23 июня 2021, 22:49
Зияутдин Увайсов
Решил гуманитарную проблему - во время пандемии Covid-19 организовал сбор денег, на которые были приобретены средства специальной защиты для врачей.
Деятельность в 2020 году
В связи с ухудшившейся эпидемиологической ситуацией, вызванной пандемией Covid-19, 30 марта в Дагестане был введен режим самоизоляции. 20 апреля руководитель правозащитной организации «Монитор пациента» Зияутдин Увайсов в аккаунтах организации в Instagram и Facebook объявил сбор денег для приобретения средств индивидуальной защиты для Кизилюртовской станции скорой помощи 1.
Инициатива возникла после сообщения врача станции Сакинат Магомедовой, обратившейся за помощью в приобретении противочумных костюмов, респираторов и очков: «Выезжаем (на вызовы) в дождевиках и респираторах, которые 10 раз дезинфицировали и сушили. Они быстро рвутся. Респираторы деформированы после частых дезобработок и сушки».
25 апреля «Монитор пациента» объявил о закрытии сбора после поступления на счет организации 207 тысяч рублей и опубликовал видео 2 о доставке в Кизилюртовскую больницу закупленных средств индивидуальной защиты. Всю оставшуюся сумму было решено потратить на помощь врачам других больниц 3, в том числе станций скорой помощи в городе Каспийске 4, Ботлихской центральной районной больницы, а также фельдшерско-акушерского пункта села Ансалта.
Биография
Увайсов Зияутдин Буттаевич родился в 1979 году в Махачкале. Там же окончил школу №33.
В 2000 году окончил юридический факультет Дагестанского государственного университета.
Женат.
Профессиональная и общественная деятельность
Преподавал спецкурс «Мусульманское право» на юридическом факультете ДГУ 5.
С 2005 года – адвокат коллегии адвокатов «Справедливость».
С 2010 года – председатель коллеги адвокатов «Традиция».
Представлял интересы своих подопечных по «опасным» резонансным делам – правозащитницу Зарему Багавутдинову 6, семью Мурада Нагметова 7, убитого во время подавления митинга в селении Мискинджа, обвиняемых в участии в незаконных вооруженных формированиях 8.
С 2017 года – генеральный директор межрегинальной общественной организации «Монитор пациента», специализирующейся на юридической поддержке пациентов 9.
Многократно участвовал в одиночных пикетах в поддержку дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева и с требованием наведение порядка в медицине Дагестана 10.
Примечания
- https://www.instagram.com/p/B_NEQbdBTTY/
- https://www.instagram.com/p/B_Z5iE_BzBi/
- https://www.instagram.com/p/CALjxe0lLxc/
- https://www.instagram.com/p/B_kaPb8hb-q/
- Надира Исаева, Луиза Исалабдуллаева. Подчиняться или не подчиняться? // ПЦ «Мемориал» - http://old.memo.ru/d/49814.html
- Правозащитница в Дагестане получила пять лет колонии // Би-би-си, 23 мая 2014 года
- Виновные в убийстве участника митинга в Дагестане пока не найдены // ИА Regnum, 31 мая 2007 года
- Кизилюртовский РОВД Дагестана: новая попытка фальсификации дела? // ПЦ «Мемориал», https://memohrc.org/ru/news/kizilyurtovskiy-rovd-dagestana-novaya-popytka-falsifikacii-dela
- РБК Компании - https://www.rbc.ru/companies/id/1160571065423-dagestanskaya-regionalnaya-obschestvennaya-organizatsiya-po-zaschite-prav-patsientov-monitor-patsienta/
- В Дагестане активисты провели акции протеста против проблем республики // Кавказ.Реалии, 22 марта 2021 года