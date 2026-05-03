Бывшему главе МВД Ростова-на-Дону Шпаку отказано в подписании контракта с Минобороны

Следствие отказало бывшему начальнику УМВД Ростова-на-Дону Сергею Шпаку в заключении контракта с министерством обороны и отправке в зону СВО.

Как писал "Кавказский узел", в начале апреля Первомайский районный суд Ростова-на-Дону продлил на полгода срок содержания под стражей бывшему начальнику УМВД РФ по Ростову-на-Дону Сергею Шпаку, обвиняемому в получении взятки, мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей. В ходе судебного заседания он подал ходатайство об отправке на СВО. Свою вину он не признал.

Следствие отказало Сергею Шпаку в заключении контракта с министерством обороны, пишет 2 мая 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам источника, отправить бывшего силовика в зону СВО невозможно даже юридически. Пока приговор не вступил в юридическую силу, следствие и суд могут отказаться в удовлетворении ходатайства о заключении контракта.

Напомним, что, п версии следствия, Шпак, занимая в 2017 году должность начальника отдела полиции управления МВД по Ростову-на-Дону, получил взятку в виде туристических путевок на сумму более 260 тысяч рублей за покровительство концерна "Покровский". После, с 2019 по 2023 год, будучи замначальника ведомства, а затем начальником, Шпак и его подчиненные похитили почти 300 тысяч рублей, которые начислялись оперативнику в качестве зарплаты за дни его фактического отсутствия на работе, сообщило следственное управление Следственного комитета по региону.