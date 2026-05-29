×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:03, 29 мая 2026

Боец из Кабардино-Балкарии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сержант Дмитрий Дробот убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 399 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 28 мая власти и силовики официально признали убитыми как минимум 398 бойцов из Кабардино-Балкарии. 

Дмитрий Дробот убит в военной операции, сообщил филиал фонда "Защитники Отечества" в Кабардино-Балкарии, отчитываясь об открытии стены памяти в Прохладном.

Дробот родился 1 марта 1998 года, был убит в мае 2025 года. Подробности биографии и гибели военного в сообщении фонда не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 399 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 386 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

В конце мая фонд "Защитники Отечества" сообщал, что в зоне СВО убиты Александр Дробитько и Виктор Даалов.

Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/57396
06:31 23.05.2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9150
Не менее 4529 бойцов из СКФО и 4624 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
18:24, 29 мая 2026
Житель Краснодара обвинен в демонстрации нацистской символики
12:36, 29 мая 2026
ФСБ отчиталась о предотвращении подрыва поезда в Новороссийске
08:36, 29 мая 2026
Военный из Дагестана убит на Украине
07:36, 29 мая 2026
Прокуратура потребовала изъять имущество бывшего главы МВД Ростова-на-Дону
05:40, 29 мая 2026
Военнослужащий осужден в Нальчике за неявку в часть
04:41, 29 мая 2026
Военный из Волгоградской области убит на Украине
Все события дня
Новости
Военный в домашней обстановке. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:40, 29 мая 2026
Военнослужащий осужден в Нальчике за неявку в часть
Мемориальная доска Исламу Кандрокову. Скриншот фото администрации Терского района от 28.05.26, https://t.me/terek_news/11791?single
17:57, 28 мая 2026
Военный из Кабардино-Балкарии убит в зоне СВО
Мусорная свалка в Кабардино-Балкарии. Фото: https://www.kavkaz-uzel.eu/blogs/85802/posts/65511
11:58, 28 мая 2026
Смена оператора не решила проблему с вывозом мусора в Кабардино-Балкарии
Военные на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
19:50, 27 мая 2026
Двое военных из Кабардино-Балкарии убиты на Украине
Жертвенное животное. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
12:02, 27 мая 2026
Жители Кабардино-Балкарии поддержали обычай раздачи мяса в Курбан-байрам
Персоналии
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
11:37, 29 мая 2026
Карапетян Самвел
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
11:53, 28 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Кутаев Руслан*. Фото: RFE/RL
11:02, 28 мая 2026
Кутаев Руслан*
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

На месте убийства. Фото Юрий Тимофеев (RFE/RL) Убийство Юрия Буданова

Жертвенные животные для праздника Курбан-байрам. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла" Курбан-байрам

Последние записи в блогах
Фото
11:24, 29 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Пожар, потоп и нет жилья. Почему потерпевшие не хотят вернуться в свои квартиры
Фото
17:04, 26 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Без права на критику. За что уволили сотрудников ОМОНа в Дагестане
Фото
13:29, 25 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Драка на обочине. Суд посчитал, что избиение - не хулиганство
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Сотрудники силовых структур заходят в квартиру. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
29 мая 2026, 17:25
Семья Присяжнюка сообщила о попытке силовиков ворваться в квартиру в Махачкале

Мусор собранный на пляже в поселке Волна. 29 мая 2026 г. Фото: https://t.me/shtab_delfin/2780
29 мая 2026, 14:37
Волонтеры убрали новый выброс мазута в поселке Волна

БПЛА над предприятием. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
29 мая 2026, 09:36
Сотрудник химпредприятия погиб при атаке беспилотников на Волжский

Стоп-кадр: "Протестующие против насилия полиции в Гори". Фото: interpressnews / https://www.interpressnews.ge/ka/article/871209-goris-policiis-shenobastan-sadac-saprotesto-akcia-mimdinareobs-xmauri-iqo
29 мая 2026, 00:52
Жители Гори вышли с протестом к полиции после избиения задержанных

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Показать больше