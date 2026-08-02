×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:00, 2 августа 2026

Чиновники проигнорировали жалобы чегемцев на перебои с водоснабжением

Улица в Чегеме. Фото пресс-службы администрации Чегемского района

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В селе Лечинкай Чегемского района воду в дома подают лишь на полтора-два часа по утрам, пожаловалась в соцсети местная жительница. Комментируя ее пост, жители других населенных пунктов Кабардино-Балкарии отметили, что перебои с водоснабжением продолжаются годами и обращения к властям не меняют ситуацию, а в самом Чегеме воды нет уже как минимум две недели.

Как информировал "Кавказский узел", жители Кабардино-Балкарии неоднократно жаловались на проблемы с подачей воды в летний сезон. Так, 22 июня житель Чегема рассказал в соцсети, что летом многие улицы регулярно остаются без водоснабжения. Другие горожане поддержали его требование к властям решить проблему, предположив, что вода используется для полива.

Жительница села Лечинкай Чегемского района пожаловалась на перебои с водоснабжением на улице Братьев Тхазаплижевых. По ее словам, в жаркий период воду подают утром лишь на полтора-два часа, из-за чего семья с четырьмя детьми не может обеспечить бытовые нужды.

"Я бы хотела подать жалобу по поводу перебоев с водой в селе Лечинкай на улице Братьев Тхазаплижевых, 125а. У нас проблемы с водой в жаркий период. Воду по утрам пускают на полтора-два часа. Утром в девять, иногда в десять часов, воды уже нет. В доме четверо детей, нормально купать и мыть их не можем", – рассказала она.

Пост жительницы Лечинкая был опубликован 1 августа в Instagram*-паблике chp.nalchik, на который подписано около 517 тысяч пользователей. На 14.00 мск 2 августа публикация набрала 172 отметки "Нравится" и 39 комментариев.

Участники обсуждения указали, что жители Лечинкая остаются без воды большую часть дня, в том числе во время жары. Перебои продолжаются уже несколько недель.

"Как людям жить в 30-градусную жару без воды? Ни конца, ни края. Всем все равно", – написал пользователь m_k_15_11_.

"Крик души просто. В 10.00 утра ни капли воды, иногда даже в 09.00, уже которую неделю", – заявил umm_usman_rukaiya.

Некоторые комментаторы отметили, что проблемы с водоснабжением в Лечинкае наблюдаются много лет, а обращения жителей не приводят к изменениям.

"Как я помню, у нас такая проблема всю жизнь, уже неудивительно, и смысла нет жаловаться", – написал пользователь fndkwbsh__.

"Это издевательство над жителями села Лечинкай. Как мы должны в такую погоду выживать? Живем в XXI веке, а проблемы с водой как были, так и есть", – подчеркнул пользователь malaia0706.

На длительное отсутствие воды пожаловались и жители других населенных пунктов Кабардино-Балкарии. В Чегеме перебои продолжаются как минимум две недели, а в Дыгулыбгее – около месяца.

"У нас в городе Чегеме уже две недели нет воды", – написала zalina_8899.

"У нас уже месяц нет воды, ни капли. Дыгулыбгей", – отметила zaremka_bakaeva.

Часть участников обсуждения связала перебои с расходованием воды на полив садов. Один из пользователей сослался на полученный от работника "Водоканала" ответ.

"Не знаете, почему нет? Потому что сады поливают. Именно так работник "Водоканала" мне и ответил пару дней назад в Чегеме", – рассказал пользователь promo_...

Комментаторы также пожаловались, что жители продолжают платить за воду при нестабильной подаче. Пользователь из Нарткалы указал размер платы за каждого зарегистрированного жильца.

"Город Нарткала от вас не отстает: через день отключают, напор воды маленький. Платить надо по количеству прописанных людей – 440 рублей за одного", – отметила bahova_mariana.

На 14.00 мск на сайте администрации Чегемского района нет комментариев относительно жалоб местных жителей на перебои с подачей воды.

Напомним, 1 апреля без подачи воды остались жители крупных сел, входящих в городской округ Нальчик. Причины отключения воды власти объяснили снижением прозрачности рек, вызванным дождями. Жители Кабардино-Балкарии усомнились в связи отключений воды и дождей. В республике дожди были небольшими, но "Водоканал" отключает воду, ссылаясь на вызванную ими повышенную мутность. Отключения создают неудобства, отметили 1 апреля сельчане. Отключения вызваны тем, что очистные сооружения на водозаборах не справляются со своими функциями, указал эколог.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
13:28, 2 августа 2026
Публикация в мессенджере привела нальчанина к штрафу
10:39, 2 августа 2026
Офицер из Прохладного убит в военной операции
Школьный класс. Скриншот фото https://t.me/molodejka05/32488?single
09:47, 2 августа 2026
Жительницы Кабардино-Балкарии пожаловались на высокие затраты на сборы детей в школу
02:56, 2 августа 2026
Туристка утонула в Кабардино-Балкарии
11:49, 1 августа 2026
Контрактник осужден в Нальчике за отсутствие на службе
Персоналии
Каси Кек. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=oKmW6Dq9MY8
15:10, 17 июля 2026
Кик Касе Хамзетович
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
13:51, 17 июля 2026
Апти Алаудинов
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в ChatGPT
11:00, 17 июля 2026
Мовлаев Мансур Мовсарович
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Последние записи в блогах
Фото
19:19, 16 июля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
И хочется, и колется. Как в Южной Осетии относятся к открытию транзита в Грузию
Фото
17:49, 15 июля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Вдохнуть жизнь. Южная Осетия в мечтах
Фото
17:44, 10 июля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Таможня добро не дает. О проблемах при пересечении границы в Верхнем Ларсе
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Мужчина со смартфоном. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01 августа 2026, 06:53
МВД рапортовало о поиске администраторов Telegram-канала "Кавказская община"

Мужчина в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
01 августа 2026, 01:56
Омаров отказался давать показания

Акция протеста в Тбилиси. Фото "Кавказского узла".
31 июля 2026, 23:58
Активист Тошхуа задержан за плакат про Иванишвили в 611-й день протестов

Кадр Красный мост в Дагестане через реку Кара-Койсу. Фото: Эксперт Юг / https://www.expertsouth.ru/news/v-dagestane-izza-ugrozy-obrusheniya-perekryli-dvizhenie-po-krasnomu-mostu/
31 июля 2026, 21:03
Жители горного Дагестана потребовали открыть движение по Красному мосту

Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Показать больше