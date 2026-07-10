Новая система продажи бензина в Астрахани обернулась длинными очередями

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Очереди на АЗС в Астрахани после введения продажи по четным и нечетным числам в зависимости от номера машины, не сократились, водители занимают очередь загодя даже у неработающих заправок, в надежде купить топливо, рассказали "Кавказскому узлу" водители. Пользователи соцсети назвали ситуацию хаотичной.

Как писал "Кавказский узел", в Астраханской области на фоне дефицита бензина ввели систему заправки по четным и нечетным дням в зависимости от последней цифры номера машины. Помимо этого в Астрахани 13 заправок работают по определённому графику. С 06.00 до 13.00 мск будут работать пять из них, с 12.00 до 20.00 мск - три и еще пять с 17.00 до 23.55 мск.

Длинные очереди за бензином сохранились на заправках после введения новой системы

Жители Астрахани, опрошенные «Кавказским узлом» отмечают, что ситуация с бензином остается напряженной.

Андрей отметил, что в городе все равно остаются очереди, в которых люди проводят по 4-8 часов.

Владимир отметил, что дизель и солярка полностью доступны, но за бензином выстраиваются очереди. «Сегодня, когда ехал, видел такую очередь километра на 3-4», - сказал он.

Сам Владимир, вначале пытавшийся искать бензин по сайту «Бензина.нет», из-за дефицита бензина

предпочел ездить на общественном транспорте. «Сейчас уже три дня, как поставил машину на прикол, мне проще добираться автобусами», - заявил он.

По данным сервиса "ГдеБЕНЗ" (Gdebenz.ru), на 15.49 мск сегодня, по части АЗС Астрахани нет информации о наличии бензина (отмечены серыми метками), в большинстве бензина нет (красные метки) или стоят длинные очереди (оранжевые метки). По данным сервиса, на это время нет ни одной заправки, где бензин можно купить свободно. Сервис Gdebenz.ru основан на сообщениях пользователей, поэтому отображаемая на карте информация не является официальной. "Кавказский узел" не имеет возможности оперативно проверить достоверность опубликованных пользователями сведений.

Руслан также отметил, что бензин «чуть появляется, но быстро исчезает», но с соляркой и дизелем водители проблем не испытывают.

«Фуры спокойно заправляют – и свои и чужие, из других регионов», - заявил он.

Карим заявил. что ситуация «печальная», «Очереди на заправки стали больше раза в три», - рассказал он.

Амандын рассказал, что несмотря на разделение возможности заправок по четным и нечетным номерам, у заправок в городе продолжают стоять большие очереди. «В области, где частные заправки, там проще – по 5-10

машин, но таки цены выше, тот же бензин А-95 они отпускают по 150 рублей», - подчеркнул он.

По словам Амандына сетевые заправки «Газпрома» и «Лукойла» работают практически все, а вот некоторые

частные АЗС закрылись. «Те, что остались, установили лимит в 50-60 литров. Впрочем у сетевых заправок он еще меньше – 30 литров у «Газпрома», 20 – у «Лукойла. Но некоторые ребята умудряются заправлять полный бак, используя оплату через т-банк и Яндекс-приложения»,

Александра заметил, что бензина «просто нет». «Очереди стали по 3-4 километра, а заправляют не всех. Многие приезжают еще накануне, закрывают машины, поставив их в очередь, и идут спать», -отметил он.

При этом цены на бензин, по его словам, не выросли.

Что касается политики властей по разрешению кризиса, то опрошенные жители Астрахани пока не ощутили изменений к лучшему. Владимир отметил, что пока обстановка остается неизменной.

Александр крайне критически оценил действия властей. «Стало только хуже. Да, вместо условной тысячи на машин в очереди стоят 500, но заправка, работающая с шести утра до часу дня успевает заправить только сто из них, а остальным предлагается приходить послезавтра», - заявил он.

Лишь Амандын считает, что очереди начали уменьшаться после решения о разделении заправок по четным и нечетным номерам.

В пресс-службе администрации губернатора Астраханской области «Кавказскому узлу» сообщили, что после принятия региональными властями мер по разнесению заправки по номерам «нет очередей, которые были до

этого». «Сами очереди были вызваны сезонным спросом и ажиотажем», - отметили в пресс-службе.

Пользователи соцсети назвали новую систему хаотичной

В Telegram-канале «Актуальная Астрахань» вопрос о том, как работает новая система заправки, набрал к 15:44 мск 143 комментария.

«Заправка работает по времени, смысл от разделения на чётное-нечётное, если она в час дня закрылась и кто успел, тот молодец, а кто не успел, езжайте домой», - возмутился Ferdyk.

"На Славянке только что отстоял очередь от кольца мясокомбината — 3 часа 40 минут", - написал Роман. В другом сообщении он уточнил, что заправить удалось лишь 30 литров.

"Стало ещё хуже, если хотели нормального результата, надо было оставлять все заправки, а они сократили их в 5 раз, конечно очередь в два раза больше стала", - пишет XXx.

"На Боевой стоят машины, АЗС закрыта, и в большинстве автомобилей нет людей, это так теперь очередь занимают? Хорошо придумали",- возмутился Игорь.

Часть пользователей возмутилась, что многие из тех, кто стоит в очереди, заправляют 5, 10 литров. По их мнению, тем самым они лишь увеличивают очереди.

"Народ на нервяке при любой возможности доливает до полного, потому что просто не уверен, что завтра это топливо привезут", - возразила Мария.

"Если топливо перестанут возить, смысл от этих 10 литров? Ну ок, лишний день ты за рулем. А перебой может быть неделю. Эти 10 литров не спасут. Это просто лишний стресс", - ответил Алексей.

Он же предложил местным властям организовать хотя бы минимальные удобства для ожидающих в очереди.

«Администрация, если читаете, или сами организуйте, или предпринимателей отправьте с биотуалетами рядом с заправками. И прибыль, и люди спасибо скажут», — пишет пользователь.

Александр Степанов