Бывший депутат Народного собрания Дагестана Умаханов заочно арестован

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Суд в Москве заочно арестовал бывшего депутата Народного собрания Дагестана Ахмедпашу Умаханова, который является старшим братом депутата Госдумы Сайгидпаши Умаханова. Он объявлен в международный розыск по делу об организации преступного сообщества.

Басманный районный суд Москвы арестовал заочно бывшего депутата Народного собрания Дагестане, старшего брата депутата Госдумы Сайгидпаши Умаханова Ахмедпаши Умаханова, Московский городской суд отклонил жалобу защиты и оставил решение в силе.

Ахмедпаша Умаханов арестован на два месяца с момента его экстрадиции из-за границы или фактического задержания в России, он объявлен в розыск по линии Интерпола, ранее он был также объявлен в федеральный розыск, пишет 16 июня "Коммерсант".

В доме Умаханова в Хасавюрте силовики провели обыск и выемку документов, однако сам Умаханов давно уехал за границу, мотивировав это необходимостью пройти лечение. Он заочно обвинен в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210 УК РФ), в которое входили несколько лиц, трое из которых установлены.

Сообщество, как следует из материалов дела, действовало в Дагестане в начале 2000 годов, совершая тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе ряд убийств, а также незаконный оборот оружия и боеприпасов.

Пытаясь оспорить решение о заочном аресте, защита Умаханова пыталась указать, что суд не учел личность Умаханова и состояние его здоровья, однако суд доводам защиты не внял.

Сайгидпаша Умаханов - депутат Госдумы России, член фракции партии "Единая Россия", ранее был главой администрации города Хасавюрта, министром промышленности, энергетики и связи Дагестана, полпредом главы Дагестана в Северном территориальное округе. Является также заслуженным тренером Российской Федерации по вольной борьбе, говорится в биографии на его официальном сайте.

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