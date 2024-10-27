Глава Зернограда арестована по подозрению в превышении должностных полномочий

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До 6 декабря арестовал суд главу Зернограда Ирину Полищук, которая подозревается в превышении должностных полномочий. По версии следствия, она подписала акты о принятии некачественных дорожных работ.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2023 года глава администрации Зернограда Ирина Полищук была оштрафована на 100 тысяч рублей, она признана виновной в распространении заведомо недостоверной информации после аварии на местном водопроводе, которую Полищук назвала "диверсией".

Глава администрации Зернограда Ирина Полищук заподозрена в превышении должностных полномочий, против нее возбуждено уголовное дело по пунктам "г" и "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстной или иной личной заинтересованности), пишет 25 октября "Коммерсант".

По версии следствия, Полищук подписала акты о принятии дорожных работ, в ходе которых вместо полноценного ямочного ремонта выбоины были просто засыпаны щебнем и утрамбовали.

Чиновница арестована до 6 декабря - такое решение принял Зерноградский районный суд по ходатайству следствия. Сумма ущерба, причиненного бюджету муниципалитета, будет установлена в ходе следствия. Отмечается, что соответствующие акты были подписаны в декабре 2023 года, речь идет о семи внутригородских дорогах или дорогах, ведущих к прилегающим населенным пунктам.

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