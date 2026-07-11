Топливный кризис вызвал рост спроса на газобаллонное оборудование в Астрахани

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На фоне топливного кризиса в Астрахани вырос спрос на установку газобаллонного оборудования. Из-за этого наблюдается дефицит оборудования и, как следствие, выросла его стоимость.

Как писал "Кавказский узел", в Астрахани очереди на АЗС не сократились после введения продажи бензина по четным и нечетным числам в зависимости от номера машины: водители занимают очередь загодя даже у неработающих заправок в надежде купить топливо.

На фоне нехватки топлива в Астрахани многие водители решили перейти на газ и, как следствие, резко подорожала стоимость установки соответствующего оборудования, сообщает "Каспий-Инфо".

В мае текущего года самое дешевое газобаллонное оборудование стоило 35 тысяч рублей, тогда как в середине июня оно стоило 40-45 тысяч рублей. В июле же самое недорогое оборудование с установкой, а также большой красный баллон, который занимает половину багажника, уже стоит от 64 тысяч рублей. Маленьких баллонов типа "таблетка", которые устанавливаются на место запасного колеса, катастрофически не хватает.

Также издание сообщает, что очереди на установку ГБО достаточно большие, к тому же ожидается очередное подорожание на закупку оборудования.

Корреспондент "Кавказского узла" опросил 10 июля жителей Астрахани, на чьих автомобилях уже установлено газовое оборудование. Андрей и Сергей, заявили, что с газом нет никаких проблем. Амандын, также отметивший, что с возможностью заправить машину газом проблем нет, подчеркнул, что цены на газ выросли с 26 до 38 рублей. О росте цены на газ для машин также рассказали Юрий и Алексей.

Уже образовались очереди на установку ГБО

Владимир рассказал, что думал о переводе машины на газ, но потом оставил эту затею. «Во-первых, сейчас есть дефицит баллонов для зарядки, и говорят, что новые будут только в сентябре. Во-вторых, сейчас уже образовались очереди на установку ГБО», - пояснил он.

Александр, занимающийся грузоперевозками, отметил, что раздумывает о переводе машин на газ. «Но не все можно перевести так. Машины, работающие на дизеле, перевести на газ проблематично, на бензине - обсуждаемо», - заметил он.

Кроме того, астраханца не устраивают большие очереди из желающих поставить ГБО. «Уже сейчас заняты свободные места на два месяца вперед», - заявил он.

Сейчас многие центры, устанавливающие ГБО, работают до двух и даже до трех часов ночи из-за наплыва желающих

Владельцы сервисов по установке ГБО были настроены более негативно. В технологическом центре «Газ на авто» отметили, что дефицит газовых баллонов для зарядки автомобилей в Астрахани стал «критическим» на фоне повально выросшего спроса. «Сейчас многие центры, устанавливающие ГБО, работают до двух и даже до трех часов ночи из-за наплыва желающих», - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник центра.

Он отметил очень высокую вероятность работы «серых» кустарных центров для желающих поставить ГБО без длинных очередей. «Деятельность подобных центров, где нет ни наработанной практики, ни оборудования, которое есть у нас, может привести к росту поломок двигателей из-за неправильной установки оборудования, к росту ДТП из-за этого. Кроме того, такие установщики дискредитируют саму идею работы машины на газе. Если человек, которому некачественно установили ГБО, столкнется с какой-то проблемой, то он в первую очередь будет считать, что эта проблема - из-за перехода на газ, а не из-за тех, кто поставил», - заявил он, подчеркнув, что никаких мер контроля за подобными центрами нет.

Сотрудник другого центра «Газ и авто» заявил корреспонденту "Кавказского узла", что не испытывают дефицита оборудования и также отметили значительный рост числа желающих перевести свои машины с бензина на газ.

При этом по данным представителей обоих центров, цена на газ в городе взлетела уже в два раза.

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