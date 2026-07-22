Армянские рыбоводы провели акцию протеста в Ереване

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рыбоводы и сотрудники рыбоводческих хозяйств провели у здания правительства в Ереване акцию протеста с требованием решить проблему со сбытом их продукции.

Как информировал "Кавказский узел", Россия ограничила ввоз ряда товаров из Армении. В частности, 27 июня Россельхознадзор приостановил ввоз рыбной продукции.

В Ереване ​несколько десятков рыбоводов вышли на акцию протеста из-за проблем с экспортом их продукции. Они собрались у здания правительства Армении, передал 21 июля Yerevan.today.

Рыбоводы потребовали от властей господдержки. "Мы ожидаем осуществления кабмином программ господдержки. Две программы уже были реализованы, однако они нереалистичны и не принесут отрасли каких-либо положительных результатов", – сказал глава Рыбоводческого союза Армении Гор Григорян, слова которого 21 июля привела Panorama.am.

Предприниматели ранее встречались с министром экономики и обсудили с ним сложившуюся ситуацию. На этот раз они потребовали встречи с вице-премьером Тиграном Хачатряном. Власти принимают формальные решения, пытаясь создать впечатление, будто проблема решается, отметил Григорян.

"Не решен ни регламент экспорта на европейский рынок, ни вопрос субсидий для экспорта. Мы говорили и говорим – европейский рынок для нас все еще недосягаем. Существующие объемы сбыть на европейском рынке нереально", – сказал он.

Речь идет о примерно 15 тоннах живой рыбы, а также замороженной продукции, которая была возвращена с российской границы.

Армянские рыбоводы налаживали поставки на российский рынок 30 лет. В первый год их объем составил 60 тонн, и за эти 30 лет объемы экспорта достигли 13 тысяч тонн, указал глава Рыбоводческого союза. "Парой решений правительства хотят за два месяца огромный рынок в 13 тысяч тонн перенаправить в Европу? Это невозможно", – подчеркнул он.

Министр экономики пообещал ранее рыбоводам поддержку до решения проблем с экспортом. С тех пор прошло две недели, но никаких действий не предпринято, отметил Григорян.

"Кавказский узел" также писал, что 20 июля в Армении группа фермеров блокировала трассу Ереван – Ерасх из-за проблемы со сбытом продукции. Участники акции также пожаловались, что министр экономики обещал оказать им помощь, но проблема остается нерешенной.