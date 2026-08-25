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22:35, 25 августа 2026

Житель Дагестана оштрафован за экстремистскую символику в соцсети

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кизилюртовский районный суд признал виновным жителя села Чонтаул в публичном демонстрировании символики экстремистских организаций и оштрафовал его на 1500 рублей.

По версии следствия и суда, житель села Чонтаул разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" фотографию с эмблемой террористической организации "Имарат Кавказа"*, признанной запрещенной в России. Правонарушение выявлено 14 августа 2026 года.

В судебном заседании мужчина вину признал, пояснив, что не знал о принадлежности изображения к символике запрещенной организации, и просил строго не наказывать, сообщает объединённая пресс-служба судов Дагестана в Telegram-канале.

Суд исследовал протокол об административном правонарушении, рапорт сотрудника полиции и акт осмотра соцсети и признал обвиняемого виновным в демонстрации символики экстремистских организаций. Статья предусматривает административный арест на срок до пятнадцати суток.

Кизилюртовский районный суд вынес постановление о штрафе в размере 1500 рублей. Постановление может быть обжаловано.

Согласно картотеке дел об административных правонарушениях на сайте суда, обвиняемым последнего дела по этой статье был Завурхан Хандиев. Дело на рассмотрение в суд поступило 17 августа, и в тот же день судья Омарова вынесла обвинительный приговор.

"Кавказский узел" также писал, что житель Буйнакского района Курбан Арабханов был приговорен к одому году и шести месяцам колонии строгого режима за публикации в сети запрещенной в России символики.

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* террористическая организация, запрещенная в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

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