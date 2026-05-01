20:06, 1 мая 2026

Трое жителей Ингушетии осуждены по делу о пособничестве убитым в Карабулаке боевикам

Спецоперация в Карабулаке, март 2024 года. Кадр видеосюжета RT vkvideo.ru/video-40316705_456441265

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К длительным срокам заключения приговорены трое жителей Ингушетии, которых суд счел пособниками участников незаконного вооруженного формирования, убитых во время КТО в Карабулаке. Микаил и Адам Цуроевы получили 12 и 13 лет строгого режима соответственно, Тамерлан Хашагульгов - 14 лет. 

Трем обвиняемым, которым до приговора находились под арестом, вменялись две “террористические” статьи: о пособничестве участникам международной террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК России) и о пособничестве участникам незаконного вооруженного формирования (часть 2 статьи 208 УК России). Первая из этих статей предусматривает от десяти до двадцати лет лишения свободы, вторая - от восьми до пятнадцати лет. 

Согласно версии следствия, обвиняемые добровольно присоединились к международной террористической организации в ноябре-декабре 2023 года и стали активными участниками ее деятельности, оказывая содействие участникам действующих в Ингушетии незаконных вооруженных формирований. 

Спецоперация в Карабулаке, март 2024 года. Кадр видеосюжета RTvkvideo.ru/video-40316705_456441265Как установил суд, они хранили дома и перевозили на личном автотранспорте боевое огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, а также самодельные взрывные устройства, “предназначенных для совершения диверсионно-террористических актов”, сообщило сегодня управление Следкома по Ингушетии. Какие именно теракты были совершены при их поддержке, в сообщении не уточняется. 

Также подсудимые были признаны виновными в передаче боевикам мобильных телефонов и сим-карт, приобретенных “для обеспечения их противоправной деятельности”. Один из фигурантов, согласно приговору, наблюдал за автодорогой Сунжа – Алхасты и сообщал боевикам, что на ней нет сотрудников правоохранительных органов. 

Суд приговорил обвиняемых к лишению свободы на сроки от 12 до 14 лет в колонии строгого режима. Возраст и род занятий подсудимых в сообщении следователей не уточняются, также не указано, согласились ли они с предъявленными обвинениями. 

Согласно данным картотеке на сайте Южного окружного военного суда, 30 апреля судья Тимур Машуков вынес приговор троим обвиняемым по указанным статьям. Дело рассматривалось с февраля 2025 года, имена обвиняемых в карточке дела скрыты. Вместе с тем, имена фигурантов в тот же день назвала пресс-служба суда: это Адам и Микаил Цуроевы (судя по одинаковому отчеству, родные братья) и Тамерлан Хашагульгов. 

Согласно записям в реестре террористов Росфинмониторинга, Адам Цуроев родился в июне 1990 года, Микаил Цуроев - в феврале 1995 года, а Тамерлан Хашагульгов - в июле 1997 года. Все трое - уроженцы станицы Орджоникидзевская Сунженского района (ныне город Сунжа). Имена всех троих были добавлены в список 25 февраля 2025 года, вскоре после поступления дела в суд, следует из сообщения Telegram-бота, отслеживающего обновления в перечне. 

Согласно сообщению пресс-службы суда, Адам Цуроев в ноябре 2023 года “спрятал в щитовом вагончике переданные ему три автомата Калашникова, гранату и гранатомет”, принадлежавшие боевикам. Также он перевозил боевиков и их оружие, в том числе снайперскую винтовку, а в декабре передал боевикам полученные от “другого пособника” мобильный телефон и деньги - 900 тысяч рублей. 

Хашагульгов, как установил суд, в ноябре того же года перегнал автомобиль с огнестрельным оружием и боеприпасами боевиков “к новому адресу их хранения”, передал одному из боевиков два автомата Калашникова, сумки с боеприпасами и магазинами, одну гранату, снайперскую винтовку и ручной противотанковый гранатомет, а также проехал на своей машине от Сунжи до Алхасты, чтобы проверить, дежурят ли на автодороге сотрудники правоохранительных органов. 

Микаил Цуроев, по версии суда, только в декабре спрятал у себя дома оружие и “иные вещи” боевиков, которые передал ему Адам Цуроев. В результате он получил 12 лет строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Адам Цуроев приговорен к 13 годам строгого режима с отбыванием первых 3,5 лет в тюрьме, а Тамерлан Хашагульгов - к 14 годам строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.

Комментариями адвокатов обвиняемых относительно планов обжаловать приговор “Кавказский узел” пока не располагает.

Спецоперация в Карабулаке, март 2024 года. Кадр видеосюжета RTvkvideo.ru/video-40316705_456441265"Кавказский узел" писал, что в 11 марта 2024 года силовики отчитались о найденном на окраине села Алхасты Сунженского района схроне с продуктами и медикаментами. По предположениям силовиков, схрон, принадлежал боевику Тагиру Цуроеву, убитому во время контртеррористической операции в Карабулаке.

Вечером 2 марта 2024 года в одном из кварталов в центре Карабулака был введен режим контртеррористической операции. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что боевики при попытке задержания открыли стрельбу по силовикам, завязалась перестрелка, и жильцы ближайших домов были эвакуированы. 3 марта НАК заявил, что в перестрелке были убиты шесть боевиков "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России судом), трое из которых находились в федеральном розыске.

На следующий день, 12 марта, полиция Ингушетии рапортовала, что задержан житель села Алхасты, в чьем доме были найдены автомат Калашникова и взрывное устройство. Еще позже, 22 марта, был задержан 33-летний житель того же села, который, по утверждениям правоохранителей, заложил по поручению Цуроева обнаруженный ранее схрон. 

26 марта стало известно, что в связях с убитыми в Карабулаке боевиками заподозрили 25-летнего победителя российских и международных турниров по джиу-джитсу Сейд-Умара Имагожева. Спортсмен был задержан и на допросе также рассказал, что помогал с оружием Тагиру Цуроеву, который, по его словам, собирался "уйти на джихад". При этом Имагожеву на тот момент вменили не пособничество боевикам, а лишь статью о недоносительстве. 

О том, что известно о контртеррористической операции в Карабулаке, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Как проходила спецоперация в Карабулаке".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
