Власти Дагестана рапортовали о выплате компенсаций 32 тысячам пострадавшим от наводнения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более одного миллиарда рублей выплачено по заявкам, которые подали свыше 32 тысячи жителей Дагестана, пострадавшие от наводнения. Власти республики намерены привлечь федеральные средства для ремонта поврежденных домов и строительства взамен разрушенных.

Как писал "Кавказский узел", ранее жители из пострадавших от наводнения районов Махачкалы и поселка Турали пожаловались, что спустя месяц после наводнения ожидают выплат за утрату имущества и материальной помощи, некоторым пришлось подавать заявления несколько раз. Часть жителей селения Мамедкала и города Дагестанские Огни также пока не получили компенсации за утраченные в ходе паводка дома.

"Кавказский узел" подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует.

32 101 пострадавший от паводка житель Дагестана получили выплаты, заявило правительств Дагестана, общая сумма выплат составила 1 миллиард 2 миллиона рублей, говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Дагестана.

Также в ходе заседания правительственной комиссии по координации работ по предупреждению и ликвидации последствий паводков глава правительства Дагестана Магомед Рамазанов сообщил, что пострадавшие от паводка дагестанцы получат федеральную помощь для восстановления жилья.



В Минстрой России власти республики направили две заявки с адресными перечнями поврежденных (разрушенных) домостроений. Первая заявка - от 7 мая, вторая заявка - от 20 мая, говорится в другом сообщении.

В них перечислены около 3 тысяч домов, где проведено полное обследование. "Часть домов подлежит капитальному ремонту, другие признаны непригодными для проживания. В данных перечнях указаны домовладения, которые имеют правоустанавливающие документы", - указало правительство.

Другим письмом направлена уточненная информация по поврежденным жилым домам, которые не зарегистрированы в ЕГРН.

По заявкам "ожидается принятие соответствующего решения на федеральном уровне", отмечается в сообщении правительства.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Жители Чечни подали властям более 29 тысяч заявлений на выплаты в связи с ущербом от наводнения. По их словам, в Чечне документы на выплату компенсаций собирают без лишних формальностей, зачастую достаточно снимков поврежденных домов. В свою очередь жители Дагестана, пострадавшие от наводнения, неоднократно жаловались на отказы в выплатах. Так, в махачкалинском микрорайоне Турали в результате потопа испорчены полы в домах и бытовая техника, а люди получили отказы в выплатах, посетовали местные жители.

