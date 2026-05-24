Кавказский узел

02:57, 24 мая 2026

Верховный суд усмотрел нарушения в деле Виктора Бережного

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители обрушившейся многоэтажки на улице Нариманова в Ростове-на-Дону направили в Верховный суд России жалобу на решение кассационного суда, который отменил оправдательный приговор бывшему главе Ворошиловского района Виктору Бережному. Верховный суд решил пересмотреть дело.

Как писал "Кавказский узел", 28 апреля бывший глава администрации Ворошиловского района Виктор Бережной был оправдан по делу о халатности. Судья пришел к выводу, что в действиях чиновника отсутствует состав преступления. Жильцы дома согласились с позицией суда и потребовали наказать настоящих виновников. Прокуратура оспорила приговор, но апелляционная инстанция оставила его в силе, однако кассационная инстанция вернула дело Бережного на новое рассмотрение.

27 января 2024 года начала разрушаться стена пятиэтажного дома на улице Нариманова, были эвакуированы 95 человек. Позднее в доме обрушился первый подъезд. В связи с обрушением Виктор Бережной был обвинен в халатности: по версии следствия, он знал, что дом в 2020 году признан аварийным, но не предотвратил чрезвычайную ситуацию. При этом сами жильцы не считают Бережного виновным и подчеркивают, что он был первым чиновником, приехавшим к жильцам после обрушения, и именно он решил эвакуировать людей.

Верховный суд России истребовал дело Виктора Бережного об обрушении пятиэтажки на улице Нариманова, пишет 23 мая 161.ru.

Жалобу в Верховный суд подали сами жители дома, их адвокаты, а также депутат Ростовской гордумы Наталья Оськина и юрист Ирина Якымив.

По словам Натальи Оськиной, Верховный суд нашел в кассационном решении замечания и нарушения закона, поэтому дело будет пересмотрено. "Мы надеемся, что Верховный суд подтвердил невиновность Бережного и отменит решение кассационного суда о его виновности", - приводит ее слова издание. Она также рассказала, что жалоба рассматривалась достаточно долго, потом было затребовано само дело.

Заседание назначено на 8 июля.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
