×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:28, 29 января 2026

Гордума Краснодара на фоне пикета одобрила сокращение сквера на Рождественской набережной

Пикет против застройки аллеи в ЮМР. Краснодар, 29 января 2026 г. Фото: https://t.me/news_93_ru/29030

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заседание гордумы Краснодара, на котором депутаты утвердили решение об изъятии части сквера для строительства храма, проходило на фоне пикета жительницы микрорайона Юбилейный. Она призывала депутатов не застраивать аллею и перенести строительство храма в другое место.

Как писал "Кавказский узел", 16 января глава Краснодара вопреки протестам жителей утвердил проект планировки Рождественской набережной в Юбилейном микрорайоне, где планируется построить храм. За месяц до этого, 15 декабря 2025 года, жители Юбилейного микрорайона Краснодара, протестующие против застройки набережной, записали видеообращение к Владимиру Путину, но их вопрос не был озвучен в ходе прямой линии президента. 17 декабря 2025 года депутата гордумы Краснодара Александра Сафронова вызвали в полицию из-за этого видеообращения, донос на него написал один из краснодарских чиновников. 26 января прошел пикет в защиту набережной  и с требованием отставки главы города Евгения Наумова.

Жители Юбилейного микрорайона борются за сохранение зеленой зоны отдыха на Рождественской набережной, где планируется возвести храм – уже третий по счету в микрорайоне. 30 ноября  2025 года сотни жителей микрорайона записали видеообращение к губернатору Вениамину Кондратьеву. Однако Кондратьев заявил, что решение о строительстве уже принято, и сослался на просьбы участников боевых действий на Украине.

Пикет против застройки набережной в Юбилейном микрорайоне Краснодара прошел сегодня у здании администрации Краснодара. Активистка вышла с плакатом "ЮМР (Юбилейный микрорайон - Прим. "Кавказского узла") против застройки аллеи", = сообщило сегодня 93.ru.

Как следует из приложенной к сообщению видеозаписи, к ней вышли чиновники. «Меценат хочет — жители не хотят! Вы нас, людей, которые там живут, спросили?! Нам там не нужно! Это место оставьте, стройте в другом месте! Мы не против храма, но стройте в другом месте, пожалуйста», — заявила активистка.

 В спор с пикетчицей вступил депутат от партии "Новые люди" Сергей Климов - ярый сторонник строительства храма. Он справа на видео. Слева молча стоит депутат от Юбилейного района, где собираются строить храм, от парии "Единая Россия", Алексей Егоров, указала активистка, живущая в микрорайоне Юбилейный, Яна Антонова.

Пикет был приурочен к заседанию гордумы, на котором рассматривался  вопрос о выделении из состава сквера имени 80-летия Краснодарского края на набережной в Юбилейном районе города земельного участка под строительство храма Пресвятой Богородицы, сообщила активистка.

На заседании Городской Думы Краснодара депутаты утвердили решение об изъятии части сквера 80-летия образования Краснодарского края в Юбилейном микрорайоне для строительства религиозного объекта на набережной, сообщил депутат Александр Сафронов.

"Как депутат и житель района я обратился к коллегам с призывом услышать мнение людей и не поддерживать сокращение зелёной зоны. Горожане собрали тысячи подписей против застройки, а на общественных слушаниях абсолютное большинство (более 80% участников) высказалось категорически против этого проекта", - написал он в своем Telegram-канале.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре противники строительства храма в Юбилейном совместно с представителями КПРФ начали сбор подписей с требованием об отставке мэра Евгения Наумова.

В сентябре 2024 года жители Юбилейного микрорайона Краснодара протестовали против застройки Рождественской набережной, где, согласно новому генплану города, планировалось строительство храма. Они поясняли, что это единственная крупная зона отдыха в микрорайоне. Активисты проводили сбор подписей под петицией к губернатору Вениамину Кондратьеву против застройки Рождественской набережной. Было собрано более 3000 подписей. Активист Виталий Черкасов и депутат гордумы Александр Сафронов были задержаны во время сбора подписей и оштрафованы судом. Однако в ноябре депутаты гордумы приняли новый генплан вопреки протестам жителей.

Жители микрорайона активно протестовали против застройки набережной, поясняя, что это единственная крупная зона отдыха в микрорайоне. Однако в ноябре 2024 года депутаты гордумы приняли новый генплан вопреки их протестам.

Еще в декабре 2021 года активисты выступили против строительства нового храма на набережной в Краснодаре, против него также протестовали жители микрорайона Юбилейный. Защитники набережной считают необходимым строить в микрорайоне образовательные и досуговые учреждения для детей. В январе 2022 года активистка Яна Антонова провела одиночный пикет против передачи Русской православной церкви участка на набережной для строительства храма.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
День памяти жертв Холокоста. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:58, 29 января 2026
Участники еврейских общин указали на снижение интереса к памяти жертв Холокоста 
Ахмед Билалов. Фото: единый информационный центр, http://infocenter2014.ru
07:42, 29 января 2026
Следствие захотело вернуть в Россию бывшего главу "Курортов Северного Кавказа" Билалова
Следственный комитет. Фото: Следственный комитет России
18:56, 28 января 2026
Следком возбудил дело против бывшего судьи из Сочи
Краснодарский краевой суд. Фото Елены Синеок, Юга.ру
17:43, 28 января 2026
Суд сократил срок педагогу из Сочи по делу о демонстрации свастики
Пляж в Темрюкском районе. Январь 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/14901
17:03, 28 января 2026
Волонтеры сообщили о залежах мазута на берегу
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Кадр видео с обращением детсадовцев к Алаудинову. 26 января 2026 г. Скриншот видео https://t.me/AptiAlaudinovAKHMAT/17994
29 января 2026, 12:31
Видео с обращением детсадовцев к Алаудинову обернулось проверками

Расстрелянная машина. 28 января 2026 г. Скриншот видео ФСБ России
29 января 2026, 10:36
ФСБ назвала террористами двух убитых жителей Дагестана

Пикет памяти Айшат Баймурадовой в Ереване. Армения, 4 ноября 2025 год. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"
29 января 2026, 02:50
Власти Армении настаивают на передаче тела Баймурадовой родственникам

Участница протеста на проспекте Руставели. Фото: Ketevan Khutsishvli / Netgazeti
27 января 2026, 23:45
Собрания на Руставели продолжаются на фоне преследований за блокировку тротуара

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше