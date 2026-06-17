×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
06:16, 17 июня 2026

Бывший депутат Народного собрания Дагестана Умаханов заочно арестован

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Москве заочно арестовал бывшего депутата Народного собрания Дагестана Ахмедпашу Умаханова, который является старшим братом депутата Госдумы Сайгидпаши Умаханова. Он объявлен в международный розыск по делу об организации преступного сообщества.

Басманный районный суд Москвы арестовал заочно бывшего депутата Народного собрания Дагестане, старшего брата депутата Госдумы Сайгидпаши Умаханова Ахмедпаши Умаханова, Московский городской суд отклонил жалобу защиты и оставил решение в силе.

Ахмедпаша Умаханов арестован на два месяца с момента его экстрадиции из-за границы или фактического задержания в России, он объявлен в розыск по линии Интерпола, ранее он был также объявлен в федеральный розыск, пишет 16 июня "Коммерсант".

В доме Умаханова в Хасавюрте силовики провели обыск и выемку документов, однако сам Умаханов давно уехал за границу, мотивировав это необходимостью пройти лечение. Он заочно обвинен в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210 УК РФ), в которое входили несколько лиц, трое из которых установлены.

Сообщество, как следует из материалов дела, действовало в Дагестане в начале 2000 годов, совершая тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе ряд убийств, а также незаконный оборот оружия и боеприпасов.

Пытаясь оспорить решение о заочном аресте, защита Умаханова пыталась указать, что суд не учел личность Умаханова и состояние его здоровья, однако суд доводам защиты не внял.

Сайгидпаша Умаханов - депутат Госдумы России, член фракции партии "Единая Россия", ранее был главой администрации города Хасавюрта, министром промышленности, энергетики и связи Дагестана, полпредом главы Дагестана в Северном территориальное округе. Является также заслуженным тренером Российской Федерации по вольной борьбе, говорится в биографии на его официальном сайте.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
АЗС в Дагестане. Кадр из видео https://t.me/chernovik/96398
04:17, 17 июня 2026
Проблемы с доступностью топлива зафиксированы в ряде регионов юга России
Курбан Далгатов. Фото: https://t.me/abd_shml/348
02:58, 17 июня 2026
Близкие пожаловались на проволочки с рассмотрением дела о гибели Далгатова
Взятие проб воды. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:57, 15 июня 2026
Роспотребнадзор сообщил о несоответствии проб воды в Махачкале гигиеническим нормам
01:59, 15 июня 2026
Майя Ахмедова обжаловала приговор
Полицейский на майнинг ферме. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:00, 14 июня 2026
Нелегальная майнинг-ферма найдена в селе Унцукуль
Персоналии
Юрий Слюсарь Фото https://t.me/uac_ru/2262
14:30, 16 июня 2026
Слюсарь Юрий Борисович
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
11:00, 16 июня 2026
Щукин Федор Вячеславович
Вениамин Кондратьев. Фото: администрация Краснодара
10:52, 16 июня 2026
Кондратьев Вениамин Иванович
Справочник
Обвиняемые (в бейсболках) в убийстве Исраилова во время посещения места преступления в Вене, 25 января 2011 года. Фото: REUTERS/Heinz-Peter Bader Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Последние записи в блогах
Фото
16:45, 2 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Конфликт интересов, или как не порадеть родному человечку
Фото
17:53, 27 мая 2026
Горы слов. Литература Кавказа
16
Ислам Ханипаев, «Красный царь». Рассказ-предупреждение
Фото
17:04, 26 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Без права на критику. За что уволили сотрудников ОМОНа в Дагестане
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Плакат в руках активистки на проспекте Руставели. Фото: Khatia Kakhidze / Publika
16 июня 2026, 23:58
Протестующие в Тбилиси потребовали освободить Афгана Садыгова

Кадр пользователи соцестей опубликовали состояние пляжей Анапы после отсыпки новым песком. Фото: МАКОВОЗОВЫ / Telegram-канал
16 июня 2026, 21:02
Пользователи сети усомнились в качестве песка на пляжах Анапы

Канатная дорога на Эльбрусе. Фото: https://sk-news.ru/news/tourism/89791/
16 июня 2026, 16:59
Семьям погибших на Эльбрусе присуждены 5,4 млн рублей компенсации

Александр Валов (слева) и Юрий Напсо. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16 июня 2026, 15:21
Суд в Сочи пересмотрел решение по иску Юрия Напсо к блогеру Валову

«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Показать больше