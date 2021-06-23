Зияутдин Увайсов. Фото c личной страницы Facebook https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1822225444473272&set=pb.100000575037217.-2207520000..&type=3

23 июня 2021, 22:49

Зияутдин Увайсов

Решил гуманитарную проблему - во время пандемии Covid-19 организовал сбор денег, на которые были приобретены средства специальной защиты для врачей.

Деятельность в 2020 году

В связи с ухудшившейся эпидемиологической ситуацией, вызванной пандемией Covid-19, 30 марта в Дагестане был введен режим самоизоляции. 20 апреля руководитель правозащитной организации «Монитор пациента» Зияутдин Увайсов в аккаунтах организации в Instagram и Facebook объявил сбор  денег для приобретения средств индивидуальной защиты для Кизилюртовской станции скорой помощи 1.

Инициатива возникла после сообщения врача станции Сакинат Магомедовой, обратившейся за помощью  в приобретении противочумных костюмов, респираторов и очков: «Выезжаем (на вызовы) в дождевиках и респираторах, которые 10 раз дезинфицировали и сушили. Они быстро рвутся. Респираторы деформированы после частых дезобработок и сушки».

25 апреля «Монитор пациента» объявил о закрытии сбора после поступления на счет организации 207 тысяч рублей и опубликовал видео 2 о доставке в Кизилюртовскую больницу закупленных средств индивидуальной защиты. Всю оставшуюся сумму было решено потратить на помощь врачам других больниц 3, в том числе станций скорой помощи в городе Каспийске 4, Ботлихской центральной районной больницы, а также фельдшерско-акушерского пункта села Ансалта.

Биография

Увайсов Зияутдин Буттаевич родился в 1979 году в Махачкале. Там же окончил школу №33.

В 2000 году окончил юридический факультет Дагестанского государственного университета.

Женат.

Профессиональная и общественная деятельность

Преподавал спецкурс «Мусульманское право» на юридическом факультете ДГУ 5.

С 2005 года – адвокат коллегии адвокатов «Справедливость».

С 2010 года – председатель коллеги адвокатов «Традиция».

Представлял интересы своих подопечных по «опасным» резонансным делам – правозащитницу Зарему Багавутдинову 6, семью Мурада Нагметова 7, убитого во время подавления митинга в селении Мискинджа, обвиняемых в участии в незаконных вооруженных формированиях 8.

С 2017 года – генеральный директор  межрегинальной общественной организации «Монитор пациента», специализирующейся на юридической поддержке пациентов 9.

Многократно участвовал в одиночных пикетах в поддержку дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева и с требованием наведение порядка в медицине Дагестана 10.

Примечания

  1. https://www.instagram.com/p/B_NEQbdBTTY/
  2. https://www.instagram.com/p/B_Z5iE_BzBi/
  3. https://www.instagram.com/p/CALjxe0lLxc/
  4. https://www.instagram.com/p/B_kaPb8hb-q/
  5. Надира Исаева, Луиза Исалабдуллаева. Подчиняться или не подчиняться? // ПЦ «Мемориал» - http://old.memo.ru/d/49814.html
  6. Правозащитница в Дагестане получила пять лет колонии // Би-би-си, 23 мая 2014 года
  7. Виновные в убийстве участника митинга в Дагестане пока не найдены // ИА Regnum, 31 мая 2007 года
  8. Кизилюртовский РОВД Дагестана: новая попытка фальсификации дела? // ПЦ «Мемориал», https://memohrc.org/ru/news/kizilyurtovskiy-rovd-dagestana-novaya-popytka-falsifikacii-dela
  9. РБК Компании - https://www.rbc.ru/companies/id/1160571065423-dagestanskaya-regionalnaya-obschestvennaya-organizatsiya-po-zaschite-prav-patsientov-monitor-patsienta/
  10. В Дагестане активисты провели акции протеста против проблем республики // Кавказ.Реалии, 22 марта 2021 года

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