Активисты провели в Ереване акции в поддержку российских заключенных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ереване у посольств России и Германии активисты провели акции в поддержку людей, которых они считают политическими заключенными.

Как информировал "Кавказский узел", в Ереване активисты неоднократно проводили пикеты с требованиями освободить заключенных, преследование которых они считают несправедливым. Речь идет как о заключенных в России, так и в странах Европы. Так, 6 июля участники акции в Ереване у посольства России потребовали освободить заключенных, которых они считают политзеками – в том числе осужденных по "делу Фургала". Также 5 июля в Ереване у посольства Германии прошёл пикет в поддержку Дмитрия Баграша, которому после отбытия срока лишения свободы в Германии грозит депортация в Россию.

Сегодня в Ереване у посольства России прошёл пикет в поддержку российских политзаключённых. Участники акции держали плакаты с надписями "Свободу политзаключённым" и "Фигурант сфабрикованного дела Фургала", а также портреты бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, его бухгалтера Галины Алейниковой и её заместителя Светланы Осипенко, передал телеграм-канал RusNews.

Также в Ереване у посольства Германии прошел пикет в поддержку Дмитрия Баграша. Участники акции призвали немецкие власти не выдавать его России. Активисты считают, что это создаст угрозу политического преследования и пыток.

Напомним, Сергей Фургал приговорен судом к 23 годам заключения. В декабре 2025 года был вынесен новый обвинительный приговор – на этот раз по экономическим статьям УК РФ, общий срок наказания составил 25 лет.

По данным немецкой прокуратуры, Дмитрий Баграш в 2022 году пытался поджечь здание российского информагентства РИА "Новости" в Берлине, следствие считает, что он поместил самодельную бомбу в подвале здания, в котором проживали сотрудники агентства. Бомба не сработала и ее позже обнаружили силовики. 20 июня Баграшу было предъявлено обвинение в попытке убийства. До ареста Баграш проводил акции против политики Владимира Путина, отметила 22 июня на своем сайте берлинская газета Tagesspiegel.