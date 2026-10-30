Мобилизованный из Волгоградской области убит на Украине

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Федор Кривошеин из Новоаннинского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1874 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 28 октября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1873 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит 36-летний Федор Кривошеин из Новоаннинского района, сообщило 26 октября волгоградское издание "Городские вести", учредитель которого - муниципальное учреждение "ИАВ".

"Федора Федоровича призвали в сентябре 2022 года военным комиссариатом по Новоаннинскому, Алексеевскому и Киквидзенскому районам. Он служил гранатометчиком стрелкового отделения", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1874 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойцов из Новоаннинского района стало известно в августе. Тогда власти сообщили о смерти Юрия Галкина.

Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9900 Не менее 4928 бойцов из СКФО и 4972 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации". 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. После объявления мобилизации в регионах юга России были зафиксированы попытки мобилизовать людей, которые в силу возраста или состояния здоровья не должны отправляться в зону боевых действий.

4 октября 2022 года губернатор Волгоградской области сообщил, что военкоматы ошибочно мобилизовали 379 жителей области, большинство из которых не подходили по состоянию здоровья.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь 12 тысяч рублей в месяц", - рассказала, в частности, вдова одного из убитых.