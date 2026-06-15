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22:08, 15 июня 2026

Сельчане в Дагестане потребовали укрепить берег на реке Акташ

Наводнение в селе Адильотар. 30 марта 2026 года. Фото: ЦУР Дагестана https://t.me/israfilof2_0/613

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители сел Адильотар, Кадыротар и Тутлар записали видеообращение к президенту России, в котором призвали в первую очередь провести берегоукрепительные работы с обязательным возведением вала вдоль сел. Сельчане пожаловались, что не получают от властей ответы на свои запросы.

Как писал "Кавказский узел", жители села Кадыротар всё ещё ждут восстановления домов и дорог, разрушенных наводнением в Дагестане. Село до сих пор покрыто илом и мусором.

В Адильотарском сельсовете (в него входят села Адильотар, Кадыротар и Тутлар) в результате наводнения было повреждено около 500 домов. Жители этих сёл лишились 400 голов крупного рогатого скота, 360 голов мелкого рогатого скота и почти 30 тысяч домашних птиц. Обязательные выплаты за погибший скот в Дагестане не предусмотрены, указали адвокаты.

Видеообращение к президенту РФ, записанное жителями сел Адильотар, Кадыротар и Тутлар Хасавюртовского района, опубликовал 15 июня Telegram-канал Life Дагестан, насчитывающий более 13 тысяч подписчиков. К 21.30 мск публикация набрала свыше 250 просмотров.

Местность, где расположены села, затапливается регулярно, заявили авторы обращения. "Обращаемся к вам в связи с критической ситуацией, связанной с постоянным затоплением наших жилых домов. В 2002 году у нас было наводнение, повторилось в 2005 году, в результате 77 домов былы разрушены. Несмотря на такие разрушительные масштабы и последствия, ничего не было сделано по предотвращению такого в будущем", - говорят на видео собравшиеся.

По информации сельчан, вечером 28 марта 2026 года произошло сильнейшее наводнение из-за половодья реки Акташ в результате обильных осадков. В зоне бедствия оказались свыше четырех тысяч человек; у них не было электричества, связи, интернета, оповещения от соответствующих служб и эвакуации населения.

"В экстренном порядке, своими силами, мы начали выводить из зоны затопления людей в безопасные места. Пришли на помощь знакомые и незнакомые простые люди с соседних сел, районов и спасали нас на автомобилях, тракторах, грузовых машинах и лодках. К счастью, обошлось без человеческих жертв, но люди потеряли много имущества, скот, домашнюю птицу", - жалуются местные жители.

Спустя неделю, 5 апреля в селах произошло повторное наводнение. В результате потопа свыше 130 домов были разрушены, свыше 200 домов нуждаются в капитальном ремонте, а уцелевшие дома находятся под риском разрушения фундаментов. По словам сельчан, были полностью разрушены: Агильотарская школа,  почта, сельская библиотека, амбулатория, магазины и дом культуры.

"Дороги и сады в удручающем состоянии, воду из местной скважины нельзя пить из-за повышенного уровня мышьяка в ней. Сельское кладбище также было затоплено и оказалось на грани разрушения. Не имеем возможности хоронить там умерших родственников и отвозим в Хасавюрт или в другие районы. Берега реки Актаж размываются и осыпаются, что приведет в будущем к обрушению домов у берегов реки. Люди потеряли сон и покой, семьи разобщены, так как не имеют возможности вернуться к семейному очагу", - говорится в видеообращении.

Жители утверждают, что им все обещают восстановить, построить, отремонтировать. "Сегодня 12 июня 2026 года, пока ничего не сделано или недостаточно сделано. Бюрократия с многочисленными комиссиями вызывает недовольство среди местного населения. Комиссии приезжают и уезжают, делая разные заключения, что вызывает у нас тревогу", - говорят они.

По мнению авторов видеообращения, все это отстраивать бесмыссленно и преступно, а деньги будут выброшены на ветер, если не решить главную причину всех бед, связанную с разливом реки Акташ, потому что все может повториться в любой момент.

"Чувствуем себя в опасности и не видим смысла воссоздавать все. Мы устали от такой жизни в роли жертвы, хотим жить спокойно. Поэтому просим вас, безотлагательно, уже в этом году, в интересах безопасности жителей, провести берегоукрепительные работы с обязательным возведением вала вдоль наших сел, очистить русло реки Акташ от мусора и зарослей, углубить дно русла реки. Просим рассмотреть наше обращение с наивысшим приоритетом, поскольку по сей день нет ответов на наши запросы", - сказали в заключение сельчане.

Сегодня временно исполняющий обязанности министра труда и социального развития Магомедзагид Кихасуров сообщил на заседании рабочей группы по оказанию гражданам единовременной материальной и финансовой помощи, что на сегодня осуществлено более 42 тысяч выплат на общую сумму 1 млрд 592 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Дагестана в Telegram-канале.

"Кавказский узел" подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует.

В ходе заседания, отдельно отмечалось, что все еще имеют место формулировки отказов заявителям, которые требуют дополнительной проработки. 

Паводки, вызванные ливневыми дождями, прошли на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля и стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

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Автор: Кавказский узел

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