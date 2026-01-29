Гордума Краснодара на фоне пикета одобрила сокращение сквера на Рождественской набережной

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заседание гордумы Краснодара, на котором депутаты утвердили решение об изъятии части сквера для строительства храма, проходило на фоне пикета жительницы микрорайона Юбилейный. Она призывала депутатов не застраивать аллею и перенести строительство храма в другое место.

Как писал "Кавказский узел", 16 января глава Краснодара вопреки протестам жителей утвердил проект планировки Рождественской набережной в Юбилейном микрорайоне, где планируется построить храм. За месяц до этого, 15 декабря 2025 года, жители Юбилейного микрорайона Краснодара, протестующие против застройки набережной, записали видеообращение к Владимиру Путину, но их вопрос не был озвучен в ходе прямой линии президента. 17 декабря 2025 года депутата гордумы Краснодара Александра Сафронова вызвали в полицию из-за этого видеообращения, донос на него написал один из краснодарских чиновников. 26 января прошел пикет в защиту набережной и с требованием отставки главы города Евгения Наумова.

Жители Юбилейного микрорайона борются за сохранение зеленой зоны отдыха на Рождественской набережной, где планируется возвести храм – уже третий по счету в микрорайоне. 30 ноября 2025 года сотни жителей микрорайона записали видеообращение к губернатору Вениамину Кондратьеву. Однако Кондратьев заявил, что решение о строительстве уже принято, и сослался на просьбы участников боевых действий на Украине.

Пикет против застройки набережной в Юбилейном микрорайоне Краснодара прошел сегодня у здании администрации Краснодара. Активистка вышла с плакатом "ЮМР (Юбилейный микрорайон - Прим. "Кавказского узла") против застройки аллеи", = сообщило сегодня 93.ru.

Как следует из приложенной к сообщению видеозаписи, к ней вышли чиновники. «Меценат хочет — жители не хотят! Вы нас, людей, которые там живут, спросили?! Нам там не нужно! Это место оставьте, стройте в другом месте! Мы не против храма, но стройте в другом месте, пожалуйста», — заявила активистка.

В спор с пикетчицей вступил депутат от партии "Новые люди" Сергей Климов - ярый сторонник строительства храма. Он справа на видео. Слева молча стоит депутат от Юбилейного района, где собираются строить храм, от парии "Единая Россия", Алексей Егоров, указала активистка, живущая в микрорайоне Юбилейный, Яна Антонова.

Пикет был приурочен к заседанию гордумы, на котором рассматривался вопрос о выделении из состава сквера имени 80-летия Краснодарского края на набережной в Юбилейном районе города земельного участка под строительство храма Пресвятой Богородицы, сообщила активистка.

На заседании Городской Думы Краснодара депутаты утвердили решение об изъятии части сквера 80-летия образования Краснодарского края в Юбилейном микрорайоне для строительства религиозного объекта на набережной, сообщил депутат Александр Сафронов.

"Как депутат и житель района я обратился к коллегам с призывом услышать мнение людей и не поддерживать сокращение зелёной зоны. Горожане собрали тысячи подписей против застройки, а на общественных слушаниях абсолютное большинство (более 80% участников) высказалось категорически против этого проекта", - написал он в своем Telegram-канале.