Патяева задержана в Грозном

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Полиция без применения силы задержала в Грозном Лену Патяеву, которая вышла на одиночный пикет с требованием расследовать исчезновение своей подруги Седы Сулеймановой.

Как писал "Кавказский узел", подруга Седы Сулеймановой Лена Патяева вышла на одиночный пикет в Грозном с плакатом, на котором написано «Где Седа?».

29 января Елена Патяева провела одиночный пикет на мосту имени Кадырова в Санкт-Петербурге. Она заявила, что за 10 месяцев расследование исчезновения ее подруги Седы Сулеймановой не дало никаких результатов. 31 января суд приговорил к 20 часам обязательных работ подругу Седы Сулеймановой Елену Патяеву, посчитав несогласованной публичной акцией ее одиночный пикет на мосту в Санкт-Петербурге. Патяева сочла задержание незаконным, но отметила, что оно "было максимально мягким", а также пожаловалась, что после задержания к ней не пустили адвоката.

Лена Патяева задержана в Грозном в ходе пикета с вопросом «Где Седа?». Ее без применения силы увезли полицейские, сообщил сегодня проект "Слово защите".

До того как к ней приехала полиция, около пикетчицы останавливались машины, Лена рассказывала интересующимся о Седе и фактическом отказе Следкома расследовать ее похищение.

Напомним, в январе Елена Патяева пожаловалась в Генпрокуратуру на бездействие следственных органов Чечни, расследующих исчезновение Седы Сулеймановой.

В апреле 2024 года стало известно, что Следком расследует исчезновение Седы Сулеймановой по статье об убийстве. 26 апреля следователь в Чечне допросил Елену Патяеву, которая в феврале и марте того же года проводила в Санкт-Петербурге одиночные пикеты с требованием выяснить судьбу Сулеймановой. Однако в июне Патяева заявила, что за три месяца после возбуждения дела следствие не пришло ни к каким выводам, а расследование саботируется.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена в Чечню в августе 2023 года. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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