×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:31, 11 июля 2026

Топливный кризис вызвал рост спроса на газобаллонное оборудование в Астрахани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На фоне топливного кризиса в Астрахани вырос спрос на установку газобаллонного оборудования. Из-за этого наблюдается дефицит оборудования и, как следствие, выросла его стоимость.

Как писал "Кавказский узел", в Астрахани очереди на АЗС не сократились после введения продажи бензина по четным и нечетным числам в зависимости от номера машины: водители занимают очередь загодя даже у неработающих заправок в надежде купить топливо. 

На фоне нехватки топлива в Астрахани многие водители решили перейти на газ и, как следствие, резко подорожала стоимость установки соответствующего оборудования, сообщает "Каспий-Инфо".

В мае текущего года самое дешевое газобаллонное оборудование стоило 35 тысяч рублей, тогда как в середине июня оно стоило 40-45 тысяч рублей. В июле же самое недорогое оборудование с установкой, а также большой красный баллон, который занимает половину багажника, уже стоит от 64 тысяч рублей. Маленьких баллонов типа "таблетка", которые устанавливаются на место запасного колеса, катастрофически не хватает.

Также издание сообщает, что очереди на установку ГБО достаточно большие, к тому же ожидается очередное подорожание на закупку оборудования.

Корреспондент "Кавказского узла" опросил 10 июля жителей Астрахани, на чьих автомобилях уже установлено газовое оборудование. Андрей и Сергей, заявили, что с газом нет никаких проблем. Амандын, также отметивший, что с возможностью заправить машину газом проблем нет, подчеркнул, что цены на газ выросли с 26 до 38 рублей. О росте цены на газ для машин также рассказали Юрий и Алексей.

Уже образовались очереди на установку ГБО

Владимир рассказал, что думал о переводе машины на газ, но потом оставил эту затею. «Во-первых, сейчас есть дефицит баллонов для зарядки, и говорят, что новые будут только в сентябре. Во-вторых, сейчас уже образовались очереди на установку ГБО», - пояснил он.

Александр, занимающийся грузоперевозками, отметил, что раздумывает о переводе машин на газ. «Но не все можно перевести так. Машины, работающие на дизеле, перевести на газ проблематично, на бензине - обсуждаемо», - заметил он.

Кроме того, астраханца не устраивают большие очереди из желающих поставить ГБО. «Уже сейчас заняты свободные места на два месяца вперед», - заявил он.

Сейчас многие центры, устанавливающие ГБО, работают до двух и даже до трех часов ночи из-за наплыва желающих

Владельцы сервисов по установке ГБО были настроены более негативно. В технологическом центре «Газ на авто» отметили, что дефицит газовых баллонов для зарядки автомобилей в Астрахани стал «критическим» на фоне повально выросшего спроса. «Сейчас многие центры, устанавливающие ГБО, работают до двух и даже до трех часов ночи из-за наплыва желающих», - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник центра.

Он отметил очень высокую вероятность работы «серых» кустарных центров для желающих поставить ГБО без длинных очередей. «Деятельность подобных центров, где нет ни наработанной практики, ни оборудования, которое есть у нас, может привести к росту поломок двигателей из-за неправильной установки оборудования, к росту ДТП из-за этого. Кроме того, такие установщики дискредитируют саму идею работы машины на газе. Если человек, которому некачественно установили ГБО, столкнется с какой-то проблемой, то он в первую очередь будет считать, что эта проблема - из-за перехода на газ, а не из-за тех, кто поставил», - заявил он, подчеркнув, что никаких мер контроля за подобными центрами нет.

Сотрудник другого центра «Газ и авто» заявил корреспонденту "Кавказского узла", что не испытывают дефицита оборудования и также отметили значительный рост числа желающих перевести свои машины с бензина на газ.

При этом по данным представителей обоих центров, цена на газ в городе взлетела уже в два раза.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Топливный насос на АЗС. Фото: Marek Studzinski / Unsplash.com
22:12, 10 июля 2026
Волгоградские водители высказались против астраханской системы продажи топлива
06:00, 5 июля 2026
Житель Астраханской области оштрафован за перевод денег экстремистской организации
04:39, 28 июня 2026
Астраханский журналист признан виновным в мошенничестве с грантом
Автозаправочная станция. Фото: Engin_Akyurt / Pixabay.com
01:50, 20 июня 2026
Жители трех регионов ЮФО рассказали об ажиотаже на заправках и подорожании топлива
01:40, 13 июня 2026
Снесен обрушившийся прошлым летом дом в Астрахани
Персоналии
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
14:30, 10 июля 2026
Щукин Федор Вячеславович
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
11:02, 10 июля 2026
Карапетян Самвел
Абдулмумин Гаджиев Фото «Черновик».
10:46, 10 июля 2026
Гаджиев Абдулмумин Хабибович
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Горящая АЗС. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot. Атаки на SOCAR и нота протеста МИД Азербайджана

Последние записи в блогах
Фото
19:17, 29 января 2025
Ветер с Апшерона
7
Лежите в шезлонгах и не упадете с большой высоты
Фото
09:09, 24 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
"Детская свадьба" в Астрахани и как быть с цыганами, которым закон не писан?
Фото
10:05, 23 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
34
Кому нужны извинения после стрельбы по автобусу? Зачем вообще слова преступников в таких случаях?
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Последствия оползней в Уркарахе. Фото: Правительство Дагестана / Telegram
10 июля 2026, 21:22
Житель Уркараха добился через суд права на выплаты за поврежденный оползнем дом

Алеко Элисашвили. Фото: https://minval.az/news/124543420
10 июля 2026, 18:39
Алеко Элисашвили приговорен к 13 годам по делу о терроризме

Алина Джикаева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
10 июля 2026, 14:44
Защита добивается переквалификации обвинения по делу Джикаевой

Самир Ашуров. Кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=KzkHoekLyEY
10 июля 2026, 12:44
Апелляционный суд  утвердил отказ оппозиционеру Самиру Ашурову в УДО

Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Показать больше