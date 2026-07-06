Топливный кризис на юге России привел к штрафам и отказам в льготах для водителей

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На фоне продолжающегося дефицита топлива власти Астрахани вдвое сократили потребление горючего госорганами, в Ставропольском крае выросло число объявлений о продаже АЗС, а в Ростовской области “Новые люди” требуют отменить штрафы для водителей, вынужденных стоять в очереди за бензином на выделенных полосах.

Как информировал "Кавказский узел", 5 июля в Краснодарском крае топливо продавали на 48% АЗС, был ограничен и ассортимент видов топлива, а также продолжали действовать лимиты. На долгое ожидание в очередях пожаловались жители Ростова-на-Дону и Северной Осетии. Поток туристов, направляющихся на машинах в разгар сезона к Черному морю, усилил проблему с очередями на заправках юга России.

Проблема с топливом возникла на фоне атак на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе расположенные на юге России. Так, 10 июня произошел пожар на территории НПЗ в поселке Афипском. 5 июня загорелась нефтебаза в Усть-Лабинске, потребовалась эвакуация жителей ближайших домов. 2 июня в результате атаки БПЛА начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском Северского района. Пожар был потушен в тот же день.

В курортных городах Краснодарского края сохраняются ограничения на заправках - от 20 до 90 литров на автомобиль в зависимости от города и вида топлива. Так, в Геленджике из восьми работающих АЗС бензин АИ-95 есть лишь на двух. В Новороссийске топливо можно купить на 17 заправках, АИ-95 - на 10, одна станция перешла на отпуск только по топливным картам. В Анапе девять из 26 заправок обслуживают только спецтранспорт и держателей карт, продажа в канистры запрещена повсеместно. В Сочи работают 50 АЗС, часть - по картам, сообщает “Блокнот-Краснодар”.

В Хадыженске и Апшеронске к вечеру на заправках “Роснефти” и “Лукойл” бензин закончился, пишет Telegram-канал "Типичный Апшеронск".

На фоне острого кризиса в Краснодарском крае, в Абхазии ситуация с бензином нормализовалась, сообщил “Кавказскому узлу” на условиях анонимности источник, знакомый с ситуацией. "Вначале, когда этот кризис начался, вспыхнула было паника, ввели выдачу по 20 литров на машину. Сейчас все стабилизировалось, но непонятно, что будет с поставками бензина дальше", - отметил он.

Также на Кубани участились конфликты из-за права на внеочередное обслуживание. Инвалиды I и II групп, а также дети-инвалиды и сопровождающие их лица имеют на него право по указу президента 1992 года, независимо от наличия знака “Инвалид” на автомобиле. Несколько инцидентов с отказом в льготе уже получили огласку в Краснодаре и Анапе. Организациям за нарушение грозит штраф до 500 тысяч рублей, пишет 93.ru.

В Ростове-на-Дону отделение партии “Новые люди” потребовало отменить штрафы водителям, выехавшим на выделенные полосы во время очередей за топливом. Один из них получил 1700 рублей за стояние у заправки на проспекте Стачки. Партия готовит обращения в ГИБДД с требованием пересмотреть взыскания по конкретным датам и адресам, сообщает “Блокнот-Ростов”.

Одновременно Федеральная антимонопольная служба начала проверку шести продавцов топлива в регионе, в том числе волгодонского ООО "Аист", по жалобам на завышение цен. За июнь средняя цена топлива на Дону выросла с 69 до 74 рублей за литр, сообщает Telegram-канал “Че по Ростову”.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на сегодняшнем совещании выступил против ограничений на отпуск топлива. "Не мы вводили ограничения. Мы против них. Человек встал тут, залил 20 литров, поехал в следующую очередь и залил 20 литров", - сказал он. Политолог Андрей Гусий с ним не согласен: по его оценке, снятие ограничений немедленно приведет к людям с канистрами и ускорит истощение запасов. Власти края дополнительно поставили почти 18 тысяч литров дизтоплива, АИ-92 и АИ-95, пишет “Блокнот-Ставрополь”.

При этом на региональном рынке появились десятки объявлений о продаже АЗС: мини-станции предлагают от 210 тысяч рублей, полноценные заправки в Ипатовском и Предгорном округах - по 10,5–13 млн рублей. Часть объявлений помечена как срочная, сообщает NewsTracker.

Власти Астраханской области с сегодняшнего дня обязали все региональные госструктуры сократить потребление топлива вдвое, направив высвобожденное горючее на нужды жителей. Суточный лимит поставок на АЗС "Лукойл" и "Газпром" из нефтехранилищ также увеличен.

Губернатор Игорь Бабушкин заявил в своем Telegram-канале, что запас топлива в регионе составляет около 10 суток и соответствует прошлогоднему уровню, однако поставщики вынуждены ограничивать отпуск из-за ажиотажного спроса. На заправках будут дежурить инспекторы ДПС, аграрии переведены на отдельные поставки по линии Минсельхоза, сообщает “Интерфакс-Юг”.

В Волгограде новых ограничений на продажу топлива не вводилось: у "Лукойла" и Teboil сохраняется лимит 20 литров за транзакцию, у «Газпрома» - 30 литров, пишет “Блокнот-Волгоград”. При этом очереди на заправках в последние два дня выросли, что признал и областной комитет промышленности: ведомство утверждает, что поставки регулярны, а проблемы вызваны только колебаниями спроса.