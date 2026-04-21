Адвокаты разъяснили правила выплат жителям Дагестана за ущерб от потопа

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Утрата жилья в результате наводнения в Дагестане компенсируется жилищным сертификатом, чтобы не допустить нецелевой траты выделенной суммы, а обязательные выплаты за поврежденные автомобили и погибший скот в республике не предусмотрены. Оспорить отказы в компенсациях можно с помощью прокуратуры или в суде.

Как писал "Кавказский узел", представители власти приходили в пострадавшие от подтопления дома для оценки ущерба. К 17 апреля в Дагестане было принято более 190 тысяч заявлений на оказание помощи, 20 апреля власти отчитались, что 2459 человек получили единовременную выплату, а 1201 человек - возмещение утраченного имущества.

В махачкалинском микрорайоне Турали дома пострадали от наводнения, испорчены полы, бытовая техника, а люди получили отказы в выплатах, пожаловались местные жители.

Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане После сильных ливней и подтоплений в Дагестане Правительство республики утвердило порядок выплат пострадавшим. Компенсации предоставляются из резервного фонда, а оценку ущерба проводят муниципальные комиссии совместно с отделами ГО и ЧС. Ниже – подробная памятка, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует.

Чиновники в Дагестане соблюдают сроки по выплатам пострадавшим от наводнения, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель правозащитного проекта "Монитор ЖКХ", адвокат Зияутдин Увайсов.

"Но если сроки будут нарушены, можно написать жалобу в прокуратуру. В случае отказа в выплатах из-за того, что улица не относится к зоне подтоплений (о таких случаях сообщали читатели издания "Черновик. – Прим. "Кавказского узла"), нужно тоже писать жалобу в прокуратуру и, возможно, обращаться в суд, который подтвердит, что имеются все основания для внесения его в список [пострадавших от] ЧС, так как было подтопление, отключение света и так далее", - сказал он.

Наводнение застало врасплох жителей Хасавюртовского района, и людям пришлось спешно эвакуироваться, бросив имущество, рассказали "Кавказскому узлу" сельчане. Жители сел Адильотарского сельсовета в результате потопа лишились 400 голов крупного рогатого скота, 360 голов мелкого рогатого скота и почти 30 тысяч домашних птиц.

Автомобиль, скот не компенсируется на данный момент

По словам адвоката, оценка утраты имущества рассчитывается очень просто. "Есть список предметов личного имущества - к примеру, кухонный шкаф, котёл, телевизор, стол, стул, диван, кровать и тому подобное. Если из этого списка [только] три предмета испортились, то [это расценивается как] частичная порча имущества, а если нет ни одного целого предмета из этого списка, то полная порча имущества. Это согласно акту должно быть компенсировано. Автомобиль, скот не компенсируется на данный момент, если не примут какой-то новый акт", - пояснил Увайсов.

Людям, утратившим жилье, выплата предоставляется в виде жилищного сертификата на приобретение или строительство нового. Расчет суммы сертификата производится, исходя из состава семьи и нормативов общей площади, сообщили власти Дагестана. Стоимость одного квадратного метра, установленная на территории Дагестана, равна 81 тысяче рублей, эта ставка и будет использована при расчете суммы сертификата. При этом пострадавшие смогут распоряжаться выделенными средствами только при условии предоставления документа о фактических расходах на ремонт либо договора с подрядной организацией.

Условие передачи денег поставлено именно для того, чтобы средства были потрачены на ремонт поврежденного или строительство нового жилья, разъяснил Зияутдин Увайсов.

"Жилищный сертификат или деньги даются при заключении договора с тем, кто выполнит работу. То есть пострадавший не может потратить деньги на свои [иные] нужды. Необходимо, чтобы они пошли безналом на счета тех, кто будет работы производить. То же самое с капитальным ремонтом. Те, кто будут получать финансирование, должны иметь договор с подрядчиком", - сказал он.

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» закрепляет полномочия государства по оказанию помощи пострадавшим, но не устанавливает универсальной обязанности полного возмещения любого имущественного вреда, указал адвокат Тимофей Широков.

Выплаты, как правило, не покрывают полной стоимости жилья

"Закон устанавливает общее правило о возмещении в связи с утратой жилья. Конкретный порядок и суммы определяются постановлениями правительства. Плюс могут быть региональные программы. Другой вопрос, что выплаты в связи с утратой жилья имеют фиксированный характер и, как правило, не покрывают его полной стоимости", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам адвоката, если жильё власти должны помочь восстановить, то движимое имущество - это совсем другое дело. "Движимое имущество - это уже предмет страхования", - пояснил Широков.

Напомним, с 12 по 18 апреля сходы оползней разрушили 28 домов в Дахадаевском районе, еще 127 получили частичные повреждения. Около 200 человек были эвакуированы. "Конечно, есть большой ущерб, у других сельчан он еще больше. Как можем, помогаем друг другу. Говорить о компенсации ущерба пока рано, надеемся, что будут какие-то выплаты", - сказал 20 апреля "Кавказскому узлу" житель села Уркарах.

В зоне разрушительных паводков в Дагестане оказалось около 1,5 миллиона жителей. В результате наводнения погибли шесть жителей республики, в том числе трое несовершеннолетних. Кроме того, 13 апреля в больнице умер 19-летний волонтер Артем Михрабов, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, когда помогал жителям затопленного поселка Мамедкала.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Институт географии РАН связал наводнения в Дагестане с сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий. Опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские аналитики также назвали в числе причин разрушительного наводнения необдуманную застройку территорий, природные факторы и плачевное состояние гидротехнических сооружений.

