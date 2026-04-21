

13:09, 21 апреля 2026

Адвокаты разъяснили правила выплат жителям Дагестана за ущерб от потопа

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Утрата жилья в результате наводнения в Дагестане компенсируется жилищным сертификатом, чтобы не допустить нецелевой траты выделенной суммы, а обязательные выплаты за поврежденные автомобили и погибший скот в республике не предусмотрены. Оспорить отказы в компенсациях можно с помощью прокуратуры или в суде.

Как писал "Кавказский узел", представители власти приходили в пострадавшие от подтопления дома для оценки ущерба. К 17 апреля в Дагестане было принято более 190 тысяч заявлений на оказание помощи, 20 апреля власти отчитались, что 2459 человек получили единовременную выплату, а 1201 человек - возмещение утраченного имущества.

В махачкалинском микрорайоне Турали дома пострадали от наводнения, испорчены полы, бытовая техника, а люди получили отказы в выплатах, пожаловались местные жители.

Наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
21:03 09.04.2026
Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане
После сильных ливней и подтоплений в Дагестане Правительство республики утвердило порядок выплат пострадавшим. Компенсации предоставляются из резервного фонда, а оценку ущерба проводят муниципальные комиссии совместно с отделами ГО и ЧС. Ниже – подробная памятка, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует.

Чиновники в Дагестане соблюдают сроки по выплатам пострадавшим от наводнения, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель правозащитного проекта "Монитор ЖКХ", адвокат Зияутдин Увайсов.

"Но если сроки будут нарушены, можно написать жалобу в прокуратуру. В случае отказа в выплатах из-за того, что улица не относится к зоне подтоплений (о таких случаях сообщали читатели издания "Черновик. – Прим. "Кавказского узла"), нужно тоже писать жалобу в прокуратуру и, возможно, обращаться в суд, который подтвердит, что имеются все основания для внесения его в список [пострадавших от] ЧС, так как было подтопление, отключение света и так далее", - сказал он.

Наводнение застало врасплох жителей Хасавюртовского района, и людям пришлось спешно эвакуироваться, бросив имущество, рассказали "Кавказскому узлу" сельчане. Жители сел Адильотарского сельсовета в результате потопа лишились 400 голов крупного рогатого скота, 360 голов мелкого рогатого скота и почти 30 тысяч домашних птиц.

Автомобиль, скот не компенсируется на данный момент

По словам адвоката, оценка утраты имущества рассчитывается очень просто. "Есть список предметов личного имущества - к примеру, кухонный шкаф, котёл, телевизор, стол, стул, диван, кровать и тому подобное. Если из этого списка [только] три предмета испортились, то [это расценивается как] частичная порча имущества, а если нет ни одного целого предмета из этого списка, то полная порча имущества. Это согласно акту должно быть компенсировано. Автомобиль, скот не компенсируется на данный момент, если не примут какой-то новый акт", - пояснил Увайсов.

Людям, утратившим жилье, выплата предоставляется в виде жилищного сертификата на приобретение или строительство нового. Расчет суммы сертификата производится, исходя из состава семьи и нормативов общей площади, сообщили власти Дагестана. Стоимость одного квадратного метра, установленная на территории Дагестана, равна 81 тысяче рублей, эта ставка и будет использована при расчете суммы сертификата. При этом пострадавшие смогут распоряжаться выделенными средствами только при условии предоставления документа о фактических расходах на ремонт либо договора с подрядной организацией.

Условие передачи денег поставлено именно для того, чтобы средства были потрачены на ремонт поврежденного или строительство нового жилья, разъяснил Зияутдин Увайсов.

"Жилищный сертификат или деньги даются при заключении договора с тем, кто выполнит работу. То есть пострадавший не может потратить деньги на свои [иные] нужды. Необходимо, чтобы они пошли безналом на счета тех, кто будет работы производить. То же самое с капитальным ремонтом. Те, кто будут получать финансирование, должны иметь договор с подрядчиком", - сказал он.

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» закрепляет полномочия государства по оказанию помощи пострадавшим, но не устанавливает универсальной обязанности полного возмещения любого имущественного вреда, указал адвокат Тимофей Широков.

