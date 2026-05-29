Боец из Кабардино-Балкарии убит на Украине
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Сержант Дмитрий Дробот убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 399 бойцов из Кабардино-Балкарии.
Как писал "Кавказский узел", к 28 мая власти и силовики официально признали убитыми как минимум 398 бойцов из Кабардино-Балкарии.
Дмитрий Дробот убит в военной операции, сообщил филиал фонда "Защитники Отечества" в Кабардино-Балкарии, отчитываясь об открытии стены памяти в Прохладном.
Дробот родился 1 марта 1998 года, был убит в мае 2025 года. Подробности биографии и гибели военного в сообщении фонда не приведены.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 399 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 386 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.
В конце мая фонд "Защитники Отечества" сообщал, что в зоне СВО убиты Александр Дробитько и Виктор Даалов.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.