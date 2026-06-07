Махачкалинцы призвали решить проблему отсутствия поликлиники и школы в Турали

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Жители махачкалинского микрорайона Турали лишены поликлиники, школы и детской площадки, но вместо их строительства чиновники передали свободный участок земли в частные руки, пожаловались авторы видеообращения к властям.

Как писал "Кавказский узел", в Махачкале не хватает парковых зон для отдыха, пожаловались в феврале 2023 года горожане и предложили несколько локаций, где, по их мнению, можно разбить скверы. Активисты движения "Город наш" поддержали предложения горожан, подтвердив, что зеленых зон недостаточно. Для нового большого парка в городе уже нет места, поэтому можно обустроить несколько мини-скверов, указали активисты.

Видеообращение жителей махачкалинского поселка Турали опубликовало сегодня в своем телеграм-канале издание "Черновик". "Жители пос. Турали, Махачкала, обращаются на имя главы Дагестана, премьер-министра РД и мэра Махачкалы. В своём обращении они просят обратить внимание на проблемы жителей поселка, хаотичную распродажу земель поселка непонятными людьми, отсутствием мест, где дети и взрослые могли бы безопасно отдыхать", - говорится в аннотации к ролику.

На кадрах ролика видны около полусотни мужчин и женщин. Обращение от имени собравшихся озвучивает одна из них. Женщина представилась как "общественный представитель от Ленинского района".

"Нашему микрорайону 20 с лишним лет. Земли выделены под индивидуальное жилищное строительство. По генплану, который существовал на тот момент, здесь предусматривалось очень много инфраструктур. Но в результате продаж нечистоплотными, непорядочными людьми административной и государственной земли у нас осталась на сегодняшний день вот эта земля, поле наше, шесть гектаров. И его тоже умудрились продать, разделить на части", - говорит женщина на видео.

Жители вынуждены неделями, иногда месяцами ждать приема у врача

Когда мэром был Салман Дадаев, благодаря ему в поселке построили детсад, отметили собравшиеся. "Нам выделили, зарезервировали участок под школу. Микрорайон большой, на сегодняшний день у нас население более 20 тысяч. Мы лишены инфраструктур практически всех. Нам не хватает школы, в первую очередь нам не хватает поликлиники. Потому что микрорайон большой. В Редукторном [поселке] поликлиника не справляется с нагрузкой, и наши жители вынуждены неделями, иногда месяцами ждать приема у врача. И не получают они нормального медицинского обслуживания", - заявила представитель жителей поселка.

Согласно данным сервиса "Яндекс Карты", в микрорайоне Турали и в ближайших кварталах нет ни поликлиники, ни школы.

Собравшиеся попросили чиновников разъяснить, каким образом оказалось возможно "муниципальную землю, которую выделили людям для благоустройства" продать в частные руки.

"У нас объявился один товарищ, который собирается строить. Сегодня приехали, установили трубы. Когда мы вышли сказать, что это наша земля, что мы добиваемся, чтобы нам ее вернули, он сказал: "Я ее купил за 150 миллионов, что мне теперь делать?". Как можно муниципальную, городскую землю продать?.. Он хоть и сказал, что собирается там бассейн делать, что там будет детская площадка, но я убеждена, что это не для наших детей", - сказала активистка.

Дети жителей микрорайона вынуждены играть "на дороге", указали авторы обращения. "Я вас очень прошу, от имени жителей, обратите внимание. Вот сейчас централизация власти, вообще стало недоступно попасть на прием к руководству. Я уже сколько раз пишу заявления с прошлого года, чтобы попасть к мэру на прием. Я не могу попасть. Почему жители не могут попасть к руководителям города со своими проблемами?" – говорит женщина на видео.

Мы нуждаемся в поликлинике остро, очень мы нуждаемся в ней

Авторы обращения попросили чиновников услышать их и помочь. "Мы нуждаемся в поликлинике остро, очень мы нуждаемся в ней, мы нуждаемся в детской площадке, нам нужен сквер для отдыха жителей. Мы заслужили это, понимаете? Мы всё здесь своими руками [делаем] – газ проводим сами, воду проводим сами, свет проводим сами. Всё сами, на нас вообще внимания не обращают. Ну хотя бы землю нам оставьте?" – сказала женщина.

Когда активистка закончила речь, собравшиеся зааплодировали. "Подписываемся под каждым словом", - сказала другая женщина за кадром.

Напомним, после новогодних праздников в регистратуре единственной поликлиники соседнего с Махачкалой Каспийска образовались очереди пациентов. Проблема с доступом каспийчан к бесплатной медпомощи не решается уже длительное время, возмутились пользователи Telegram.

Записаться онлайн на прием в поликлинике Каспийска крайне сложно, горожанам приходится часами стоять в очередях, подтвердили местные жители и активисты. При этом вопрос строительства новой поликлиники, анонсированного в 2025 году, так и не решается из-за отсутствия средств.