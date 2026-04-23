Жители Краснодара объявили сбор подписей под обращением к патриарху Кириллу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Краснодарские активисты объявили сбор подписей под обращением к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, который 25 апреля, по неофициальным данным, заложит собор на Рождественской набережной. Они просят патриарха пересмотреть решение о строительстве храма.

Как писал "Кавказский узел", 16 января глава Краснодара вопреки протестам жителей утвердил проект планировки Рождественской набережной в Юбилейном микрорайоне, где планируется построить храм. 29 января депутаты гордумы Краснодара утвердили решение об изъятии части сквера для строительства храма. 19 марта 99% участников общественного обсуждения высказались против осуществления религиозных обрядов на Рождественской набережной Краснодара, однако комиссия сочла мнение противников строительства храма несущественным и рекомендовала мэру предоставить разрешение на осуществление религиозных нужд на набережной. Результаты общественного обсуждения носят рекомендательный характер, комиссия просто проигнорировала мнение жителей. Активисты неоднократно проводили пикеты, в том числе с требованием отставки главы города. Последний пикет против строительства храма прошел 10 апреля.

Ранее общественное обсуждение планов строительства храма продолжалось неделю, но далеко не все желающие смогли поучаствовать в нем. Горожане раздавали листовки, проводили пикеты, но мнение противников строительства не было учтено. Активисты подали в администрацию заявку на митинг против застройки зеленой зоны, однако им разрешили митинговать лишь в сквере Кленовый, который находится в 10 километрах от микрорайона.

Сбор подписей к патриарху Кириллу объявлен в краснодарском микрорайоне Юбилейный

Сегодня планируется собирать подписи с 17 до 19 мск у торгового центра "Пять звезд" и на набережной рядом с Часовней. 25 апреля ориентировочно в 11 часов Патриарх Кирилл ожидается на набережной ЮМР, пишут активисты в Telegram-канале "Краснодар ЮМР"."

"Идея строительства нового храмового комплекса на Рождественской набережной Юбилейного микрорайона (ЮМР) стала причиной серьезного социального конфликта, что противоречит самому духу христианского учения, стала источником кризиса местной и региональной власти и причиной подрыва её авторитета", - пишут активисты в тексте обращения.

"Власти игнорируют мнение горожан, нарушают наши конституционные права. Жителям ЮМР уже более двухсот раз только в этом году власти отказали в проведения митингов против застройки, люди вынужденно стоят в одиночных пикетах. Жители хотят одного – чтобы власти оставили в покое набережную Юбилейного микрорайона. Чтобы вернули в состав Аллеи 80-летия Краснодарского края незаконно переведенные в ОД-4 (зону религиозного использования) 2,6 га зеленой территории. Чтобы не застраивали новым храмом 0,72 га благоустроенной за федеральные средства набережной. Прямо впритык к действующему храму – часовне Дмитрия Солунского. У нас набережная это по сути единственная площадка для торжественных событий, для танцев пенсионеров. Это место спорта и отдыха. Здесь гуляют семьи с детьми, пожилые люди прогуливаются, отдыхают и общаются, проводятся йога и гимнастика. Градостроительные нормативы обеспеченности озелененными территориями нарушен на нашем плотно застроенном песчаном полуострове ЮМР уже более чем в 10 раз", - подчеркнули активисты.

"Жители Юбилейного микрорайона уже направляли коллективное обращение Митрополиту Екатеринодарскому и Кубанскому Василию, прикладывали тысячи подписей, фотографии Аллеи, которую хотят застроить. Просили аудиенцию в любое время, чтобы хотя бы выслушали наше мнение. К нашему глубокому сожалению, никакой реакции со стороны епархии не последовало, жителям не ответили ни в какой форме", - говорится в обращении.

Они попросили патриарха Кирилла вмешаться в происходящее. "Ваше Святейшество, надеемся на Ваше мудрое пастырское решение, восстановление справедливости и помощь жителям Юбилейного микрорайона", - говорится в тексте.

Как следует из сообщений в чатах среди служителей церкви 25 апреля патриарх Кирилл заложит камень в основание строительства собора в Юбилейном микрорайоне, а 26 апреля освятит храм Рождества Христова в станице Динской, передает 93.ru.

Очередной пикет против застройки набережной прошел 22 апреля

В Краснодаре прошёл одиночный пикет за отставку губернатора Вениамина Кондратьева, передает RusNews.

Краснодарский активист Ильдар вышел к Заксобранию региона с плакатом: «Губернатору — отставку! Совесть — чиновникам! Жителям ЮМР — зеленую аллею!», передает



По словам краснодарца, именно глава региона несёт ответственность за то, «что у него делается в крае».

«С учётом того, что в команде губернатора регулярно производятся аресты, такое ощущение, что коррумпированные чиновники срослись с коммерческими структурами», — сказал Ильдар.

Активист заявил, что своим пикетом хочет выразить «мнение большинства жителей ЮМР», которые против застройки аллеи.

«Там собираются построить храм, очень близко от домов, в два раза их выше. <…> Большинство жителей против нового храма. Но власть не хочет слышать мнения людей», — приводятся его слова в публикации от 22 апреля.

Жители Юбилейного ведут борьбу против застройки набережной несколько лет

Напомним, 15 декабря 2025 года жители Юбилейного микрорайона Краснодара, протестующие против застройки набережной, записали видеообращение к Владимиру Путину, но их вопрос не был озвучен в ходе прямой линии президента.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре противники строительства храма в Юбилейном совместно с представителями КПРФ начали сбор подписей с требованием об отставке мэра Евгения Наумова.

В сентябре 2024 года жители Юбилейного микрорайона Краснодара протестовали против застройки Рождественской набережной, где согласно новому генплану города планировалось строительство храма. Они поясняли, что это единственная крупная зона отдыха в микрорайоне. Активисты проводили сбор подписей под петицией к губернатору Вениамину Кондратьеву против застройки Рождественской набережной. Было собрано более 3000 подписей. Активист Виталий Черкасов и депутат гордумы Александр Сафронов были задержаны во время сбора подписей и оштрафованы судом. Однако в ноябре депутаты гордумы приняли новый генплан вопреки протестам жителей.

Еще в декабре 2021 года активисты выступили против строительства нового храма на набережной в Краснодаре, против него также протестовали жители микрорайона Юбилейный. Защитники набережной считают необходимым строить в микрорайоне образовательные и досуговые учреждения для детей. В январе 2022 года активистка Яна Антонова провела одиночный пикет против передачи Русской православной церкви участка на набережной для строительства храма.