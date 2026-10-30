Чиновники отчитались о нормализации ситуации с бензином в Волгоградской области

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Комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области заявил о преодолении бензинового кризиса и стабилизации обстановки. Тем не менее чиновники не информировали о снятии лимитов и ограничений. Бензин доступен на большинстве заправок, указали пользователи.

Как писал "Кавказский узел", власти Волгоградской области заявили, что из-за новой схемы поставок топлива ситуация с его доступностью на заправках стала контролируемой. Местные жители, однако, усомнились в данных властей, отметив, что бензина на заправках или нет вообще, или приобрести его можно без очередей только рано утром. 17 октября губернатор области отправил в отставку главу комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области Владимира Шкарупелова, не назвав причин. Жители Волгограда 20 октября сообщили,что с доступностью топлива ситуация не улучшилась, на многих заправках его все так же нет, а на тех, где оно имеется в продаже, выстраиваются очереди.

Чиновники комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области заявили о преодолении бензинового кризиса на территории региона. Такое заявление было сделано днем пятницы, 30 октября.

«Ситуация на топливном рынке Волгоградской области стабильная. Ведущие компании увеличивают объемы отпуска топлива, — говорится в лаконичном сообщении чиновников. — Профильные ведомства администрации региона во взаимодействии с УФАС по Волгоградской области продолжают мониторинг», - приводит сообщение ведомства V1.

При этом вопрос о снятии ограничений на объем топлива, который можно пополнить за одну заправку, а также вопрос продажи топлива в канистры так и остался открытым — чиновники посоветовали обратиться за ответом непосредственно в нефтяные компании, говорится в сообщении.

Пользователи часта "Где бензин, Волгоград" подтвердили, что ситуация в бензином в целом нормализовалась.

"Какой смысл сейчас в этом чате. Бензин ( в Волгограде, по области не знаю) тьфу-тьфу есть, очередей нет", написала Светлана.

"Вы уверены, что завтра или через неделю ситуация не изменится"?" - задала вопрос Sveta.

Пользователи сообщают, что бензин в целом есть

"Кировский есть все", - пишет Софи.

"На Санаторном лукойл все есть и 100-й", - сообщила Анжелика.

"Слобода весь бензин", - указал Сергей.