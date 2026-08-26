Военный из Волгоградской области убит на Украине
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Юрий Галкин из Новоаннинского района убит на Украине. С начала спецоперации официально признаны убитыми не менее 1830 бойцов из Волгоградской области.
Как писал "Кавказский узел", к 24 августа представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми на Украине не менее 1829 бойцов из Волгоградской области.
О передаче ордена Мужества семье убитого в военной операции Юрия Галкина отчиталась администрация Новоаннинского района на странице во "ВКонтакте".
12 марта 2025 года Юрий Галкин подписал контракт с Министерством обороны. Служил в 123 бригаде снайпером-разведчиком. Был убит в мае 2025 года.
Таким образом, официально признаны убитыми в СВО не менее 1830 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Ранее администрация Новоаннинского района сообщала, что в зоне военной операции убит Андрей Кувшинов.
Поддержку от государства семьям убитых бойцов не гарантируют ни госнаграды, ни мемориальные доски и выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.
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