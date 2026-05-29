Названы имена двух убитых на Украине военных из Ростовской области

Вагиф Аббасов и Сергей Горяйнов из Пролетарского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там как минимум 897 военных из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 23 мая чиновники и силовики официально признали убитыми в зоне боев на Украине как минимум 895 комбатантов из Ростовской области.

Имена еще двух убитых на Украине донских военнослужащих обнародовала администрация Пролетарского района Ростовской области, отчитавшись о передаче их родным посмертных наград.

Убитые – Вагиф Аббасов и Сергей Горяйнов, оба награждены посмертно орденами Мужества, следует из публикации в официальном Telegram-канале муниципалитета. Возраст и детали биографий убитых в сообщении чиновников не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 897 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В конце 2025 года администрация Пролетарского района сообщила, что на Украине убиты Владислав Мальцев, Михаил Голубцов, Владислав Спирин и Олег Щурин.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.