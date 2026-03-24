Активисты прокомментировали итоги обсуждения строительства храма на набережной в Краснодаре

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Результаты общественного обсуждения проекта строительства храма на Рождественской набережной в Краснодаре носят рекомендательный характер, комиссия, состоявшая из представителей власти, просто проигнорировала мнение жителей.

Как писал "Кавказский узел", 16 января глава Краснодара вопреки протестам жителей утвердил проект планировки Рождественской набережной в Юбилейном микрорайоне, где планируется построить храм. 29 января депутаты гордумы Краснодара утвердили решение об изъятии части сквера для строительства храма. За месяц до этого, 15 декабря 2025 года, жители Юбилейного микрорайона Краснодара, протестующие против застройки набережной, записали видеообращение к Владимиру Путину, но их вопрос не был озвучен в ходе прямой линии президента. 26 января и 29 января прошли пикеты в защиту набережной, а также с требованием отставки главы города Евгения Наумова. 19 марта 99% участников общественного обсуждения высказались против осуществления религиозных обрядов на Рождественской набережной Краснодара, однако комиссия сочла мнение противников строительства храма несущественным и рекомендовала мэру предоставить разрешение на осуществление религиозных нужд на набережной.

Ранее общественное обсуждение планов строительства храма продолжалось неделю, но далеко не все желающие смогли поучаствовать в нем. Горожане раздавали листовки, проводили пикеты, но мнение противников строительства не было учтено. Активисты подали в администрацию заявку на митинг против застройки зеленой зоны, однако им разрешили митинговать лишь в сквере Кленовый, который находится в 10 километрах от микрорайона.

Общественные обсуждения фактически приравнены к общественным слушаниям, но проводятся виртуально, заявил корреспонденту "Кавказского узла" бывший краснодарский депутат и активист Виталий Черкасов, комментируя прошедшие 12 марта общественные обсуждения о разрешении осуществлять религиозные обряды на двух участках на набережной в Юбилейном микрорайоне Краснодара.

«Публичные слушания, так чтобы в зале можно было выступить в микрофон, проводятся в настоящее время только по бюджету. Во всяком случае, в Краснодаре. Все остальное называется у нас общественное обсуждение. Это своего рода издевательство - общественные слушания в заочной форме. Мы посылаем через "голос крд точка ру" замечания, возражения. То есть люди вместе не собираются, не видят друг друга, реакцию, не чувствуют поддержку. Для участия регистрируются через Госуслуги, должна быть якобы ещё возможность по электронной почте отсылать, требуется ещё скан паспорта. Обсуждение происходило по двум участкам с разными кадастровыми номерами, которые предлагали выделить под строительство церкви. В "Азбуке горожанина" есть ссылки на pdf-файла с именами обсуждающих. В одном зафиксировано 853 человека, в другом - 799», - рассказал он.

В своем телеграм-канале "Азбука горожанина" Черкасов опубликовал результаты общественных обсуждений, согласно которым по одному из участков против проголосовали 843 человека (за - 10 человек), по другому против проголосовал 791 человек (за - восемь человек).

По мнению активиста, власти незаконно разделили обсуждение территории, которую хотят передать под церковь, на два участка и два самостоятельных обсуждения. «Вся "фишка" ещё в том, что сами слушания, они как бы незаконны, потому что общественное обсуждение они сделали двумя участками. То есть там массив 7 200 квадратных метров. Его решили передать под осуществление религиозных обрядов. Но 7 200 метров передать по законодательству нельзя. Можно не больше 5 000 метров. И они, чтобы это обойти, такой детский способ придумали, разделили на два участка. Это абсолютное нарушение. Администрация устроила официально эти общественные обсуждения. Но при этом ни в одной газете об этом не написали, ни по телевидению не сообщали, ни стендов не было», - сказал Черкасов.

По его словам, администрация, чтобы дискредитировать результаты обсуждения, заявила, что участники не были жителями районов. «Самое смешное и трагичное, что в итоге комиссия по землепользованию, которая состоит из чиновников и депутатов, заявила многим жителям, что они не являются настоящим участником. Потому что якобы вы не являетесь ни обладателем земельного участка, который по соседству, вы не живёте в этом месте и тому подобное. А где мы должны жить? Должны непосредственно на набережной жить. Я не знаю, кто там живёт на набережной, кроме бомжей. Или ещё живут чайки, а летом - муравьи. На самом деле часть участвовавших в обсуждении жителей проживают в находящихся поблизости десятиэтажках, у которых высота домов 30 метров, а храм собираются на высоту 65 метров построить. То есть в два раза выше их будет. Плюс ещё сколько людей будет приезжать, парковаться где-то будут. Стройка эта будет сколько лет идти. В общем, понятно, что это касается всех жителей Юбилейного и могут быть нарушены права всех их», - считает Черкасов.

In this case, the commission recommended transferring the plots for religious purposes.

Он отметил, что, согласно Градостроительного кодекса, определено, что общественные обсуждения должны быть, но их результаты имеют рекомендательный характер. «Это может влиять на решение комиссии, которая как будто бы независимая, хотя на самом деле сплошняком состоит из провластных людей. Но в итоге в данном случае комиссия рекомендовала передать участки под религиозные нужды. А последнее слово в любом случае за главой администрации», - пояснил Черкасов.

Он также отметил, что в противодействии разрушению зелёной зоны сторонники строительства пытаются найти «антихристианские» мотивы. «Всякие провластные политологи до абсурда доводят ситуацию, рассказывают, что все, кто против, они не за зелёную зону, а против христианства идут», - резюмировал Черкасов.

