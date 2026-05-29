02:47, 29 мая 2026

Названы имена двух убитых на Украине военных из Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вагиф Аббасов и Сергей Горяйнов из Пролетарского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там как минимум 897 военных из Ростовской области. 

Как писал "Кавказский узел", к 23 мая чиновники и силовики официально признали убитыми в зоне боев на Украине как минимум 895 комбатантов из Ростовской области.

Имена еще двух убитых на Украине донских военнослужащих обнародовала администрация Пролетарского района Ростовской области, отчитавшись о передаче их родным посмертных наград. 

Убитые – Вагиф Аббасов и Сергей Горяйнов, оба награждены посмертно орденами Мужества, следует из публикации в официальном Telegram-канале муниципалитета. Возраст и детали биографий убитых в сообщении чиновников не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 897 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В конце 2025 года администрация Пролетарского района сообщила, что на Украине убиты Владислав Мальцев, Михаил Голубцов, Владислав Спирин и Олег Щурин. 

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

