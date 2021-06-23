23 июня 2021, 22:49

Решил гуманитарную проблему - во время пандемии Covid-19 организовал сбор денег, на которые были приобретены средства специальной защиты для врачей.

Деятельность в 2020 году

В связи с ухудшившейся эпидемиологической ситуацией, вызванной пандемией Covid-19, 30 марта в Дагестане был введен режим самоизоляции. 20 апреля руководитель правозащитной организации «Монитор пациента» Зияутдин Увайсов в аккаунтах организации в Instagram и Facebook объявил сбор денег для приобретения средств индивидуальной защиты для Кизилюртовской станции скорой помощи .

Инициатива возникла после сообщения врача станции Сакинат Магомедовой, обратившейся за помощью в приобретении противочумных костюмов, респираторов и очков: «Выезжаем (на вызовы) в дождевиках и респираторах, которые 10 раз дезинфицировали и сушили. Они быстро рвутся. Респираторы деформированы после частых дезобработок и сушки».

25 апреля «Монитор пациента» объявил о закрытии сбора после поступления на счет организации 207 тысяч рублей и опубликовал видео о доставке в Кизилюртовскую больницу закупленных средств индивидуальной защиты. Всю оставшуюся сумму было решено потратить на помощь врачам других больниц , в том числе станций скорой помощи в городе Каспийске , Ботлихской центральной районной больницы, а также фельдшерско-акушерского пункта села Ансалта.

Биография

Увайсов Зияутдин Буттаевич родился в 1979 году в Махачкале. Там же окончил школу №33.

В 2000 году окончил юридический факультет Дагестанского государственного университета.

Женат.

Профессиональная и общественная деятельность

Преподавал спецкурс «Мусульманское право» на юридическом факультете ДГУ .

С 2005 года – адвокат коллегии адвокатов «Справедливость».

С 2010 года – председатель коллеги адвокатов «Традиция».

Представлял интересы своих подопечных по «опасным» резонансным делам – правозащитницу Зарему Багавутдинову , семью Мурада Нагметова , убитого во время подавления митинга в селении Мискинджа, обвиняемых в участии в незаконных вооруженных формированиях .

С 2017 года – генеральный директор межрегинальной общественной организации «Монитор пациента», специализирующейся на юридической поддержке пациентов .

Многократно участвовал в одиночных пикетах в поддержку дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева и с требованием наведение порядка в медицине Дагестана .

Примечания