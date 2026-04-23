15:44, 23 апреля 2026

Жители Краснодара объявили сбор подписей под обращением к патриарху Кириллу

Проект собора на Рождественской набережной. Скриншот видео https://rutube.ru/video/42f6128265a046d62a5efab6a488d478/?utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=main_logo&utm_content=42f6128265a046d62a5efab6a488d478&utm_term=kuban24.tv&t=0

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Краснодарские активисты объявили сбор подписей под обращением к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, который 25 апреля, по неофициальным данным, заложит собор на Рождественской набережной. Они просят патриарха пересмотреть решение о строительстве храма.

Как писал "Кавказский узел", 16 января глава Краснодара вопреки протестам жителей утвердил проект планировки Рождественской набережной в Юбилейном микрорайоне, где планируется построить храм. 29 января депутаты гордумы Краснодара утвердили решение об изъятии части сквера для строительства храма. 19 марта 99% участников общественного обсуждения высказались против осуществления религиозных обрядов на Рождественской набережной Краснодара, однако комиссия сочла мнение противников строительства храма несущественным и рекомендовала мэру предоставить разрешение на осуществление религиозных нужд на набережной. Результаты общественного обсуждения носят рекомендательный характер, комиссия просто проигнорировала мнение жителей. Активисты неоднократно проводили пикеты, в том числе с требованием отставки главы города. Последний пикет против строительства храма прошел 10 апреля.

Ранее общественное обсуждение планов строительства храма продолжалось неделю, но далеко не все желающие смогли поучаствовать в нем. Горожане раздавали листовки, проводили пикеты, но мнение противников строительства не было учтено. Активисты подали в администрацию заявку на митинг против застройки зеленой зоны, однако им разрешили митинговать лишь в сквере Кленовый, который находится в 10 километрах от микрорайона.

Сбор подписей к патриарху Кириллу объявлен в краснодарском микрорайоне Юбилейный

Сегодня планируется собирать подписи с 17 до 19 мск у торгового центра "Пять звезд"   и на набережной рядом с Часовней. 25 апреля ориентировочно в 11 часов Патриарх Кирилл ожидается на набережной ЮМР, пишут активисты в Telegram-канале "Краснодар ЮМР"."

"Идея строительства нового храмового комплекса на Рождественской набережной Юбилейного микрорайона (ЮМР) стала причиной серьезного социального конфликта, что противоречит самому духу христианского учения, стала источником кризиса местной и региональной власти и причиной подрыва её авторитета", - пишут активисты в тексте обращения.

"Власти игнорируют мнение горожан, нарушают наши конституционные права. Жителям ЮМР уже более двухсот раз только в этом году власти отказали в проведения митингов против застройки, люди вынужденно стоят в одиночных пикетах. Жители хотят одного – чтобы власти оставили в покое набережную Юбилейного микрорайона. Чтобы вернули в состав Аллеи 80-летия Краснодарского края незаконно переведенные в ОД-4 (зону религиозного использования) 2,6 га зеленой территории. Чтобы не застраивали новым храмом 0,72 га благоустроенной за федеральные средства набережной. Прямо впритык к действующему храму – часовне Дмитрия Солунского. У нас набережная это по сути единственная площадка для торжественных событий, для танцев пенсионеров. Это место спорта и отдыха. Здесь гуляют семьи с детьми, пожилые люди прогуливаются, отдыхают и общаются, проводятся йога и гимнастика. Градостроительные нормативы обеспеченности озелененными территориями нарушен на нашем плотно застроенном песчаном полуострове ЮМР уже более чем в 10 раз", - подчеркнули активисты. 

"Жители Юбилейного микрорайона уже направляли коллективное обращение Митрополиту Екатеринодарскому и Кубанскому Василию, прикладывали тысячи подписей, фотографии Аллеи, которую хотят застроить. Просили аудиенцию в любое время, чтобы хотя бы выслушали наше мнение. К нашему глубокому сожалению, никакой реакции со стороны епархии не последовало, жителям не ответили ни в какой форме", - говорится в обращении.

Они попросили патриарха Кирилла вмешаться в происходящее. "Ваше Святейшество, надеемся на Ваше мудрое пастырское решение, восстановление справедливости и помощь жителям Юбилейного микрорайона", - говорится в тексте. 

Как следует из сообщений в  чатах среди служителей церкви 25 апреля патриарх Кирилл заложит камень в основание строительства собора в Юбилейном микрорайоне, а 26 апреля освятит храм Рождества Христова в станице Динской, передает 93.ru.

Очередной пикет против застройки набережной прошел 22 апреля

В Краснодаре прошёл одиночный пикет за отставку губернатора Вениамина Кондратьева, передает RusNews.

