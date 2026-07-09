Дополнительные средства выделены Чечне и Дагестану на ликвидацию последствий наводнения

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Правительство России выделило еще 4,4 млрд рублей на ликвидацию последствий наводнения в Дагестане и Чечне. Это финансирование направят на восстановление жилищного фонда.

Как писал "Кавказский узел", по данным МЧС на 22 мая, в Дагестане от пострадавших поступило 274 тысячи заявлений. К 8 июля выплаты получили 65 488 человек, что составляет менее 24% от общего числа заявителей.

"Кавказский узел" подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует.

Кабинет министров России утвердил выделение дополнительных средств Чечне и Дагестану для ликвидации последствий стихийного бедствия. Общий объём нового транша превысит 4,4 млрд рублей. Деньги направят на капитальный ремонт и покупку нового жилья для граждан, чье имущество было повреждено в ходе паводка, сообщил сегодня "Коммерсант".

В пресс-службе администрации главы Дагестана уточнили целевое назначение поступающих средств: республиканские власти планируют распределить их между программами капремонта и содействия в покупке нового жилья для пострадавших семей.

"Регионы ранее уже получили средства на строительство и восстановление образовательных учреждений - детских садов, школ и колледжей", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Дагестана в Telegram-канале.

Ранее правительство России выделило из резервного фонда 385 миллионов рублей для компенсации затрат Дагестана и Чечни на помощь пострадавшим от весеннего наводнения.

"Кавказский узел" также писал, что жители села Адильотар записали видеообращение к Путину с просьбой взять под личный контроль ситуацию с выплатами и передачей жилищных сертификатов пострадавшим в результате весеннего наводнения в Дагестане.

Жители Чечни подали властям более 29 тысяч заявлений на выплаты в связи с ущербом от наводнения. По их словам, в Чечне документы на выплату компенсаций собирают без лишних формальностей, зачастую достаточно снимков поврежденных домов.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".