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15:19, 1 ноября 2026

Стало известно имя убитого в СВО штурмовика из Абазинского района

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тимур Ортанов убит на Украине. С начала спецоперации официально признаны убитыми не менее 207 бойцов из Карачаево-Черкесии.

Как информировал "Кавказский узел", на 1 октября власти и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 206 бойцов из Карачаево-Черкесии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В зоне военной операции на Украине убит штурмовик Тимур Ортанов из Абазинского района. Он посмертно награжден орденом Мужества, сообщила администрация Абазинского района в своем телеграм-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в СВО не менее 207 бойцов из Карачаево-Черкесии.

Поддержку от государства семьям убитых бойцов не гарантируют ни госнаграды, ни мемориальные доски и выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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Автор: "Кавказский узел"

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