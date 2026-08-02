Чиновники проигнорировали жалобы чегемцев на перебои с водоснабжением

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В селе Лечинкай Чегемского района воду в дома подают лишь на полтора-два часа по утрам, пожаловалась в соцсети местная жительница. Комментируя ее пост, жители других населенных пунктов Кабардино-Балкарии отметили, что перебои с водоснабжением продолжаются годами и обращения к властям не меняют ситуацию, а в самом Чегеме воды нет уже как минимум две недели.

Как информировал "Кавказский узел", жители Кабардино-Балкарии неоднократно жаловались на проблемы с подачей воды в летний сезон. Так, 22 июня житель Чегема рассказал в соцсети, что летом многие улицы регулярно остаются без водоснабжения. Другие горожане поддержали его требование к властям решить проблему, предположив, что вода используется для полива.

Жительница села Лечинкай Чегемского района пожаловалась на перебои с водоснабжением на улице Братьев Тхазаплижевых. По ее словам, в жаркий период воду подают утром лишь на полтора-два часа, из-за чего семья с четырьмя детьми не может обеспечить бытовые нужды.

"Я бы хотела подать жалобу по поводу перебоев с водой в селе Лечинкай на улице Братьев Тхазаплижевых, 125а. У нас проблемы с водой в жаркий период. Воду по утрам пускают на полтора-два часа. Утром в девять, иногда в десять часов, воды уже нет. В доме четверо детей, нормально купать и мыть их не можем", – рассказала она.

Пост жительницы Лечинкая был опубликован 1 августа в Instagram*-паблике chp.nalchik, на который подписано около 517 тысяч пользователей. На 14.00 мск 2 августа публикация набрала 172 отметки "Нравится" и 39 комментариев.

Участники обсуждения указали, что жители Лечинкая остаются без воды большую часть дня, в том числе во время жары. Перебои продолжаются уже несколько недель.

"Как людям жить в 30-градусную жару без воды? Ни конца, ни края. Всем все равно", – написал пользователь m_k_15_11_.

"Крик души просто. В 10.00 утра ни капли воды, иногда даже в 09.00, уже которую неделю", – заявил umm_usman_rukaiya.

Некоторые комментаторы отметили, что проблемы с водоснабжением в Лечинкае наблюдаются много лет, а обращения жителей не приводят к изменениям.

"Как я помню, у нас такая проблема всю жизнь, уже неудивительно, и смысла нет жаловаться", – написал пользователь fndkwbsh__.

"Это издевательство над жителями села Лечинкай. Как мы должны в такую погоду выживать? Живем в XXI веке, а проблемы с водой как были, так и есть", – подчеркнул пользователь malaia0706.

На длительное отсутствие воды пожаловались и жители других населенных пунктов Кабардино-Балкарии. В Чегеме перебои продолжаются как минимум две недели, а в Дыгулыбгее – около месяца.

"У нас в городе Чегеме уже две недели нет воды", – написала zalina_8899.

"У нас уже месяц нет воды, ни капли. Дыгулыбгей", – отметила zaremka_bakaeva.

Часть участников обсуждения связала перебои с расходованием воды на полив садов. Один из пользователей сослался на полученный от работника "Водоканала" ответ.

"Не знаете, почему нет? Потому что сады поливают. Именно так работник "Водоканала" мне и ответил пару дней назад в Чегеме", – рассказал пользователь promo_...

Комментаторы также пожаловались, что жители продолжают платить за воду при нестабильной подаче. Пользователь из Нарткалы указал размер платы за каждого зарегистрированного жильца.

"Город Нарткала от вас не отстает: через день отключают, напор воды маленький. Платить надо по количеству прописанных людей – 440 рублей за одного", – отметила bahova_mariana.

На 14.00 мск на сайте администрации Чегемского района нет комментариев относительно жалоб местных жителей на перебои с подачей воды.

Напомним, 1 апреля без подачи воды остались жители крупных сел, входящих в городской округ Нальчик. Причины отключения воды власти объяснили снижением прозрачности рек, вызванным дождями. Жители Кабардино-Балкарии усомнились в связи отключений воды и дождей. В республике дожди были небольшими, но "Водоканал" отключает воду, ссылаясь на вызванную ими повышенную мутность. Отключения создают неудобства, отметили 1 апреля сельчане. Отключения вызваны тем, что очистные сооружения на водозаборах не справляются со своими функциями, указал эколог.