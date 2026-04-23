Бывший глава МВД Ростова-на-Дону не признал вину во взятках и мошенничестве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший начальник УМВД Ростова-на-Дону Сергей Шпак требовал взятки от концерна "Покровский" за покровительство. Шпак в ходе судебного заседания в Первомайском районном суде Ростова-на-Дону вину не признал.

Как писал "Кавказский узел", в начале апреля Первомайский районный суд Ростова-на-Дону продлил на полгода срок содержания под стражей бывшему начальнику УМВД РФ по Ростову-на-Дону Сергею Шпаку, обвиняемому в получении взятки, мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей. В ходе судебного заседания он подал ходатайство об отправке на СВО.

По версии следствия, Шпак, занимая в 2017 году должность начальника отдела полиции управления МВД по Ростову-на-Дону, получил взятку в виде туристических путевок на сумму более 260 тысяч рублей за покровительство одной из коммерческих организаций. После, с 2019 по 2023 год, будучи замначальника ведомства, а затем начальником, Шпак и его подчиненные похитили почти 300 тысяч рублей, которые начислялись оперативнику в качестве зарплаты за дни его фактического отсутствия на работе, сообщило следственное управление Следственного комитета по региону.

По версии следствия, Шпак за общее покровительство получил взятки от представителя концерна "Покровский" в виде туристических путевок и автомобиля БМВ Х-7. Также с 2019 по 2023 год он, занимая должность заместителя начальника УМВД России по Ростову-на-Дону, а затем начальника управления, совместно со своим подчиненным похитил почти 300 тысяч рублей, которые начислялись ему в качестве зарплаты за дни его фактического отсутствия на работе, сообщило сегодня ТАСС.

Ранее Шпаку предъявили обвинение в получении взятки, неправомерном обороте средств платежей и мошенничестве. Вместе со Шпаком подозревают оперуполномоченного одного из отделов полиции, в отношении которого возбуждено дело по статьям о мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей, уточнил РБК.

"У Шпака возник преступный умысел получения взятки за неприменение мер ответственности в случае возникновения у АО концерн "Покровский" нарушений. Таким образом, Шпак обвиняется в получении должностным лицом взятки за общее покровительство в особо крупном размере", - сказал прокурор в ходе заседания в Первомайском районном суде.

"Вину не признаю", - сказал Шпак после оглашения прокурором обвинительного заключения.

Напомним, что в 2018 году была приговорена к семи годам заключения бывшая ростовская судья Светлана Мартынова, признанная виновной в мошенничестве с землями Цапков. В июне 2021 года Мартынова, находясь в заключении, объявила о явке с повинной. Она призналась в передаче пяти миллионов рублей судьям Кущевского райсуда за вынесение решения по делу об отчуждении у Надежды Цапок более пяти тысяч гектаров земли. Из текста явки следует, что сделала она это в 2011 году по просьбе бенефициаров концерна "Покровский". Представитель компании заявил тогда о клеветнической кампании против концерна.

В апреле 2021 года были задержаны сотрудничающие с концерном "Покровский" юристы Генрих Хачатуров, Владислав Бражников и Александр Войналович, а также заместитель директора ООО "Агрокомплекс "Кущевский" Александр Глазырин. В отношении них центральным аппаратом СКР возбуждено уголовное дело о вымогательстве, а также о подкупе или принуждении к даче показаний.

В декабре 2025 года суд в Москве признал бывшего главу службы безопасности концерна "Покровский" Сергея Ечкалова виновным в вымогательстве имущества фермеров Кубани и Ростовской области и принуждении к даче ложных показаний и приговорил к 16 годам лишения свободы.

В январе 2026 года Краснодарский краевой суд утвердил решение о передаче государству недвижимости на 28 миллиардов рублей, принадлежащей основателю концерна "Покровский" Андрею Коровайко, ранее занимавшему должность федерального инспектора аппарата полпреда президента в Южном федеральном округе.

4 ноября 2010 года в доме кущевского фермера Сервера Аметова произошло массовое убийство, с которого началось расследование дела банды Сергея Цапка. Причиной нападения на усадьбу Аметова послужило желание Цапка отомстить за смерть своего брата Николая, убитого в 2002 году. Жертвами жестокого убийства стали 12 человек, в том числе четверо детей. Члены банды приговорены к длительным срокам заключения, сам Сергей Цапок умер в тюрьме, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Дело банды Цапка".