Житель Ростова-на-Дону приговорен к длительному сроку по делу о госизмене

Южный окружной военный суд признал жителя Ростова-на-Дону Андрея Шиляева виновным в государственной измене и приговорил к 21 году колонии. По версии следствия и суда, он забрал и перепрятал взрывные устройства, переданные представителем запрещенной экстремистской украинской организации.

По версии следствия, в феврале 2024 года Шиляев связался с участником запрещенной экстремистской украинской организации и сообщил, что готов оказывать содействие. После этого согласился забрать и перепрятать из тайника взрывчатые вещества и взрывные устройства. 16 апреля он забрал взрывчатые вещества и взрывные устройства и перепрятал их в новое место, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов, информирует "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Шиляев признан виновным в участии в деятельности террористической организации 1 и государственной измене 2 . Суд приговорил его к 21 году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Андрею Шиляеву 47 лет, он родился в Ижевске, следует из записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Согласно сообщению бота, который отслеживает обновления в этом перечне, данные Шиляева с пометкой о причастности к терроризму были внесены туда 3 сентября 2024 года.

"Кавказский узел" также писал, что к 17 годам колонии приговорил Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону жителя Горловки Владислава Гамзина, признав виновным в государственной измене и призывах к террористической деятельности.