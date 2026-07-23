×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
00:05, 23 июля 2026

Защита будет добиваться условно-досрочного освобождения Мусаевой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После отказа Верховного суда Чечни удовлетворить жалобу на приговор Зареме Мусаевой по делу о дезорганизации работы колонии-поселения защита решила добиваться ее выхода на свободу через механизм условно-досрочного освобождения.

Как писал "Кавказский узел", суд в Чечне приговорил Мусаеву к трем годам и 10 месяцам заключения, признав ее виновной в дезорганизации работы колонии-поселения.  Верховный суд Чечни оставил его в силе. По версии следствия, в октябре 2024 года Мусаева во время перевозки из больницы она якобы ударила сотрудника ФСИН и сорвала с него погон, когда она ехала с ним в машине. Она категорически отрицала свою вину, назвав это заранее спланированной фабрикацией и местью.

Это уже второй приговор Зареме Мусаевой. Ранее, в  июле 2023 года, Мусаева была осуждена по уголовному делу о мошенничестве и "применении насилия к полицейскому". Ахматовский райсуд назначил ей пять с половиной лет колонии, Верховный суд Чечни смягчил наказание до пяти лет колонии‑поселения. В марте 2024 года Кассационный суд в Пятигорске сократил срок Зареме Мусаевой на три месяца – до четырех лет и девяти месяцев, удовлетворив просьбу прокурора.

В Команде против пыток* (КПП*) корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что защита Заремы Мусаевой будет подавать на условно-досрочное освобождение, но пока конкретных дат нет.

Состояние здоровья Мусаевой стабильное. "В этом году нет такой жары, как была в прошлом, поэтому заключение переносится чуть легче", - отметил представитель КПП*.

Он указал, что помощь всегда важна, потому что человек с диабетом нуждается в особом питании и уходе. "В любом случае, спасибо всем, кто жертвует на эту помощь", - заявил представитель КПП*.

12 мая правозащитники объявили сбор средств для политзаключенной Заремы Мусаевой, которая нуждается в лекарствах и специальном диабетическом питании.  Сумма сбора составляет 300 тысяч рублей, этого хватит на полгода поддержки.  По данным на 00.10 мск, собрано 259 935 рублей, следует из данных, размещенных на платформе "Заодно". Всего  удалось собрать 86,64% от необходимой суммы, подсчитал "Кавказский узел". 

‎Он указал также, что правозащитники направили жалобу в интересах Заремы Мусаевой в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям ещё в апреле этого года.

"Это орган, который расследует случаи лишения свободы в нарушение международных норм. ‎В своем обращении Зарема Мусаева заявила, что ее наказывают за действия сыновей, которые выступают с критикой руководства Чечни, а судебные заседания по ее делу идут с нарушениями, как это было в марте 2026 года. Из-за быстрого рассмотрения дела у адвоката не было возможности подготовиться к допросу свидетелей и судебным прениям. Но ответа не было и никто не знает, когда будет рассмотрение. ‎Всего Рабочая группа вынесла 17 мнений по жалобам против России. Но, к сожалению, никто не вышел раньше срока после этих решений», - резюмировал представитель КПП*.

Все сфабрикованные дела Заремы - это месть Кадырова за действия её сыновей, заявил в свою очередь на условиях анонимности другой правозащитник, знакомый с ситуацией в Чечне. 

"Не думаю, что Рамзан Кадыров согласится на её обмен. Понятно, что вся эта история с преследованием Заремы, его прямое указание. Иначе он бы не занимался такой местью", - отметиал он

По ег мнению обмен - не единственная возможность, оставшаяся для освобождения Мусаевой.

Напомним, 17 июня дочь Заремы Мусаевой Алия Янгулбаева опубликовала в соцсети Instagram** открытое письмо, адресованное Айшат Кадыровой, старшей дочери главы Чечни. В своем обращении Янгулбаева попросила Кадырову посодействовать освободить её мать, Зарему Мусаеву. Реакции на это обращение со стороны Айшат Кадыровой или Рамзана Кадырова не последовало. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики усомнились, что Айшат Кадырова способна повлиять на позицию своего отца, Рамзана Кадырова, относительно освобождения матери Янгулбаевой – Заремы Мусаевой. Алия рассказала, что семья и сама Зарема Мусаева надеются на обмен заключенными с Западом.

Зарема Мусаева - супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров  обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей".  В  июле 2023 года, Мусаева была осуждена по уголовному делу о мошенничестве и "применении насилия к полицейскому". Ахматовский райсуд назначил ей пять с половиной лет колонии, позднее, в сентябре 2023 года, Верховный суд Чечни смягчил наказание до пяти лет колонии‑поселения. В марте 2024 года Кассационный суд в Пятигорске сократил срок Зареме Мусаевой на три месяца – до четырех лет и девяти месяцев, удовлетворив просьбу прокурора.

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* внесены в реестр инагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Нахим Шеломанов

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Очередь на АЗС. Стоп-кадр видео Краснодар/Телетайп от 22.07.26, https://t.me/tipichkras/81260
22:20, 22 июля 2026
Жители юга России сочли неоправданным рост цен на бензин
Последствия удара по складам Wildberries. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
15:12, 22 июля 2026
Удары по складам Wildberries обнажили проблему с соблюдением прав селлеров с юга России
Гадание на картах. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
08:30, 22 июля 2026
Пользователи соцсети поспорили о методах борьбы с колдунами в Чечне
Адам Эльжуркаев отчитывает жительницу Чечни за оказание оккультных услуг. Скриншот видео https://www.instagram.com/p/DaxdkKNDCN_/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
14:36, 21 июля 2026
Жительница Урус-Мартана подверглась публичному порицанию за оккультизм
Табло стоимости бензина на АЗС в Чечне. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" местным жителем.
20:13, 20 июля 2026
Жесткие лимиты заправки сохранились в Чечне при росте цены топлива
Персоналии
Каси Кек. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=oKmW6Dq9MY8
15:10, 17 июля 2026
Кик Касе Хамзетович
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
13:51, 17 июля 2026
Апти Алаудинов
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в ChatGPT
11:00, 17 июля 2026
Мовлаев Мансур Мовсарович
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Последние записи в блогах
Фото
13:16, 24 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Река имени Хизира. Или что-то другое?
Фото
18:46, 14 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Жители Чечни проиграли суд о возмещении ущерба после землетрясения
Фото
10:50, 24 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Вывески менять никто не спешит...
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Роман Мельниченко. Скриншот видео https://www.youtube.com/post/Ugkxakm5Bex0PTbI2K8OtUOeWoUJwxA_idan
22 июля 2026, 16:12
Роман Мельниченко задержан по делу о дискредитации армии

Последствия атаки беспилотников на Невинномысска. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
22 июля 2026, 13:16
Атаки дронов создали проблемы с доставкой топлива на АЗС Ставрополья

Проверка документов сотрудником ДПС. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
22 июля 2026, 10:28
Массовые проверки отметок о ГБО на фоне топливного кризиса возмутили водителей Дагестана

Армянские рыбоводы на акции протеста в Ереване. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=d0pEGg0-RN8&t=2505s
22 июля 2026, 06:32
Армянские рыбоводы провели акцию протеста в Ереване

Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Показать больше