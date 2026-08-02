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09:47, 2 августа 2026

Жительницы Кабардино-Балкарии пожаловались на высокие затраты на сборы детей в школу

Школьный класс. Скриншот фото https://t.me/molodejka05/32488?single

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Кабардино-Балкарии полный комплект одежды, обуви и школьных товаров для одного ребенка обходится примерно в 30 тысяч рублей, указали местные жительницы в соцсети. Одна из участниц обсуждения также пожаловалась на отсутствие региональных выплат для подготовки детей из многодетных семей к учебному году.

Как информировал "Кавказский узел", родители школьников в Кабардино-Балкарии неоднократно жаловались на ежегодное повышение цен на школьный инвентарь. По их словам, каждый год им подготовка детей к школе обходится дороже, чем в прошлом. Родители детей ранее отметили, что основной статьей расходов являются школьная форма и обувь, а вот учебники и канцелярские принадлежности – в меньшей степени.

По словам одной из жительниц Кабардино-Балкарии, при подготовке детей к школе ее знакомые выбирают рюкзаки стоимостью 20-30 тысяч рублей. Она отметила, что воспитывает четверых детей, поэтому подобные покупки создадут значительную нагрузку на семейный бюджет. Женщина задалась вопросом, почему недорогой функциональный рюкзак воспринимается некоторыми родителями как признак бедности.

"Неужели ранец за 2–3 тысячи рублей уже "стыд", а не функциональная вещь?" – задалась вопросом жительница республики. Ее комментарий был размещен 30 июля в Instagram*-паблике goloskbr. На 09.45 мск 2 августа этот пост набрал 545 отметок "Нравится" и 431 комментарий.

Подготовка одного ребенка требует десятков тысяч рублей, указали участники обсуждения. Родители рассказали, что такие суммы уходят на рюкзаки, канцелярские принадлежности, одежду и обувь.

"У меня только канцелярия и портфель вышли на 13 тысяч рублей", – написала kamila.vagitovna.

"Собрала за 27 тысяч рублей все вместе для старшего", – отметила rometa_nazarova.

"Мне на дочку 30 тысяч рублей вполне хватает. А потом, если что, докупаю", – указала zhanna_ianchenko1.

Для многодетных семей расходы умножаются, даже если родители выбирают недорогие товары и пользуются скидками. Комментаторы привели примеры затрат на подготовку двух и трех детей.

"У меня ушло на двоих полностью около 30 тысяч рублей. Я купила заранее, ищу распродажи, скидки, акции", – отметил пользователь master_okon_kbr.

"43 тысячи рублей на троих – и до свидания", – написал пользователь to_tam_to_tut_09.

"Я трачу 15 тысяч рублей на двоих. Ну и зимой еще что-нибудь докупить", – поделился пользователь assan_t86.

Повторное использование вещей заметно снижает расходы. Некоторые родители рассказали, что дети носят один рюкзак несколько учебных лет, а также пользуются вещами, переданными другими семьями.

"Рюкзак за тысячу рублей взяла, год носил, как новый лежит, второй год будет носить", – написала _massage_nalchik07.

"Купила ранец в первый класс в "Детском мире", стоимость не вспомню. Пойдет с ним и в третий класс, так как он в идеальном состоянии, а покупать новый, имея такой, считаю неразумным", – написала afd251208.

"Не стесняюсь говорить: люблю, когда нам отдают вещи для ребенка, я им рада", – написала radina2501.

В обсуждении также была поднята проблема социальной поддержки семей при подготовке детей к школе. Одна из участниц пожаловалась на отсутствие региональных выплат, другая попросила помочь нуждающейся семье школьными вещами.

"И выплат на сборы школьников нет хотя бы для многодетных в Кабардино-Балкарии. <…> Региональных выплат никогда не было и нет", – написала akhmatova_zm_posobiya.

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Автор: "Кавказский узел"

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