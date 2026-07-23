Укрепление берегов Сулака начато после обращения сельчан к Щукину и Рамазанову

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Берега реки Сулак в селах Султанянгиюрт, Нечаевка, Нижний Чирюрт и Манапкала размыло из-за сброса воды с водохранилища, признала администрация Кизилюртовского района. В села доставлены стройматериалы для защиты наиболее уязвимых участков, но начать полноценные работы мешает высокий уровень воды.

Как писал "Кавказский узел", жители села Султанянгиюрт в Кизилюртовском районе обратились к руководству Дагестана с просьбой об укреплении берегов реки Сулак. По словам сельчан, река буквально "съедает” земли и приблизилась к селу на 100 метров. Они отметили, что сами готовы укреплять берега, но чиновники пригрозили им уголовным преследованием.

Об опасности затопления жилых домов из-за заиливания середины русла реки Сулак и размыва берегов сообщалось в 2022 году. В зоне подтопления находятся села Нечаевка, Кироваул и Султанянгиюрт. Построенные еще в 1996 году берегоукрепительные сооружения постоянно размываются, отчего высока опасность затопления домов, сельхозугодий и объектов инфраструктуры.

Власти запретили жителям Султанянгиюрта самостоятельно укреплять берега реки и строить заграждения, заявив, что подобные работы должны выполняться только профессиональными специалистами, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» сельчанин Арсен.

По словам мужчины, в село уже доставили материалы, необходимые для работ. «Привезли плиты, мешки с песком. Пока активно работы не ведутся, сказали, ждут, пока спадет вода», - рассказал он.

Другой житель Султанянгиюрта Магомед заметил, что вода приблизилась к селу в течение недели. «Обращались в администрацию района, Минприроды, там сказали, что ситуация под контролем, и повода для беспокойства нет. Но мы боимся, что как в Мамедкале в один момент на село хлынет вода, и эвакуироваться будет поздно», - пояснил мужчина.

В Нечаевке на берегу возникли обрывы, так как вода снесла расположенные вдоль реки деревья, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» житель села Саид. «Боимся, что вода пойдет дальше в село. Нам привезли мешки с песком, жители помогают рабочим проводить берегоукрепительные работы», - сообщил он.

Уровень реки Сулак критически поднялся из-за сброса воды из Чиркейского водохранилища, в районе сел Султанянгиюрт, Нечаевка и Манапкала действует режим повышенной готовности, сообщили «Кавказскому узлу» в администрации Кизилюртовского района.

Чиновники еще 20 июля признали, что размыв береговой линии и сельскохозяйственных земель продолжается. Они оценили площадь поврежденных сельхозугодий составляет около 120 гектаров, заявив, что домам жителей ни в одном из сел вода не угрожает. 21 июля администрация отчиталась в своем Telegram-канале, что в Султанянгиюрт доставляют железобетонные плиты для укрепления наиболее уязвимых участков берега.

Комиссия администрации 22 июля обследовала русло реки Сулак на территории сел Нижний Чирюрт, Султанянгиюрт, Нечаевка и Манапкала. Чиновники подтвердили, что в каждом из сел есть размывы береговой линии “протяженностью от 500 до 700 метров, в глубину от 10 до 70 метров”, но провести берегоукрепительные и дноуглубительные работы сейчас невозможно из-за высокого уровня воды и сильного течения. Начальник районного отдела ГО и ЧС Магомед Муртазалиев заметил, что угрозы для жителей нет, но есть риск ущерба сельскохозяйственным угодьям.

“Силами местных жителей при поддержке руководства администрации Кизилюртовского района и предпринимателей осуществляется защита прибрежной зоны. На местах задействована специализированная техника: экскаваторы, гусеничная техника, самосвалы «КамАЗ» - они помогают оперативно укреплять уязвимые участки и минимизировать возможный ущерб”, - говорится в сообщении муниципалитета.

Ситуация в Султанянгиюрте требует экстренного вмешательства, отметил ранее «Черновик», комментируя обращение жителей села. «По всем картам видно, что данная территория была руслом реки. Естественно, что когда воды стало больше, река снова пошла по тому же пути. Кто и зачем выделял многодетным семьям и участникам СВО земли на потенциально опасной и не приспособленной для этого местности?» - интересуется издание.

Перечень полномочий властей в ситуации угрозы наводнения закреплен в Федеральном законе № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», рассказал юрист Али Алиев корреспонденту «Кавказского узла».

Первоочередной задачей чиновников является своевременная эвакуация населения из опасной зоны, а для предупреждения и ликвидации последствий наводнений местные власти должны построить дамбы, водооградительные валы, провести руслоочистительные работы, пояснил юрист.

Он добавил, что Госдума на пленарном заседании 21 июля одобрила в третьем чтении законопроект об инженерной защите территорий и объектов от негативного воздействия вод.

«Целью этой инициативы является защита жителей от паводков и наводнений. Самое главное - закон вводит прямой запрет на строительство капитальных объектов в зонах затопления и подтопления, что позволит предотвратить появление новых жилых домов в опасных зонах», - сообщил юрист.

Как писал "Кавказский узел", в зоне разрушительных паводков в Дагестане весной оказалось около 1,5 миллиона жителей. В результате наводнения погибли шесть жителей республики, в том числе трое несовершеннолетних. Поселок Мамедкала, где в результате прорыва дамбы почти 260 жилых домов с приусадебными участками оказались в зоне затопления, стал одним из наиболее пострадавших населенных пунктов в Дагестане, для помощи местным жителям туда прибыли сотни волонтеров. Именно от волонтеров пострадавшие главным образом получали помощь, рассказывали сельчане.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".