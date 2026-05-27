Житель Ростова-на-Дону приговорен к длительному сроку по делу о госизмене
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Южный окружной военный суд признал жителя Ростова-на-Дону Андрея Шиляева виновным в государственной измене и приговорил к 21 году колонии. По версии следствия и суда, он забрал и перепрятал взрывные устройства, переданные представителем запрещенной экстремистской украинской организации.
По версии следствия, в феврале 2024 года Шиляев связался с участником запрещенной экстремистской украинской организации и сообщил, что готов оказывать содействие. После этого согласился забрать и перепрятать из тайника взрывчатые вещества и взрывные устройства. 16 апреля он забрал взрывчатые вещества и взрывные устройства и перепрятал их в новое место, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов, информирует "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.
Шиляев признан виновным в участии в деятельности террористической организации и государственной измене . Суд приговорил его к 21 году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Андрею Шиляеву 47 лет, он родился в Ижевске, следует из записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Согласно сообщению бота, который отслеживает обновления в этом перечне, данные Шиляева с пометкой о причастности к терроризму были внесены туда 3 сентября 2024 года.
"Кавказский узел" также писал, что к 17 годам колонии приговорил Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону жителя Горловки Владислава Гамзина, признав виновным в государственной измене и призывах к террористической деятельности.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.