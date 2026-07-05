Прокурор потребовал реального срока для Ирины Полищук

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Гособвинитель попросил признать бывшую главу администрации Зернограда Ирину Полищук виновной и приговорить к пяти годам колонии.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2024 года глава администрации Зернограда Ирина Полищук была заподозрена в превышении должностных полномочий. По версии следствия, она подписала акты о приемке некачественных дорожных работ, в ходе которых вместо полноценного ямочного ремонта выбоины были просто засыпаны щебнем и утрамбованы. 29 мая она отправлена в СИЗО.

На заседании Зерноградского районного суда по делу главы администрации Зернограда Ирины Полищук гособвинитель попросил признать ее виновной в превышении должностных полномочий и служебном подлоге и приговорить ее к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, пишет 4 июля "Блокнот-Ростов".

Сама Полищук вину не признала, она заявила, что уголовное дело против нее заказано во властных кабинетах района и Ростовской области из-за того, что она отказалась заключать контракт с фирмой, связанной с чиновниками областного правительства.

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