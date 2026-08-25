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13:29, 25 августа 2026

Патяева рассказала подробности задержания в Грозном

Лена Патяева перед заседанием. Фото: Валерия Шимаковская / MR7

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активистка Елена Патяева рассказала, что задержавшие ее в Грозном силовики вели себя корректно, а один из полицейских после разговора об исчезновении Седы Сулеймановой заметил, что подобных историй много.

Как информировал "Кавказский узел", 24 августа Елена Патяева покинула Чечню после освобождения из отдела полиции в Грозном. Силовики составили на нее протокол о повторном нарушении правил проведения публичных акций после одиночного пикета с требованием расследовать убийство Седы Сулеймановой.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова в августе 2023 года была задержана в Санкт-Петербурге и против воли увезена к родственникам в Чечню. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

По словам Елены Патяевой, она вернулась в Санкт-Петербург. Активистка рассказала сегодня в своем телеграм-канале "Где Седа?" подробности пикета в Грозном и последовавшего задержания. По ее словам, в сквере журналистов она смогла простоять с плакатом почти час. Из-за жары выше 30 градусов и практически бессонной предыдущей ночи это далось ей физически тяжело.

Прохожие в основном молча смотрели на плакат, который Патяева держала в руках, некоторые отворачивались, несколько человек фотографировали Патяеву с противоположной стороны улицы. В какой-то момент напротив нее остановилась группа туристов. Со слов активистки, гид указала им на сквер журналистов, погибших за свободу слова, однако после разговора с сопровождавшим группу человеком туристы к стелле не подошли.

Примерно через час к месту пикета приехали трое силовиков, один из которых был вооружен, сообщила Патяева. "Наконец приехала полицейская машина. Из неё вышли трое мужчин в черной форме, в беретах, один из них с оружием прямо в руках. Я говорю "оружие", потому что не разбираюсь в его видах и не знаю, что точно это было. Может быть пистолет-пулемёт? В общем, побольше обычного пистолета, но меньше автомата", – написала активистка.

По словам Патяевой, сначала силовики молча находились рядом, пока она продолжала проводить пикет. После приезда еще одного автомобиля ее сфотографировали с плакатом, забрали паспорт, а затем и сам плакат. Активистке предложили проехать с силовиками. Сначала ее повезли в ближайший отдел полиции, однако затем, по ее словам, сопровождавшие получили указание изменить маршрут, и ее доставили в другое отделение полиции Грозного.

Патяева обратила внимание и на манеру езды сопровождавших ее силовиков. "Они от души жали на сигнализацию и постоянно ехали на красный свет и по встречной полосе. Резона в этом не было: я уже сидела в машине, никуда не убегала, казалось бы, куда спешить. Однако им явно нравилось, что все вынуждены их пропускать, похоже, они чувствовали себя крутыми. Когда какие-то мальчишки на обочине дороги помахали им рукой, один из силовиков великодушно помахал в ответ", – написала активистка.

Много есть таких Сед Сулеймановых

По словам Патяевой, в отделе ее несколько раз переводили из одного кабинета в другой, при этом сопровождавшие ее сотрудники постоянно менялись. По ее словам, между собой они разговаривали на чеченском языке. После проверки по базе сотрудники обнаружили информацию о предыдущих административных делах в отношении активистки за пикеты и несколько раз упомянули повторное нарушение.

При общении с Патяевой полицейские в основном вели себя вежливо, расспрашивали, кто такая Седа Сулейманова, откуда активистка ее знает и является ли она блогером. Некоторые сотрудники, по ее словам, помнили дело Сулеймановой и предыдущий пикет самой Патяевой в Грозном.

20 марта 2025 года Патяева уже выходила на одиночный пикет в Грозном с требованием расследовать исчезновение Седы Сулеймановой. Тогда ее задержали, но вскоре отпустили без составления протокола. 27 ноября 2025 года Красносельский райсуд Санкт-Петербурга назначил Патяевой 10 суток административного ареста, признав повторным нарушением правил проведения публичного мероприятия ее одиночный пикет у отдела полиции, куда Сулейманову доставили перед возвращением в Чечню.

Патяева в своем телеграм-канале также пересказала разговор с одним из полицейских о предполагаемом убийстве Сулеймановой. Она пояснила ему, что Сулейманова сбежала от родственников и в Санкт-Петербурге собиралась выйти замуж за молодого человека, а родные, по мнению Патяевой, могли счесть это бесчестием. По словам активистки, после этого собеседник дал понять, что такая мотивация родственников ему понятна. Еще один сотрудник, как утверждает Патяева, заметил: "Много есть таких Сед Сулеймановых".

Адвоката к Патяевой допустили вскоре после ее доставления в отдел. Активистка сообщила, что силовики допускали возможность оставить ее в полиции до суда, однако в итоге отпустили.

"Единственное, чем мне угрожали – это тем, что задержат меня до суда. Но в итоге решили отпустить. Конечно, я думаю, они не сами там решали, что со мной делать – а просто ждали звонка от вышестоящего начальства. В протоколе написали, что я проводила одиночный пикет. В этом, на их взгляд, и заключалось моё правонарушение", – написала Патяева.

Патяева усомнилась, что в случае суда будет оправдана, и предположила, что ей назначат крупный штраф либо административный арест. "Однако кого волнует, что там в законе написано? Не знаю, будет ли в итоге суд, но если будет, у меня ноль сомнений в том, что меня не оправдают, а обвинят. Приговорят скорее всего к огромного штрафу, хотя теоретически возможен и арест на 30 суток. В общем, поживём, увидим", – написала она.

На 13.20 мск 25 августа на сайте МВД по Чечне нет комментариев относительно изложенных Патяевой обстоятельств ее задержания и действий сотрудников полиции.

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Автор: "Кавказский узел"

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