Другой активист из Юбилейного, пожелавший сохранить анонимность, заявил, что проблема в том, что депутаты, не говоря о чиновниках, не считают себя обязанными действовать в интересах жителей.

«У нас безобразно проводятся выборы. Фактически остался один оппозиционный депутат на всю городскую думу. Не особо интересно, что там про народ <...> Им не интересно реально мнение граждан, они на него просто плюют. Тоже самое и с администрацией. Мэра больше не выбирают, мэра назначают. Соответственно, ему не интересно что-то там про граждан, он сам об этом откровенно сказал. Поэтому 40 отказов на митинге по Юбилейному», - сказал он.

«Я считаю, что пока в нашей стране не будет нормальных честных выборов, на которых будут побеждать депутаты от народа и за народ, будет вот это твориться. Сейчас принимают решения, которые ориентируются не на народное мнение, а на мнение начальства, на телефонное право. Вот в этом корень проблемы», - заключил активист.

Для защиты своей позиции горожанам следует обращаться в суд

Один из учредителей некоммерческой организации "Зелёная станица" из станицы Полтавской Сергей Сальников сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что, согласно 14-й статьи Конституции, никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

"В нашей стране люди религиозные или нерелигиозны и никакая религия не должна навязываться людям. В данном моменте я вижу их конституционное право выражать своё мнение. У людей есть полное право выражать свое мнение. Этим моментом мы тоже пользовались, когда отстаивали наши права против свалки в Полтавской», - сказал он.

Жители станицы Полтавской вели долгую борьбу за закрытие мусорной свалки. 4 декабря 2023 года полигон был закрыт. Противники свалки неоднократно сталкивались с административным и уголовным преследованием. Они считают это давлением и местью за свою активную позицию по поводу свалки. 14 декабря 2023 года власти сообщили, что свалка будет исключена из территориальной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба жителей Полтавской против свалки".

По мнению активиста, любое собрание жителей будет восприниматься как давление на болевую точку, особенно если они будут неоднократными, то начальство вынуждено будет на это реагировать, а также активно направлять жалобы и иски в суд. «Если протестные настроения действительно широкие, для начала им нужно как минимум срочно уже сделать то же самое, что и сделали мы - создать некоммерческую экологическую организацию, которая может юридически уже быть представлена в судах. Потому что судится с администрацией или с РПЦ, которая аффилирована с государством, лучше не физическим лицам, а юридическим», - отметил Сальников.

По его словам, действия чиновников Российской Федерации, на самом деле, не для людей и заставить их работать в интересах людей может только сплоченность. «Зачастую чиновники представляют интересы друг друга и защищают их. Не нравится нашим управителям, даже на уровне местного самоуправления, собрания людей. Поэтому они могут ссылаться именно на опасность проведения массовых мероприятий и запрещать их. И если люди хотят отстоять свои права, им придется идти в юридическую область, там, где будут реально представлены их права. В том числе проводить собрания, которые разрешены, которые им будут, естественно, не давать сделать. Мы работали вплоть до перекрытия трассы. При этом людям за участие выписывали штрафы, и наша НКО помогала им их оплачивать, давала консультации, чтобы не более двух раз участвовали в акциях. И только после этого они вышли с нами разговаривать. Потому что проблема уже вышла на более высокий уровень, чем муниципалитет нашего маленького округа», - пояснил Сальников.

Однако прямой обязанности учитывать большинство мнений закон не устанавливает. Учёт результатов носит рекомендательный характер

Адвокат Тимофей Широков подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что общественные обсуждения имеют консультативный характер. «Согласно частям 21–23 статьи 5.1 Гражданского кодекса РФ, по итогам проведения общественных обсуждений организатор обязан подготовить заключение о результатах, в котором обязательно указываются: количество участников; суть внесённых предложений и замечаний; аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учёта каждого из них; общие выводы. Таким образом, формальная обязанность властей состоит в проведении процедуры, фиксации мнений, их анализе и публичном обосновании принятого решения. Однако прямой обязанности учитывать большинство мнений закон не устанавливает. Учёт результатов носит рекомендательный характер", - сказал он.

Адвокат Феликс Вертегель, в свою очередь отметил, что любое публичное массовое мероприятие (митинг, шествие и так далее) нужно предварительно согласовывать (получать разрешение) в администрации. «Что касается строительства, его можно попробовать оспорить в судебном порядке, но для этого нужно понимать, как и кем принималось решение о строительстве», - указал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре противники строительства храма в Юбилейном совместно с представителями КПРФ начали сбор подписей с требованием об отставке мэра Евгения Наумова.

В сентябре 2024 года жители Юбилейного микрорайона Краснодара протестовали против застройки Рождественской набережной, где согласно новому генплану города планировалось строительство храма. Они поясняли, что это единственная крупная зона отдыха в микрорайоне. Активисты проводили сбор подписей под петицией к губернатору Вениамину Кондратьеву против застройки Рождественской набережной. Было собрано более 3000 подписей. Активист Виталий Черкасов и депутат гордумы Александр Сафронов были задержаны во время сбора подписей и оштрафованы судом. Однако в ноябре депутаты гордумы приняли новый генплан вопреки протестам жителей.

Еще в декабре 2021 года активисты выступили против строительства нового храма на набережной в Краснодаре, против него также протестовали жители микрорайона Юбилейный. Защитники набережной считают необходимым строить в микрорайоне образовательные и досуговые учреждения для детей. В январе 2022 года активистка Яна Антонова провела одиночный пикет против передачи Русской православной церкви участка на набережной для строительства храма.