РФ, информировал “Коммерсант”.

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев 28 мая заметил, что ответ Армении на это письмо в Москве пока не получили.

“Мы все находимся в рамках евразийского экономического сотрудничества. Много лет эти отношения выстраивали со всеми государствами. Это не секрет ни для кого, что к ним [в Армению] и нефть, и газ поступают по достаточно выгодным ценам. Конечно, в Европе цена на тот же газ кратно больше”, – цитирует его слова “Интерфакс”.

"Кавказский узел" писал, что на встрече с Николом Пашиняном в Кремле 1 апреля Владимир Путин предупредил премьера Армении, что совместить курс на сближение с ЕС и членство в Евразийском экономическом союзе "невозможно по определению", заявил . Он также заявил, что в Москве "хотели бы" допуска всех пророссийских политических сил к парламентским выборам в Армении.

Первый саммит Армения-ЕС, который прошел в Ереване 4-5 мая, дал московским медиа повод обвинить Никола Пашиняна в "предательстве" и антироссийском курсе. Подобной риторики придерживались и официальные лица РФ: так, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал участников саммита, в том числе Пашиняна, "безмозглыми русофобами".