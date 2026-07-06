«Единая Россия» выдвинула Кадырова на пост главы Чечни

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Кадырова выдвинули кандидатом на выборы главы Чечни единогласно.

Как писал "Кавказский узел", Совет старейшин Чечни на прошедшем 2 июля собрании в Грозном единогласно поддержал кандидатуру Рамзана Кадырова на выборах главы республики.

В ходе прямой линии 14 декабря Рамзан Кадыров заявил, что сыт властью по горло, но пойдет на выборы главы республики в 2026 году, если президент предложит, а народ поддержит. 29 апреля Кадыров встретился с Путиным в Москве и заручился его поддержкой, вновь назвал себя его "пехотинцем". Путин в ходе этой встречи выразил надежду, что "жители Чечни вновь поддержат" Кадырова на выборах, запланированных на 20 сентября.

«Единая Россия» выдвинула Рамзана Кадырова кандидатом на должность главы Чеченской Республики на предстоящих выборах. Делегаты огласили решение на конференции регионального отделения ЕР в Грозном, пишет ИА «Чечня сегодня».

Решение было принято единогласно, сообщил председатель правительства Чечни, секретарь регионального отделения партии Магомед Даудов, отмечает «Коммерсант».

Сам Кадіров пообещал не менять курс развития региона. "Если меня спросить, то я выбрал бы другого кандидата, потому что это ответственность большая, я знаю, насколько сложная это задача.. Я вынужденно, можно сказать, иду на выборы. Я уверен, что народ поддержит. Если народ поддержит, то для народа служить готов", - сообщил Кадыров журналистам по итогам конференции региональной партии "Единая Россия".

Также он заявил, что власти республики не планируют менять курс развития и намерены продолжить уже проводимую работу. "Я ничего не обещаю для народа нового, что мы будем делать. Мы будем делать то, что мы делали, что умеем делать. Дальше видно будет, как у нас сложится ситуация в республике", - цитирует слова главs Чечни РИА «Новости».

"Кавказский узел" также писал, что на предстоящих выборах в Госдуму чеченский список "Единой России" впервые с 2007 года возглавит не Рамзан Кадыров, а действующие депутаты от региона.