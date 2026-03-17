Человек пострадал в Славянске-на-Кубани при атаке БПЛА
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В Славянске-на-Кубани госпитализирован человек, получивший травму в результате воздушной атаки. В городе повреждено несколько жилых домов, власти начали изучать повреждения.
Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в Краснодарском крае были сбиты 28 беспилотников, сообщило Минобороны.
В Славянске-на-Кубани в результате атаки беспилотников пострадал один человек, сообщает в своем телеграм-канале оперштаб Краснодарского края. "Ему оказали медицинскую помощь, госпитализировали с переломом", - говорится в публикации.
Обломки БПЛА, по данным властей, обнаружены по 16 адресам. "Фрагменты беспилотников упали в самом городе, еще в одном случае - в садовом товариществе под Славянском-на-Кубани", - отмечается в сообщении.
Повреждены фасад и кровля жилого здания, а также окна в нескольких домах. "Также обломки упали на территории домовладений. Муниципальные комиссии по оценке ущерба проводят обследования по всем адресам, по которыми поступила информация", - сообщили краевые власти.
Напомним, 17 декабря 2025 года в Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА были повреждены кровли и окна в нескольких домах. В ноябре того же года как минимум четыре раза были зафиксированы аналогичные атаки на город, в результате которых также были повреждены дома.
Пострадавшим выплачено суммарно более 5,3 миллиона рублей, отчитался 16 марта оперштаб Краснодарского края. В том числе 12 человек получили по 78,3 тысячи рублей за частичную утрату имущества, а трое - по 156,7 тысячи рублей за полную утрату имущества первой необходимости.
В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.