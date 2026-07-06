Аналитики оценили влияние скандалов перед предвыборной кампанией на юге России на политический расклад

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Мировое соглашение с сенатором от Карачаево-Черкессии Салпагаровым может позволить ему сохранить должность в Совете Федерации, но перспективы депутата Госдумы от Дагестана Умаханова сомнительны на фоне преследования его брата. Отсутствие ряда глав регионов во главе списков "Единой России" от областей и республик на парламентских выборах, по мнению аналитиков, показывает стремление дистанцироваться от партии власти, хотя в случае с Кадыровым речь может идти о решении Кремля.

Как писал "Кавказский узел", согласно решению Центральной избирательной комиссии РФ, выборы в Госдуму в 2026 году пройдут в течение трех дней - с 18 по 20 сентября. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, многодневный формат голосования не только удобен избирателям, но и является важнейшим элементом безопасности. Путин подписал указ о назначении единого дня голосования на 20 сентября.

Член совета Центра Адама Смита, политолог Сергей Бойко, политолог Дмитрий Орешкин*, электоральный аналитик Давид Канкия*, журналист Милрад Фатулаев, ростовский политолог Дмитрий Абросимов прокомментировали "Кавказскому узлу" ряд громких скандалов, произошедших на юге России незадолго до предвыборной кампании.

Кейс Салпагарова стал сигналом элитам Северного Кавказа

Сенатор Салпагаров заключил мировое соглашение по антикоррупционному иску Суд в Москве прекратил производство по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества сенатора Ахмата Салпагарова и еще 27 человек в связи с заключением мирового соглашения. В отношении трех человек оставлены в силе требования вернуть государству земли Тебердинского нацпарка.

Сергей Бойко заявил, что мировое соглашение по иску Генпрокуратуры РФ в адрес сенатора Салпагарова и аффилированных с ними лиц представляет собой рабочую практику по национализации части активов, присвоенных региональными кланами.

"Этот механизм позволяет государству достаточно эффективно забрать активы, заинтересовавшие федеральные власти в свою пользу, а затем перераспределить их в пользу более влиятельных властных акторов. Заключение мирового соглашения свидетельствует о том, что влиятельному клану Темрезовых-Салпагаровых удалось убедить федеральные власти в своей лояльности и готовности поддерживать стабильность в регионе, при этом пожертвовав частью активов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Это важный сигнал элитам Северного Кавказа, что надо делиться тем, что было захвачено ими ранее

Однако, по мнению политолога, история еще не закончена, так как Генпрокуратура может в любой момент возобновить процесс в адрес клана Темрезовых-Салпагаровых.

"Это важный сигнал элитам Северного Кавказа, что надо делиться тем, что было захвачено ими ранее", - указал Бойко.

Дмитрий Орешкин* считает, что снятие претензий, закрытие уголовного или какого угодно другого юридического дела по соглашению сторон - довольно распространенная практика, если речь шла бы о споре между частными лицами.

"Эта практика шире распространена на Западе, где более разнообразная система юридического контроля за конфликтами. Но в РФ обычно если одна из конфликтующих сторон представляет из себя государственную структуру, она на это не идет. Тем не менее в постсоветском, в том числе в кавказском контексте нередко бывает, когда кому-то просто заплатили откупные, и государство решило отступиться, потому что государство представлено конкретными людьми», - сказал он отметив, что не знаком с причинами такого решения по кейсу Салпагарова.

Ситуация с сенатором Салпагаровым, напротив, демонстрирует гибкость верхов в достижении договорённостей, полагает Милрад Фатулаев.

"Здесь важен не столько юридический нюанс (например, что мировое соглашение сенатора с государством в принципе невозможно или что формулировка суда о «непротиворечии закону и ненарушении прав сторон» выглядит размытой), сколько сам тренд. «Работа с активами» стала заметным государственным курсом: за последнее время пересмотрены итоги десятков приватизаций, практикуются конфискации имущества в гигантских объёмах, вплоть до полной потери активов. Прокуратура и суды охотно идут по этому пути. Помимо очевидного передела собственности и борьбы с конкурентами, здесь просматривается и дефицит бюджетных средств в последние годы", - пояснил Фатулаев корреспонденту "Кавказского узла".

Заключённое соглашение снимает угрозу досрочного прекращения полномочий перед выборами

По его мнению, решение по Салпагарову действительно уникально для Генпрокуратуры, где обычно требуют полного изъятия.

"Условия сделки не разглашаются, но почти всегда они подразумевают крупные выплаты в бюджет и добровольный отказ от части спорных активов. Срок полномочий сенатора до 2029 года здесь не случаен: при непогашенном иске сохранить мандат сложнее, а заключённое соглашение снимает угрозу досрочного прекращения полномочий перед выборами", - указал Фатулаев.

