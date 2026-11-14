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21:01, 14 ноября 2026

Самбист убит при стрельбе на свадьбе в Махачкале

Магомед (Вацилов) Давудов. Скриншот фото Mash? https://t.me/mash_gor/11492

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бронзовый призер чемпионата России по самбо Магомед (Вацилов) Давудов убит в Махачкале. По версии МВД, стрельбе из травматического пистолета предшествовал конфликт с одним из гостей свадьбы, на которой присутствовал спортсмен, в соцсетях озвучивается также версия о стрельбе из автомобиля.

Стрельба во время свадьбы привела к убийству человека

Перестрелка во время свадьбы в Махачкале, в банкетном зале "Марракеш", закончилась убийством человека, сообщила в своем Telegram-канале "Криминальная хроника" глава пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.

"Сегодня, в 17:55 в Дежурную часть МВД Дагестана поступило сообщение о перестрелке. На место происшествия незамедлительно были направлены наряды полиции. Во время торжества между гостями произошел конфликт, который перерос в драку, а затем и стрельбу.  Один из участников конфликта достал оружие и выстрелил в другого. По предварительной информации выстрел был из травматического пистолета, ранение в голову. Спасти 31-летнего уроженца Тляратинского района не удалось. Он скончался по пути во 2-ую городскую больницу", - сообщила Гариева.

Личность подозреваемого установлена. Им оказался 23-летний житель Махачкалы, добавила Гариева.

ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило о задержании подозреваемого.

Во время стрельбы убит спортсмен

Убитый -  31-летний бронзовый призер чемпионата России по самбо Магомед  (Вацилов) Давудов, сообщает Mash.

Был очень миролюбивым, добродушным и позитивным парнем, любил пошутить. Ни с кем не ссорился, не был связан с криминалом, не попадал в какие-то серьезные конфликтные ситуации

По одной из версий,  Давудов находился на свадьбе, а когда вышел на улицу, то по нему открыли огонь из чёрной "Тойоты Камри". Одна из пуль попала самбисту в голову. По другим данным, Давудов стал участником потасовки, в ходе которой один из её участников вытащил пистолет и выстрелил в спортсмена, пишет "Черновик".

"Он был действующим спортсменом, продолжал тренироваться и выступать. Был очень миролюбивым, добродушным и позитивным парнем, любил пошутить. Ни с кем не ссорился, не был связан с криминалом, не попадал в какие-то серьезные конфликтные ситуации", — приводит ТАСС слова источника.

Давудову был 31 год, в 2023 году он стал бронзовым призером чемпионата России по самбо, также он дважды выигрывал бронзу Кубка России, информирует агентство

Напомним, что "Кавказский узел" ранее не раз сообщал о случаях стрельбы на свадьбах. Так, летом, 86-летняя жительница Хасавюрта выстрелила в воздух из пистолета на свадьбе своего внука. Жители Дагестана, комментируя в соцсети видео с этой сценой, сочли использование оружия неуместным.

По мнению опрошенных "Кавказских узлом" кавказоведов, древний обряд стрельбы на кавказской свадьбе, который раньше считался "оберегом от сглаза", давно стал элементом веселья и куража. Стрельба на свадьбе может вскоре совсем исчезнуть из городов республики, так как в последнее время об этой традиции в Дагестане вспоминают все реже, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" главреды местных СМИ.

Ученый Института истории археологии и этнографии ДагНЦ РАН Магомедхан Магомедханов ранее отметил, что стрельба на кавказских свадьбах – распространенное явление, однако историческим этот обычай не является.

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Автор: "Кавказский узел"

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