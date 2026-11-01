Боец из Волгоградской области убит на Украине

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Олег Бимбетов из Жирновского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1876 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 31 октября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1875 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит 29-летний Олег Бимбетов, уроженец села Новинка Жирновского района, сообщила на своей странице во "Вконтакте" районная администрация. Подробности биографии убитого в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1876 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Жирновского района стало известно 9 октября. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Алексей Загребной.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.