По мнению Дмитрия Абросимова, вскоре это будет распространенной практикой.

«Досудебные соглашения пойдут массово. Потому что пошла паника, и госслужащие досудебно согласятся решать все вопросы, и тогда ответственность будет как можно меньше, на нуле будет. Лучше отдать имущество, чем будет что-то худшее. Например, уголовное дело по 160-й статье УК (присвоение или растрата)», - пояснил Абросимов.

Аналитики поспорили о влиянии уголовного преследования брата на сохранение депутатского мандата Умаханова

Бывший депутат Народного собрания Дагестана Умаханов заочно арестован Суд в Москве заочно арестовал бывшего депутата Народного собрания Дагестана Ахмедпашу Умаханова, который является старшим братом депутата Госдумы Сайгидпаши Умаханова. Он объявлен в международный розыск по делу об организации преступного сообщества.

Скандал вокруг депутата Госдумы Сайгидпаши Умаханова связан с уголовным преследованием его старшего брата, Ахмедпаши Умаханова, которого обвиняют в создании организованного преступного сообщества и серии убийств, указал Сергей Бойко.

На фоне снижения интереса федеральных властей к выборам у Сайгидпаши Умаханова есть все шансы попасть в новый созыв Госдумы

"В тени этого уголовного дела также всплыли старые обвинения в связях с боевиками, которые выдвигал глава Чечни Рамзан Кадыров. По версии следствия, преступное сообщество действовало в Дагестане в начале 2000-х годов. Дело было возбуждено в феврале 2026 года, а затем объединено с нераскрытым делом об убийстве и хранении оружия от 2005 года. К моменту обысков в его доме в Хасавюрте Ахмедпаша Умаханов уже покинул Россию, объяснив это необходимостью лечения за границей. Некоторые СМИ и инсайдеры прямо утверждают, что именно депутат Сайгидпаша Умаханов помог своему брату скрыться за рубежом, избежав наказания. Ахмедпашу Умаханова заочно арестовали и объявили в международный розыск по линии Интерпола. Скандал пока не поколебал позиции Сайгидпаши Умаханова. Однако риски того, что дело против брата обернется проблемами и для него, сохраняются. Впрочем, на фоне снижения интереса федеральных властей к выборам у Сайгидпаши Умаханова есть все шансы попасть в новый созыв Госдумы", - рассказал Бойко.

Дела Умаханова и Салпагарова — это не просто судебные эпизоды, а звенья большой пересборки властной конфигурации в преддверии выборов, полагает Милрад Фатулаев.

"Заочный арест брата Сайгидпаши Умаханова — знак сворачивания влияния клана Умахановых в так называемой «Северной зоне». На протяжении двух десятилетий этот фактор играл сдерживающую роль: сначала — в купировании нестабильности из Чечни, затем — в противовесе кадыровскому влиянию в Дагестане. Однако старые досье на площади в Махачкале копились не зря — и со временем пришли в движение. Это происходило не вдруг: публичная критика братьев Умахановых со стороны экс-главы Дагестана Сергея Меликова и резонансные депутатские запросы Сайгидпаши по самым острым проблемам республики уже давно сигналили о нарастающем напряжении. Примечательно, что Умаханов активно выносил эти вопросы и ответы на них в публичное поле. Его нахождение в списке «Единой России» стоит воспринимать лишь как инерцию — не более. Избран он не будет, и это стало визуально понятно уже на съезде партии", - рассказал он.

Отсутствие Кадырова во главе списка "Единой России" по Чечне вызвало споры причинах такого решения

Кадыров нарушил традицию возглавлять список "Единой России" в Чечне На предстоящих выборах в Госдуму чеченский список "Единой России" впервые с 2007 года возглавит не Рамзан Кадыров, а действующие депутаты от региона.

Милрад Фатулаев считает, что Кадыров не стал возглавлять список "Единой России" по Чечне по инициативе Кремля.

"Чечня впервые с 2007 года осталась без Кадырова во главе списка — главу республики не включили в федеральную часть списка «ЕР». Официально это связывают со слухами о болезни, но для роли «паровоза» (тянуть список, не избираясь) здоровье не требуется. Скорее всего, дело в снижении интереса к самой фигуре Кадырова со стороны Кремля", - считает Фатулаев.

У Кадырова вполне может быть просто проблема со здоровьем, предположил Орешкин*.

"Человек, в общем, на мой взгляд, в плохой форме находится, насколько я могу судить, и подвязывать его к электоральной кампании – неразумно", - считает политолог.