Краснодарский активист Ильдар вышел к Заксобранию региона с плакатом: «Губернатору — отставку! Совесть — чиновникам! Жителям ЮМР — зеленую аллею!», передает 
 
По словам краснодарца, именно глава региона несёт ответственность за то, «что у него делается в крае».

«С учётом того, что в команде губернатора регулярно производятся аресты, такое ощущение, что коррумпированные чиновники срослись с коммерческими структурами», — сказал Ильдар.

Активист заявил, что своим пикетом хочет выразить «мнение большинства жителей ЮМР», которые против застройки аллеи.

«Там собираются построить храм, очень близко от домов, в два раза их выше. <…> Большинство жителей против нового храма. Но власть не хочет слышать мнения людей», — приводятся его слова в публикации от 22 апреля.

Жители Юбилейного ведут борьбу против застройки набережной несколько лет

Напомним, 15 декабря 2025 года жители Юбилейного микрорайона Краснодара, протестующие против застройки набережной, записали видеообращение к Владимиру Путину, но их вопрос не был озвучен в ходе прямой линии президента.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре противники строительства храма в Юбилейном совместно с представителями КПРФ начали сбор подписей с требованием об отставке мэра Евгения Наумова.

В сентябре 2024 года жители Юбилейного микрорайона Краснодара протестовали против застройки Рождественской набережной, где согласно новому генплану города планировалось строительство храма. Они поясняли, что это единственная крупная зона отдыха в микрорайоне. Активисты проводили сбор подписей под петицией к губернатору Вениамину Кондратьеву против застройки Рождественской набережной. Было собрано более 3000 подписей. Активист Виталий Черкасов и депутат гордумы Александр Сафронов были задержаны во время сбора подписей и оштрафованы судом. Однако в ноябре депутаты гордумы приняли новый генплан вопреки протестам жителей.

Однако в ноябре 2024 года депутаты гордумы приняли новый генплан вопреки их протестам.

Еще в декабре 2021 года активисты выступили против строительства нового храма на набережной в Краснодаре, против него также протестовали жители микрорайона Юбилейный. Защитники набережной считают необходимым строить в микрорайоне образовательные и досуговые учреждения для детей. В январе 2022 года активистка Яна Антонова провела одиночный пикет против передачи Русской православной церкви участка на набережной для строительства храма.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

+49 157 72317856
События
16:42, 23 апреля 2026
Суд в Ереване продлил срок ареста Баграту Галстаняну
11:44, 23 апреля 2026
Житель Кубани задержан за попытку вступить в украинское подразделение
09:48, 23 апреля 2026
Комбатант из Волгоградской области убит в военной операции
07:45, 23 апреля 2026
Масштабная атака дронов зафиксирована в Ростовской области 
04:51, 23 апреля 2026
Житель Астрахани арестован за пропаганду нетрадиционных ценностей
03:52, 23 апреля 2026
Четверо бойцов из Дагестана убиты на Украине
Все события дня
Задержание силовиками жителя Кубани. 23 апреля 2026 г. Скриншот видео ФСБ России
11:44, 23 апреля 2026
Житель Кубани задержан за попытку вступить в украинское подразделение
Дым над Туапсе. Кадр видео: chp.15region / Instagram* (www.instagram.com/reel/DXbrZ_5jaff)
05:50, 23 апреля 2026
Жители Туапсе встревожены атаками и экологической угрозой
Илья Сигида в январе 2026 года. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" родственником Сигиды.
02:54, 23 апреля 2026
Силовики сняли электронный браслет с иеромонаха Ильи Сигиды
Мужчина делает фото. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:57, 23 апреля 2026
Житель Волгодонска осужден на Кубани по статье о госизмене
Дым от пожара в Туапсе. Стоп-кадр видео "Анапа гражданская" от 21.04.26, https://t.me/anapa_grazhdan/15185
00:05, 23 апреля 2026
Туапсинцы рассказали о последствиях "черного дождя" на фоне предупреждения от оперштаба
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
12:16, 20 апреля 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане

Российские силовики конвоируют задержанного в ходе боев в Гудермесе в октябре 1999 года. Фото: Adlan Khasanov/REUTERS Главное о Второй чеченской войне

Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Сотрудник ФСБ задерживает мужчину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
23 апреля 2026, 08:55
Гражданин Грузии задержан по обвинению в шпионаже

Илья Сигида в январе 2026 года. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" родственником Сигиды.
23 апреля 2026, 02:54
Силовики сняли электронный браслет с иеромонаха Ильи Сигиды

Александр Вайсеро. Фото: https://minval.az/
22 апреля 2026, 19:08
Суд в Азербайджане вынес приговор гражданину России

Мария Смелая. Фото: личный профиль в "Одноклассниках" https://ok.ru
22 апреля 2026, 17:53
Мария Смелая вынужденно отдала опеку отцу ребенка

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
