Жительница Дагестана осуждена за финансирование ИГ*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительному лишению свободы жительницу Дагестана Альбину Магомедову признав ее виновной в финансировании боевиков "Исламского государства"*.

Уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности (части 1.1 статьи 205.1 УК РФ), которая предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы, Южный окружной военный суд рассматривал с октября 2025 года.

Согласно версии обвинения, с 31 мая по 4 июня 2022 года Магомедова перевела более 818 тысяч рублей для обеспечения деятельности запрещенной в России террористической организации ИГ*. В суде Магомедова полностью признала вину, сообщила пресс-служба суда 27 мая.

Южный окружной военный суд признал Альбину Магомедову виновной в финансировании террористической организации и приговорил ее к восьми с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу. Комментариями обвиняемой или ее адвоката относительно планов обжаловать приговор "Кавказский узел" пока не располагает.

Альбина Магомедова родилась в августе 1978 года в селе Бабаюрт Бабаюртовского района Дагестана, следует из записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Согласно сообщению бота, который отслеживает обновления в этом перечне, данные Магомедовой с пометкой о причастности к терроризму были внесены туда 28 ноября 2024 года.

* организация признана террористической и запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.