По его мнению, передача власти в Чечне так или иначе готовится.

"Вопрос не в том, что готовится ли передача власти, а в том, как она готовится, и в каких средах люди конкурируют. Выборы в Госдуму в этой конкуренции совсем не первые по значимости. Главное, конечно, - поддержка местных силовых элит, поддержка Кремля, финансовых кругов и так далее. Для этого вовсе необязательно побеждать на думских выборах, потому что кто такой депутат Государственной думы? Сегодня он депутат, а завтра он не депутат, его убрали и все. Депутатский статус никак не защитит, не поможет, даже если кто-то там выиграет, а потом его клан окажется слабым в борьбе за пост главы. Наоборот, будет раскол, если клан, который провел своего человека в Госдуму не сможет оказывать серьезное сопротивление клану, который провел своих людей на пост главы республики», - пояснил Орешкин*.

Сергей Бойко пока не видит ослабления позиций Кадырова.

"Наоборот, он продолжает усиливать игроков своей команды, в частности продвижение Магомеда Даудова во главе списка «Единой России». Не будем забывать, что выборы в Госдуму в 2026 году сейчас не являются приоритетными для федеральных властей. В очередной раз разыгрывается надоевший сценарий. Кадыров это тонко чувствует и, наоборот, не хочет участвовать в имитационном процессе, который потерял свой высокий статус", - подчеркнул Бойко.

В этом году в список "Единой России" от Краснодарского края входят 13 имен, губернатора Вениамина Кондратьева среди них нет , группу по Ростовской области в списке "Единой России" также ведёт не глава региона Юрий Слюсарь .

Орешкин* отметил, что действительно губернаторов во главе региональных списков «Единой России» стало меньше.

"Губернаторы в последние годы воспринимались населением скорее позитивно, во всем случае, позитивнее, чем в прошлом. Но у них есть подозрение, что "Единая Россия" - не такой уж мощный политический игрок, к которому следует свою политическую карьеру привязывать. В предыдущих электоральных кампаниях губернаторы исполняли роль т.н. "паровозов". То есть, известный человек, которого хорошо знают в регионе, которого более-менее уважают, возглавляет список и привлекает избирателей, а после выборов он отходит и занимается опять своими менеджерскими функциями, никакой политикой в "Единой России" они не занимались. Это наследие времен <помощника президента РФ Владислава> Суркова (занимал должность до 2020 года - прим. "Кавказского узла"). Он, собственно, так и задумывал "Единую Россию", как партию руководства, или профсоюз начальников региональных, федеральных", - указал Орешкин*.

Губернаторы не хотят быть паровозами, то есть, они не хотят отвечать за "Единую Россию"

По его мнению, на этих выборах в связи неудачным течением военной операции, ситуация для властей гораздо более сложная, чем на предыдущих. "Поэтому есть взаимное недоверие, нежелание и неготовность взаимодействия. Губернаторы – люди разумные, поэтому они понимают, что их рейтинг в регионе сейчас скорее все-таки зависит от их деятельности, от их пропаганды, от их эффективности, а не от "Единой России". Поэтому происходит, как мне кажется, некоторое дистанцирование губернаторов от партии, мало ли какие там представления у избирателей про партию. Губернаторы не хотят быть паровозами, то есть, они не хотят отвечать за "Единую Россию"", - рассказал Орешкин*.

Давид Канкия* отметил, что ряд губернаторов, в частности Кондратьев, всегда избегали списка "Единой России", так губернатор Кубани не возглавлял ее списки.

«Можно увидеть в том, что губернаторы больших регионов не выдвигаются, признак того, что у них есть некоторая возможность избегать лишней нагрузки. С другой стороны, <мэра Москвы Сергея> Собянина вообще во главе всего списка "Единой России" поставили, но он совсем другая история и в целом популярный глава», - указал Канкия*.

Дмитрий Абросимов добавил, что губернаторы в прошлом году переизбирались.

"И ростовский, и краснодарский. Они оба набрали около 80%. Сейчас получается, что «Единая Россия» никак не наберет 80%. Поэтому они не хотят влазить в «Единую Россию» и отвечать за рейтинги. И ещё очень важная проблема есть. Население не связывает решение своих проблем и выборы. Эта плачевная ситуация для страны. Это реально по всей стране, а не только по нашему региону", - сказал он.

В Дагестане при этом список единороссов возглавил глава региона, подчеркнул Фатулаев. "Врио главы республики Федор Щукин возглавил команду с совершенно новыми именами, которые, что показательно, ещё ближе к новому руководству республики и являются его прямым отражением. Старые лица уступили место тем, кто олицетворяет обновлённую вертикаль", - резюмировал он.

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