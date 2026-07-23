Защита будет добиваться условно-досрочного освобождения Мусаевой

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После отказа Верховного суда Чечни удовлетворить жалобу на приговор Зареме Мусаевой по делу о дезорганизации работы колонии-поселения защита решила добиваться ее выхода на свободу через механизм условно-досрочного освобождения.

Как писал "Кавказский узел", суд в Чечне приговорил Мусаеву к трем годам и 10 месяцам заключения, признав ее виновной в дезорганизации работы колонии-поселения. Верховный суд Чечни оставил его в силе. По версии следствия, в октябре 2024 года Мусаева во время перевозки из больницы она якобы ударила сотрудника ФСИН и сорвала с него погон, когда она ехала с ним в машине. Она категорически отрицала свою вину, назвав это заранее спланированной фабрикацией и местью.

Это уже второй приговор Зареме Мусаевой. Ранее, в июле 2023 года, Мусаева была осуждена по уголовному делу о мошенничестве и "применении насилия к полицейскому". Ахматовский райсуд назначил ей пять с половиной лет колонии, Верховный суд Чечни смягчил наказание до пяти лет колонии‑поселения. В марте 2024 года Кассационный суд в Пятигорске сократил срок Зареме Мусаевой на три месяца – до четырех лет и девяти месяцев, удовлетворив просьбу прокурора.

В Команде против пыток* (КПП*) корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что защита Заремы Мусаевой будет подавать на условно-досрочное освобождение, но пока конкретных дат нет.

Состояние здоровья Мусаевой стабильное. "В этом году нет такой жары, как была в прошлом, поэтому заключение переносится чуть легче", - отметил представитель КПП*.

Он указал, что помощь всегда важна, потому что человек с диабетом нуждается в особом питании и уходе. "В любом случае, спасибо всем, кто жертвует на эту помощь", - заявил представитель КПП*.

12 мая правозащитники объявили сбор средств для политзаключенной Заремы Мусаевой, которая нуждается в лекарствах и специальном диабетическом питании. Сумма сбора составляет 300 тысяч рублей, этого хватит на полгода поддержки. По данным на 00.10 мск, собрано 259 935 рублей, следует из данных, размещенных на платформе "Заодно". Всего удалось собрать 86,64% от необходимой суммы, подсчитал "Кавказский узел".

‎Он указал также, что правозащитники направили жалобу в интересах Заремы Мусаевой в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям ещё в апреле этого года.

"Это орган, который расследует случаи лишения свободы в нарушение международных норм. ‎В своем обращении Зарема Мусаева заявила, что ее наказывают за действия сыновей, которые выступают с критикой руководства Чечни, а судебные заседания по ее делу идут с нарушениями, как это было в марте 2026 года. Из-за быстрого рассмотрения дела у адвоката не было возможности подготовиться к допросу свидетелей и судебным прениям. Но ответа не было и никто не знает, когда будет рассмотрение. ‎Всего Рабочая группа вынесла 17 мнений по жалобам против России. Но, к сожалению, никто не вышел раньше срока после этих решений», - резюмировал представитель КПП*.

Все сфабрикованные дела Заремы - это месть Кадырова за действия её сыновей, заявил в свою очередь на условиях анонимности другой правозащитник, знакомый с ситуацией в Чечне.

"Не думаю, что Рамзан Кадыров согласится на её обмен. Понятно, что вся эта история с преследованием Заремы, его прямое указание. Иначе он бы не занимался такой местью", - отметиал он

По ег мнению обмен - не единственная возможность, оставшаяся для освобождения Мусаевой.

Напомним, 17 июня дочь Заремы Мусаевой Алия Янгулбаева опубликовала в соцсети Instagram** открытое письмо, адресованное Айшат Кадыровой, старшей дочери главы Чечни. В своем обращении Янгулбаева попросила Кадырову посодействовать освободить её мать, Зарему Мусаеву. Реакции на это обращение со стороны Айшат Кадыровой или Рамзана Кадырова не последовало. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики усомнились, что Айшат Кадырова способна повлиять на позицию своего отца, Рамзана Кадырова, относительно освобождения матери Янгулбаевой – Заремы Мусаевой. Алия рассказала, что семья и сама Зарема Мусаева надеются на обмен заключенными с Западом.

Зарема Мусаева - супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". В июле 2023 года, Мусаева была осуждена по уголовному делу о мошенничестве и "применении насилия к полицейскому". Ахматовский райсуд назначил ей пять с половиной лет колонии, позднее, в сентябре 2023 года, Верховный суд Чечни смягчил наказание до пяти лет колонии‑поселения. В марте 2024 года Кассационный суд в Пятигорске сократил срок Зареме Мусаевой на три месяца – до четырех лет и девяти месяцев, удовлетворив просьбу прокурора.

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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