Выплаты, как правило, не покрывают полной стоимости жилья

"Закон устанавливает общее правило о возмещении в связи с утратой жилья. Конкретный порядок и суммы определяются постановлениями правительства. Плюс могут быть региональные программы. Другой вопрос, что выплаты в связи с утратой жилья имеют фиксированный характер и, как правило, не покрывают его полной стоимости", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам адвоката, если жильё власти должны помочь восстановить, то движимое имущество - это совсем другое дело. "Движимое имущество - это уже предмет страхования", - пояснил Широков.

Напомним, с 12 по 18 апреля сходы оползней разрушили 28 домов в Дахадаевском районе, еще 127 получили частичные повреждения. Около 200 человек были эвакуированы. "Конечно, есть большой ущерб, у других сельчан он еще больше. Как можем, помогаем друг другу. Говорить о компенсации ущерба пока рано, надеемся, что будут какие-то выплаты", - сказал 20 апреля "Кавказскому узлу" житель села Уркарах.

В зоне разрушительных паводков в Дагестане оказалось около 1,5 миллиона жителей. В результате наводнения погибли шесть жителей республики, в том числе трое несовершеннолетних. Кроме того, 13 апреля в больнице умер 19-летний волонтер Артем Михрабов, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, когда помогал жителям затопленного поселка Мамедкала.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Институт географии РАН связал наводнения в Дагестане с сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий. Опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские аналитики также назвали в числе причин разрушительного наводнения необдуманную застройку территорий, природные факторы и плачевное состояние гидротехнических сооружений.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Оползень в Дахадаевском районе. Апрель 2026 г. Фото: РИА Дагестан https://riadagestan.ru/news/dakhadaevskiy_rayon/v_dakhadaevskom_rayone_stikhiya_zatronula_155_domovladeniy
12:13, 21 апреля 2026
Число заблокированных дагестанских сёл снизилось до 11
Наводнение в Дагестане. Фото: МЧС Дагестана
10:24, 21 апреля 2026
49 домов остаются затопленными в Дагестане
Разрушения в Дахадаевском районе. Апрель 2026 года. Фото из телеграм-канала администрации Дахадаевского района https://t.me/urkarakh_ru/27427
02:52, 21 апреля 2026
Жители сел в Дахадаевском районе рассказали о последствиях оползней
Эвакуация людей в кузове грузовика из зоны подтопления в махачкалинском микрорайоне. 29 марта 2026 года. Кадр видео администрации Махачкалы https://t.me/makhachkalaofficial/20976
00:55, 21 апреля 2026
Жители Турали сочли необоснованными отказы в компенсациях
21:46, 20 апреля 2026
Жительница Дагестана обвинена в финансировании экстремистской организации
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
12:16, 20 апреля 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Российские силовики конвоируют задержанного в ходе боев в Гудермесе в октябре 1999 года. Фото: Adlan Khasanov/REUTERS Главное о Второй чеченской войне

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

13:21, 12 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Чудеса» медицины. Жительница Дагестана судится с больницей
Фото
18:28, 1 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело о загрязнении Каспия
Фото
13:44, 23 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Выселить вместе со скотом. Как в Дагестане агрофирма выдавливает частников
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Протестующие на проспекте Руставели, 20 апреля 2026 года. Фото: Ketevan Khutsishvili / Netgazeti
20 апреля 2026, 23:32
Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 509 дней подряд

Участники акции с требованием обеспечить современные методы лечения детей с миодистрофией Дюшенна. Фото: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1736910411041835&set=pcb.1736910491041827 Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
20 апреля 2026, 18:49
Родители детей с миодистрофией Дюшенна пожаловались на запрет установить палатки в Тбилиси

Самира Гасымлы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
20 апреля 2026, 14:49
Супруге критика властей запрещен выезд из Азербайджана

Самвел Карапетян. Фото: Report https://report.az/ru/v-regione/samvel-karapetyan-nachal-process-otkaza-ot-vseh-grazhdanstv-pomimo-armyanskogo
17 апреля 2026, 19:09
Домашний арест Самвела Карапетяна продлен на три месяца

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше