Публикация в соцсети обернулась штрафом для жителя Кабардино-Балкарии

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Суд в Урванском районе оштрафовал местного жителя Ислама Жанова, признав, что опубликованный им в соцсети пост дискредитировал армию.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, с тех пор жители России, в том числе Кабардино-Балкарии, привлекаются по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Согласно материалам дела, 18 марта 2022 года житель Урванского района Ислам Жанов опубликовал в сообществе "Позитив Нальчик" в Instagram* пост, который был расценен силовиками как направленный на дискредитацию армии.

Урванский райсуд признал Жанова виновным в дискредитации вооруженных сил РФ и оштрафовал его на 30 тысяч рублей, указано в карточке дела, опубликованной на сайте суда.

"Кавказский узел" также писал, что ранее суд оштрафовал жителя Черекского района Казбека Казакова, признав, что опубликованное им видео в соцсети "ВКонтакте" дискредитировало армию.