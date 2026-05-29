Прокуратура потребовала изъять имущество бывшего главы МВД Ростова-на-Дону

Прокуратура Ростовской области обратилась в суд с иском к бывшему начальнику МВД по Ростову-на-Дону Сергею Шпаку, обвиняемому во взятках и мошенничестве, и его подчиненному об обращении в доход государства 15 миллиона рублей.

Как писал "Кавказский узел", в начале мая следствие отказало бывшему начальнику УМВД Ростова-на-Дону Сергею Шпаку в заключении контракта с министерством обороны и отправке в зону СВО.

В начале апреля Первомайский районный суд Ростова-на-Дону продлил на полгода срок содержания под стражей бывшему начальнику УМВД РФ по Ростову-на-Дону Сергею Шпаку, обвиняемому в получении взятки, мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей. В ходе судебного заседания он подал ходатайство об отправке на СВО. Свою вину он не признал.

На рассмотрении в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону находится исковое заявление исполняющего обязанности прокурора Ростовской области в интересах государства к Сергею Шпаку и Сергею Егоркину о конфискации денежных средств в доход бюджета, сообщает "РБК".

Согласно заявлению представитель надзорного ведомства просит обратить в доход государства солидарно со Шпака и Егоркина 15 млн рублей. Уточняется, что законность наличия денег у них не была подтверждена. Рассмотрение иска назначили на 23 июня 2026 года.

Ранее Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону постановил изъять в пользу государства имущество бывшего оперуполномоченного городского управления МВД Сергея Егоркина, подчиненного Шпака. Общая стоимость конфискованных активов превысила 120 млн рублей.

Напомним, что, по версии следствия, Шпак, занимая в 2017 году должность начальника отдела полиции управления МВД по Ростову-на-Дону, получил взятку в виде туристических путевок на сумму более 260 тысяч рублей за покровительство концерна "Покровский". После, с 2019 по 2023 год, будучи замначальника ведомства, а затем начальником, Шпак и его подчиненные похитили почти 300 тысяч рублей, которые начислялись оперативнику в качестве зарплаты за дни его фактического отсутствия на работе, сообщило следственное управление Следственного комитета по региону.

"Кавказский узел" также писал, что концерн "Покровский", потеряв покровителей из числа силовиков, был национализирован, но государство - лишь временный держатель актива. При этом влияние на агробизнес юга России людей, так или иначе связанных с бандой Цапков, земли которых оказались в том числе в "Покровском", сократилось, но не исчезло полностью.