Боец из Кабардино-Балкарии убит на Украине

Сержант Дмитрий Дробот убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 399 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 28 мая власти и силовики официально признали убитыми как минимум 398 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Дмитрий Дробот убит в военной операции, сообщил филиал фонда "Защитники Отечества" в Кабардино-Балкарии, отчитываясь об открытии стены памяти в Прохладном.

Дробот родился 1 марта 1998 года, был убит в мае 2025 года. Подробности биографии и гибели военного в сообщении фонда не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 399 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 386 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

В конце мая фонд "Защитники Отечества" сообщал, что в зоне СВО убиты Александр Дробитько и Виктор Даалов.

Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9150 Не менее 4529 бойцов из СКФО и 4624 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.