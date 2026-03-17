×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:04, 17 марта 2026

Человек пострадал в Славянске-на-Кубани при атаке БПЛА

Мужчина в больничной палате. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Славянске-на-Кубани госпитализирован человек, получивший травму в результате воздушной атаки. В городе повреждено несколько жилых домов, власти начали изучать повреждения.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в Краснодарском крае были сбиты 28 беспилотников, сообщило Минобороны.

В Славянске-на-Кубани в результате атаки беспилотников пострадал один человек, сообщает в своем телеграм-канале оперштаб Краснодарского края. "Ему оказали медицинскую помощь, госпитализировали с переломом", - говорится в публикации.

Обломки БПЛА, по данным властей, обнаружены по 16 адресам. "Фрагменты беспилотников упали в самом городе, еще в одном случае - в садовом товариществе под Славянском-на-Кубани", - отмечается в сообщении.

Повреждены фасад и кровля жилого здания, а также окна в нескольких домах. "Также обломки упали на территории домовладений. Муниципальные комиссии по оценке ущерба проводят обследования по всем адресам, по которыми поступила информация", - сообщили краевые власти.

Напомним, 17 декабря 2025 года в Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА были повреждены кровли и окна в нескольких домах. В ноябре того же года как минимум четыре раза были зафиксированы аналогичные атаки на город, в результате которых также были повреждены дома.

Пострадавшим выплачено суммарно более 5,3 миллиона рублей, отчитался 16 марта оперштаб Краснодарского края. В том числе 12 человек получили по 78,3 тысячи рублей за частичную утрату имущества, а трое - по 156,7 тысячи рублей за полную утрату имущества первой необходимости.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Показать больше